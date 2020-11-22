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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) явка (69) ОПОРА (216)

Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА. ІНФОГРАФІКА

За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах станом на 16:00 становить 22,5% (похибка - 1%).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОПОРИ в фейсбуці.

Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА 01

Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні явка на 16:00 становила 27%, під час повторного голосування 15 листопада в 7 містах - 18,6%.

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Топ коментарі
+6
Нарід що хотів, те і отримав.
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22.11.2020 18:25
+5
НАРОД ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАБИЛ НА ВСЕ
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22.11.2020 18:18
+4
По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5188
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22.11.2020 18:23
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НАРОД ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАБИЛ НА ВСЕ
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22.11.2020 18:18 Відповісти
Народ окончательно смирился с тем, что квартальные чучела ведут страну к погибели. На местном уровне остановить звездец в стране уже невозможно.
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22.11.2020 18:21 Відповісти
Нарід що хотів, те і отримав.
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22.11.2020 18:25 Відповісти
Ось ви кажете принизливо нарід. Я і є цей нарід. А ви асоціюєтесь з відомим політиком і нарід вважає, що саме цей політик так і ставиться до нас як до наріду. Чи буде у такого політика хочь якась прихільність цього наріда, якого є більшість? То нащо ви його дискредитуєте? Чи може це така навмисна тактика з дискредитації ПОП через чорний піар, яким він ніби то займається? Цікаво, а сам ПОП знає про це?
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22.11.2020 18:43 Відповісти
ти і є цей наріт, тупий неосвічений індивід. Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4657
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22.11.2020 18:52 Відповісти
Шо маємо, то і маємо ... тупий і неосвічений. І це подвійна прикрість коли тобі тупий наріт дав підсрачника. Значить твій час ще не настав. Спи спокійно дорогий наш політичний трупик і чекай розумного та освіченого народу.
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22.11.2020 19:27 Відповісти
Я не пробачу кловуну як його квартал знущався над Тимохою свого часу. Всі діла.
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22.11.2020 19:06 Відповісти
А сам Тимоха як до цього відноситься? Можливо він сам вважає це вдалим піаром? А може ти сам і є тим Тимохою? )))
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22.11.2020 19:22 Відповісти
В такому випадку чому б народу не проголосувати за інших? Чому не ростуть відсотки у минулих політиків? Тому, що чорним піаром не можна завоювати собі прихильність. Чорний піар дискредитує не тільки того, проти кого направлений, але й того, хто ним займається, і можливо навіть більше. Як кажуть американці - сам собі пальнув у ногу.
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22.11.2020 18:38 Відповісти
Вся соя пальнута на голову. На виліт.
Адекватні українці вже давно безповоротно відвернулися від ПОПи, ще за часів його президентства. Залишились самі упороті та невиліковні.
Зараз таких "клієнтів" біля 10%. З часом їх кількість буде тільки зменшуватись.
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22.11.2020 19:44 Відповісти
Просто немає за кого голосувати. Нинішні банд... еее еліти не дають змогу новим обличчям приходити в політику в той час як вони самі себе повністю дискредитували.
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22.11.2020 18:34 Відповісти
Саме тому така низька явка на цих виборах
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22.11.2020 19:46 Відповісти
В Днепре два претендента - рекетир и рейдер. Кого-же мне выбрать ?
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22.11.2020 18:46 Відповісти
Зебіл на всьо ))). Я особисто не зебіл і пішов на вибору щоб забити гниду на прізвисько Андрій Доля відомий ака Садовий..
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22.11.2020 18:57 Відповісти
і приведеш іншу гниду, за яким стоїть грішка козловський і всім відома банда з Львівської тютюнової фабрики і будівельної контори Авалон(на чолі з Юркою Скріпачом)..... нічого не зміниться на краще
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22.11.2020 19:13 Відповісти
Це Тобі так розказав гнида-Садовмий, а Ти йому повірив. Не вір!
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22.11.2020 20:03 Відповісти
я їх всіх давно знаю, тому, висновки роблю без сторонньої інформації
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22.11.2020 20:21 Відповісти
На виборах міського голови Львова перемагає діючий мер Андрій Садовий із результатом 62,8% голосів виборців. Українська правда тільки що опублікувала
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22.11.2020 20:23 Відповісти
Які ж екзит-поли хоче оприлюднювати Садовий після виборів? З моменту першого туру виборів голови Львівської ОТГ пройшло практично 4 тижні. За цей час можна відзначити одну цікаву особливість - відсутність будь яких рейтингів від близької до міського голови компанії "Фама". І це доволі дивно, враховуючи, що перед першим туром ця компанія поширювала опитування регулярно і ці опитування фіксували велику перевагу Садового над Синюткою. Так, 19 жовтня, в їхньому останньому опитуванні Садовий (на замовлення одного з медіа родини Садового) мав підтримку 41,5%, а Олег Синютка - 23,8%. Але реальність виявилась іншою - 40,09% за Садового і 31,1% за Синютку. Тобто мало місце або помилка соціологів, або маніпуляція на користь одного з кандидатів. Нагадаю, що СОЦИС, для прикладу, подав результати першого туру практично тотожно до реальних показників. За дивним збігом обставин екзит-пол під час першого туру, оприлюднений у програмі Савіка Шустера, так само , які і опитування "Фами", також занижував результат Синютки. За даними екзит-полу, оприлюдненого в передачі Шустера, результат Синютки становив 27, 38 %, а Садового - 41, 12 %. Маніпуляція з екзит-полом, яка в умовах великої конкуренції може стати інструментом для виправдання фальсифікацій, є останньою надією збанкрутілої міської влади уникнути відповідальності за власні злочини. Проросійські та олігархічні сили, які наживалися на Львові останні роки, продовжують робити все для того, щоб не допустити розвиток нашого міста та перемоги тут проукраїнських демократичних сил. Але цього разу вони програють!
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22.11.2020 20:53 Відповісти
Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2545 поїзд вже поїхав - Садовий виграв ці вибори(не знаю на жаль, чи на щастя) і він мер
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22.11.2020 20:56 Відповісти
він вмер?
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22.11.2020 21:38 Відповісти
синютка? - так
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22.11.2020 21:39 Відповісти
Ви про Синютку нічого не писали.
Цитую - "Садовий виграв ці вибори(не знаю на жаль, чи на щастя) і він мер" - він вмер?
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22.11.2020 22:03 Відповісти
По состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах мэров 11 городов составила 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5188
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22.11.2020 18:23 Відповісти
Знов нагадив Ваві в штани.
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22.11.2020 18:27 Відповісти
Голосование -- секс без презерватива...
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22.11.2020 18:27 Відповісти
будет Махновщина...
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22.11.2020 18:29 Відповісти
Це добре.
Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 367
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22.11.2020 18:33 Відповісти
У Львові списки виборців майже пусті. Такого ще ніколи не бачив. Думаю, реальна явка значно нижча 10%. Боюся, як би не домалювали ПСу і тоді піпець Львову
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22.11.2020 20:31 Відповісти
 
 