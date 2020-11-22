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ООН (2761) списання боргів (11) Гутерріш Антоніу (350)

Генсек ООН Гутерреш запропонував списати борги найбіднішим країнам через пандемію коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Генсек ООН Гутерреш запропонував списати борги найбіднішим країнам через пандемію коронавірусу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав списати борги найбіднішим країнам, або, хоча б, відстрочити їх погашення до кінця 2021 через пандемію коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через кризу різко скоротилися потоки прямих іноземних інвестицій, фінансові операції, в тому числі грошові перекази", - підкреслив Гутерріш.

Він попередив, що сьогодні стрімко зростають обсяги зовнішньої заборгованості, що може обернутися неминучою хвилею "суверенних дефолтів". У зв'язку з цим Гутерріш вважає, що багаті держави мають піти на списання боргів деяким країнам, або, принаймні, відстрочити їх погашення.

"Пандемія продемонструвала крихкість не тільки систем охорони здоров'я, а й глобальних інститутів управління і багатосторонніх відносин. Ми маємо взятися за розв'язання кризи і під час відновлення побудувати краще майбутнє", - заявив генсек ООН.

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Він додав, що без міжнародного фінансування тут не обійтися. Адже сьогодні, за його словами, країни, як ніколи, потребують фінансових засобів.
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Топ коментарі
+12
Дык Украина богатая. Кто же спишет долги государству, у которого самые богатые олигархи? Никто.
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22.11.2020 19:04
+9
не просто списать долги Украине, но еще и дать всевозможного оружия для Армии Украины, и построить 2 базы ВМФ Украины, две ракетные баз ПРО США, и 2 базы ВВС США..
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22.11.2020 18:59
+8
офигеть как легко чинюши хочет распределяться чужими денгами, а ведь это деньги налогоплательщиков а не мистическихобьектов. Он предлогает списать Сомалии за пиратство, многим Африканским странам за то друзья с рашкой воинушки устраивали - а не пошли ка вы нахрен умники готовые распределять чужое добро.
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22.11.2020 18:59
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Зараз найвеличніший підсуєтиться. Генсек ООН Гутерреш предложил списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 5061
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22.11.2020 18:57 Відповісти
Не с нашим счастьем...
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22.11.2020 18:57 Відповісти
Нужно Президенту Украины поездить по городам с роялю,показав,что у него даже штанов нет Генсек ООН Гутерреш предложил списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 4206
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22.11.2020 18:58 Відповісти
І до чого тут ЗЕ? А до нього більше ніхто в борги не залазив?
Насправді ти зробив комплімент ЗЕ. У нього хоч в штанах щось є, а у декого навіть там нічого немає.
От тупі тролі.
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22.11.2020 19:20 Відповісти
в штанах в нього є наживка ,для 73% пійманих на неї "карасів" Генсек ООН Гутерреш запропонував списати борги найбіднішим країнам через пандемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 4373
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22.11.2020 19:48 Відповісти
Пускай Зе поедет по странам-кредиторам без штанов и без рояля и честно покажет, что они получат вместо возврата долгов.
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22.11.2020 19:47 Відповісти
не просто списать долги Украине, но еще и дать всевозможного оружия для Армии Украины, и построить 2 базы ВМФ Украины, две ракетные баз ПРО США, и 2 базы ВВС США..
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22.11.2020 18:59 Відповісти
Всё правильно на Германию и Францию надежды мало
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22.11.2020 19:01 Відповісти
Ты сказал -- я услышал! -- больше с протянутой рукой не подходи... ...может мне тариф поднимут? *)
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22.11.2020 19:08 Відповісти
Генсек ООН Гутерреш предложил списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3848Меняю защитные маски на защитные очки Генсек ООН Гутерреш предложил списать долги беднейшим странам из-за пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 4667
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22.11.2020 18:59 Відповісти
офигеть как легко чинюши хочет распределяться чужими денгами, а ведь это деньги налогоплательщиков а не мистическихобьектов. Он предлогает списать Сомалии за пиратство, многим Африканским странам за то друзья с рашкой воинушки устраивали - а не пошли ка вы нахрен умники готовые распределять чужое добро.
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22.11.2020 18:59 Відповісти
бедная украина, неужели не повезет...
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22.11.2020 19:00 Відповісти
Зеля гордый! -- зачем ему списание -- Коломойскому наличка нужна...
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22.11.2020 19:06 Відповісти
Да. И коммуналку нашу спишите, хорош олигархам платить, болт им.
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22.11.2020 19:02 Відповісти
Дык Украина богатая. Кто же спишет долги государству, у которого самые богатые олигархи? Никто.
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22.11.2020 19:04 Відповісти
Від того що спишут борги Україні ,розума в українців не додастся !!))
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22.11.2020 19:09 Відповісти
и долги не спишут, и ума не прибавится
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22.11.2020 19:26 Відповісти
О! Вот пруха! Завтра зеленоиды дефолт устроят!
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22.11.2020 19:11 Відповісти
ЗЕтормоз.... Порох ужо 1.5 року як не при владі, а у ва, тупорилих ідіотів все ще свинарчуки з роттердамом нічні полюції викликають Генсек ООН Гутерреш запропонував списати борги найбіднішим країнам через пандемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 1016
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22.11.2020 20:21 Відповісти
А могут?
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22.11.2020 20:33 Відповісти
Тебя конец епихи нищеты по лбу хряснул!?
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22.11.2020 20:56 Відповісти
То от до чого йдеться цьому комуняцькому рилові, призначеному китайцями: списати борги дармоїдам. Щоб вони набирали нових, але не працювали.
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22.11.2020 19:14 Відповісти
ооооо...то почнуть красти з подвоєною енергією..
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22.11.2020 19:21 Відповісти
За резким снижением уровня благосостояния последует череда революций . Топ-чинушь и зажравшихся бобров будут вешать на столбах. Не даром спрос на частные подводные лодки вырос за год на тысячи процентов.
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22.11.2020 19:43 Відповісти
А вы госдолг США видели?
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22.11.2020 19:45 Відповісти
Ой бахнет скоро...
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22.11.2020 20:06 Відповісти
Оппа! Я всегда говорил что ЗЕ гений, думаю за пару месяцев он ушатает экономику настолько, что нам не только долги простят, но и на довольствие возьмут:^)
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22.11.2020 20:21 Відповісти
Альо, мудрий наріде, харе мєчтать про то, шо Україні спишуть борги. Краще готуйте свої матраци з долярами, слугам скоро понадобятса внутрєнніє інвєстори... 😁
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22.11.2020 20:52 Відповісти
Если Украина чуть поднажмёт ей больше всех спишут.
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22.11.2020 22:01 Відповісти
Пусть ООН свой бюджет пустит на погашение долгов "бедных стран". А то призывать к списанию долгов за чужой счет - много ума не надо.
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23.11.2020 00:22 Відповісти
 
 