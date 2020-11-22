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Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС

Сьогодні, 22 листопада, озброєні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили умови припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Шуми, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Також читайте: Ворог на Донбасі один раз відкривав вогонь за минулу добу, втрат немає

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 102 вибухонебезпечних предмети.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Упродовж минулої доби, 21 листопада, у районі відповідальності наших бригад ворог один раз порушив режим припинення вогню. Так, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 82 адміністративних правопорушення.

Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4842 транспортні засоби та 4552 особи. Також було затримано 2 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Також читайте: Ключова ідея "плану Б" щодо Донбасу - введення миротворців, - Арестович

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 400 осіб, у зворотному напрямку – 606 осіб.
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Топ коментарі
+8
Спокойствие! Минирование было неприцельным.
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22.11.2020 17:55
+8
Потрібно мати свого, а не побиратись у когось.
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22.11.2020 18:00
+8
мабуть не вистачило майже сімох років щоб закриту цю помийку..
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22.11.2020 18:08
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Якщо мінують, то йти в наступ не збираються. І на тому спасибі.
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22.11.2020 17:53 Відповісти
прибыли 400 человек, в обратном направлении - 606 человек
196 чел. потерь...
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22.11.2020 17:53 Відповісти
Двоєшник.
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22.11.2020 18:16 Відповісти
То нехай , хоч всі 606 не повертаються !!))
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22.11.2020 18:51 Відповісти
В глазах 👀***** Зеленский видит МИР ☠️КРОВАВЫЙ
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22.11.2020 17:54 Відповісти
Спокойствие! Минирование было неприцельным.
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22.11.2020 17:55 Відповісти
просто провокационное минирование.
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22.11.2020 18:11 Відповісти
Может пригласить Алиева в президенты Украины ?! Что б эти провокации со стороны окупантов прекратились раз и навсегда ?!
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22.11.2020 17:57 Відповісти
Потрібно мати свого, а не побиратись у когось.
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22.11.2020 18:00 Відповісти
Свои , кроме Порошенко ,были и есть мегаворюгами и подкацапниками
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22.11.2020 18:16 Відповісти
Яких обирали, такі були.
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22.11.2020 18:20 Відповісти
"Маємо те що маємо!" !!!)))
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22.11.2020 18:45 Відповісти
Свого вже обрали(
Вимагаю реінкарнації Піночета, не плутати зі Сраліним!!!
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22.11.2020 18:17 Відповісти
Curvatura !Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3567
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22.11.2020 17:58 Відповісти
мабуть не вистачило майже сімох років щоб закриту цю помийку..
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22.11.2020 18:08 Відповісти
А ви не дивіться.
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22.11.2020 19:50 Відповісти
...и провели дистанционное минирование в районе Водяного

Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5966 Мирный план работает.
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22.11.2020 18:11 Відповісти
#этадругое
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22.11.2020 18:16 Відповісти
В Новоазовск открыто зашли российские войска на танках, а теперь минируют отжатую у Украины территорию,а украинская власть как то старается не замечать этого и показывает что это виноваты ДНР, а депутаты Верховной Рады из ОПЗЖ ездят часто в Кремль с отчётом, какой то 95 квартал получается,с отрывками сериала "Сваты" Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7387
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22.11.2020 18:21 Відповісти
Шобла зекаллобарантов , использует старика с деменцией и гебнявую консерву Арестовича , чтобы сдаться ***** втюхать как «перемогу»
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22.11.2020 18:22 Відповісти
нету потерь. ну, зрада, конечно же.
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22.11.2020 19:05 Відповісти
Дистанційне мінування ...А потім підриви на не встановлених вибухових пристроях .. Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1637
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22.11.2020 19:42 Відповісти
Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів і провели дистанційне мінування в районі Водяного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 527
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22.11.2020 19:56 Відповісти
минирование это не нарушение перемирия. Потом сделаете отсчет, что наши военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве и фокус-покус от Зеленского - ПЕРЕМИРИЕ СОХРАНЕНО!
===========
Твари зелёные.
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22.11.2020 20:59 Відповісти
 
 