Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС

Сьогодні, 22 листопада, озброєні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили умови припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.



Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 102 вибухонебезпечних предмети.



ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ



Упродовж минулої доби, 21 листопада, у районі відповідальності наших бригад ворог один раз порушив режим припинення вогню. Так, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.



Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.



У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.



Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 82 адміністративних правопорушення.



Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4842 транспортні засоби та 4552 особи. Також було затримано 2 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

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Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 400 осіб, у зворотному напрямку – 606 осіб.



