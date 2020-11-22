Станом на 16:00 явка на виборах мерів 11 міст становить 22,5%, - ОПОРА. ІНФОГРАФІКА

За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах станом на 16:00 становить 22,5% (похибка - 1%).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОПОРИ в фейсбуці.

Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні явка на 16:00 становила 27%, під час повторного голосування 15 листопада в 7 містах - 18,6%.

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