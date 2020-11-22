Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА. ІНФОГРАФІКА
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За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах станом на 16:00 становить 22,5% (похибка - 1%).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОПОРИ в фейсбуці.
Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні явка на 16:00 становила 27%, під час повторного голосування 15 листопада в 7 містах - 18,6%.
Топ коментарі
+6 5 копійок
показати весь коментар22.11.2020 18:25
+5 Андрій Васильович
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+4 Zelya Vsyo
показати весь коментар22.11.2020 18:23
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Адекватні українці вже давно безповоротно відвернулися від ПОПи, ще за часів його президентства. Залишились самі упороті та невиліковні.
Зараз таких "клієнтів" біля 10%. З часом їх кількість буде тільки зменшуватись.
Цитую - "Садовий виграв ці вибори(не знаю на жаль, чи на щастя) і він мер" - він вмер?