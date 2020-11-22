УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13690 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїФоторепортаж Силовики
7 115 9
Держприкордонслужба (4341) Правоохоронні органи (2660) розшук (491) Харківщина (4280)

На Харківщині прикордонники затримали чоловіка, який перебуває 4 роки в розшуку за зґвалтування, - ДПСУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Харківській області прикордонники затримали громадянина України, якій слідував з РФ і який перебуває в розшуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління ДПСУ.

На Харківщині прикордонники затримали чоловіка, який перебуває 4 роки в розшуку за зґвалтування, - ДПСУ 01

Учора, 21 листопада, в пункті пропуску "Гоптівка" під час здійснення заходів прикордонного контролю стосовно громадянина України спрацювала одна із баз даних правоохоронців.

Громадянин України прямував з РФ. Як з’ясували прикордонники Харківського загону, Національна поліція розшукує українця ще з 2016 року за підозрою у скоєнні на території Дніпропетровської області злочинів, відповідальність за які передбачена статтями Кримінального кодексу України 152-1 "Зґвалтування" та 162-1 "Порушення недоторканності житла".

Громадянина затримали та передали представникам Національної поліції.

Також читайте: Оголошений НАБУ в розшук суддя Вовк перебуває на лікарняному через захворювання на COVID-19, - ОАСК
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, що ж... Уявлення, що все забулося, "розвіялось як дим"... Після вироку суду за "згвалтування" та "порушення недоторканості житла", надіюсь, на зоні до нього буде застосовано "додаткове покарання" - "порушення недоторканості задниці"...
показати весь коментар
22.11.2020 16:49 Відповісти
А також нове погонялово - Катя
показати весь коментар
22.11.2020 17:13 Відповісти
Иванисов?
показати весь коментар
22.11.2020 16:49 Відповісти
Теперь его бы выпустили ибо его дитю уже три года (4года как изнасиловал) и нужен ему кормилец.
Есть только одно НО !!! Он не депутат и не работник прокуратуры...
показати весь коментар
22.11.2020 17:11 Відповісти
Говорят, что преступника всегда тянет на место преступления...
показати весь коментар
22.11.2020 17:12 Відповісти
І потриматися за знаряддя злочину...
показати весь коментар
23.11.2020 08:06 Відповісти
Петушарий ?!!
показати весь коментар
22.11.2020 17:45 Відповісти
На выборы ехал?
показати весь коментар
22.11.2020 18:25 Відповісти
Вот никак не пойму, зачем вообще показывать вот такие фотки, если морду закрывают? Лучше вообще их не публиковать, только лишь место занимают.
показати весь коментар
22.11.2020 20:50 Відповісти
 
 