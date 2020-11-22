Суд у Пенсільванії визнав безпідставність звинувачень Трампа і відхилив вимоги про перерахунок голосів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У США федеральний суддя відхилив позов президента Дональда Трампа до виборчої комісії штату Пенсільванія з вимогою переглянути результати голосування в цьому штаті.
Як повідомили агентства Associated Press і Reuters, постанова суду, винесена 21 листопада, стала останнім ударом по чинному президенту, який наполегливо намагається змінити результат президентських виборів, подаючи судові позови і вдаючись до інших, як зазначає американська преса, "безпрецедентних" засобів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Пенсільванія – один із кількох ключових штатів, у яких 3 листопада переміг суперник Трампа Джо Байден.
Головними аргументами юристів Трампа стало те, що виборчі комісії штату неправильно порахували бюлетені, отримані поштою. Юристи чинного президента також стверджували, що спостерігачі від Республіканської партії не були допущені до процедури підрахунку голосів.
Суддя Метью Бренн ухвалив, що аргументи Трампа в цій справі були безпідставні, спекулятивні і не підкріплені доказами. Суддя також оголосив про догану адвокатам Трампа.
Постанова суду означає, що голоси виборців штату Пенсільванія тепер можуть бути сертифіковані. Тепер виборчі комісії у всіх штатах зможуть зробити наступний крок до підготовки засідання колегії виборників 14 грудня. Саме це засідання і оголосить офіційно про переможця виборів президента США.
Юридичні радники Трампа подали в суди понад два десятки позовів, що оскаржують результати голосування 3 листопада, але майже всі вони були відкинуті.
Нагадаємо, 7 листопада низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.
Новообраного президента привітали лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.
Голосування в США відбулося 3 листопада, багато виборців голосували поштою. Заклики чинного президента США Дональда Трампа до перерахунку голосів у Пенсільванії сформовані на повідомленні працівника поштового відділення в місті Ері в штаті Пенсільванія Річарда Хопкінса. Однак той відмовився від своїх слів.
Будь ласка, зачекайте...
Что я очень нравлюсь вам,
Ну, а вы мне и подавно!
Вот и славно, трам-пам-пам.
"По состоянию на 2017 год было 164 случаев «недобросовестности» выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
В 2016 году сразу семеро выборщиков проголосовали вопреки мнению населения штата, но их протест не привел к изменению итогов выборов.
По одному выборщику оказались «недобросовестными» в 2004, 2000, 1988, 1976, 1972, 1968, 1960, 1956 и 1948 годах.
..."
юристы Трампа говорят? А что скажет Закон?
И да! Мне нравятся все, кто против балалайны и кремлевского мерзавчика!
Тут два варианта: то ли судья - эмоциональный бидон, то ли адвокаты Трампа какой-то чепухи вместо фактов ему насовали. Учитывая то, что судьи почему-то практически все оказываются эмоциональными бидонами, то скорее всего проблема в адвокатах Трампа и в качестве их аргументов. И в этом случае в Верховном суде тоже судьи окажутся эмоциональными бидонами.
Дайте їм насолодитися екстазом.
https://www.newsmax.com/politics/election-2020-pennsylvania-trump/2020/11/22/id/998252/
Trump Appeals Rejection of Effort to Block Pennsylvania Vote
President Donald Trump is appealing a federal judge's dismissal of his campaign's effort to block the certification of votes in Pennsylvania.
The president and other plaintiffs filed notice of appeal to the 3rd U.S. Circuit Court of Appeals on Sunday, a day after the judge issued a scathing order shooting down claims of widespread irregularities with mail-in ballots....
Так само з Джорджиєю:
https://www.newsmax.com/headline/election-2020-georgia/2020/11/22/id/998238/
Trump Team Requests Recount of Georgia's Presidential Race
Sunday, 22 November 2020 01:10 PM
¨President Donald Trump's campaign requested a recount of votes in the Georgia presidential race on Saturday, a day after state officials certified results showing Democrat Joe Biden won the state, as his legal team presses forward with attacks alleging widespread fraud without proof.
...
Georgia's results showed Biden beating Trump by 12,670 votes out of about 5 million cast, or 0.25%. State law allows a candidate to request a recount if the margin is less than 0.5%. Republican Gov. Brian Kemp formalized the state's slate of 16 presidential electors.
...
A Trump legal team statement said: "Today, the Trump campaign filed a petition for recount in Georgia. We are focused on ensuring that every aspect of Georgia State Law and the U.S. Constitution are followed so that every legal vote is counted. President Trump and his campaign continue to insist on an honest recount in Georgia, which has to include signature matching and other vital safeguards."
Позиція абсолютної більшості в Україні відома, та й =змі= мавпують своїх американських дем.=колег=. Тому закликати до об*єктивності марно.
Тим цікавіше буде потім повитягувати коментики фанатів Бідона.
З Вікіпедії:
"Newsmax or Newsmax.com, previously styled NewsMax, is a conservative...
The website has been described by The New York Times as influential in American conservative circles.
CEO Christopher Ruddy has attempted to position the network as a competitor to Fox News...
After the 2020 United States presidential election, Newsmax published numerous conspiracy theories about the election and false accusations of voter fraud."
Ну і зверни увагу: Fox News, "улюблений телеканал" Рудого, вже визнав перемогу Байдена.
... і захворів на коронавірус. "Ну развє нє дурак?"
Лікування коктейлем коштувало $100 тис. Зрозуміло, що це доступно не для широкого загалу, а лише для багатіїв.
На Ремдесевір були великі сподівання навесні. Але зараз визнано, що при КОВІД він не допомагає.
Зараз найбільші сподівання - на німецько-американську вакцину.