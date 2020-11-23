Український спортсмен Романчук побив рекорд Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем, який тримався 8 років

Михайло Романчук на змаганнях серії International Swimming League у Будапешті встановив новий рекорд Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем.

Українець, який виступає за італійську команду Aqua Centurions, фінішував із часом 7 хвилин 25,73 секунди, і на 3,5 секунди випередив досягнення француза Янніка Аньєло, рекорд якого ніхто не міг перевершити протягом восьми років, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реаліії.

Лише 5 сотих секунди програв Романчуку норвежець Генрік Крістіансен, а бронзовий призер, австрієць Фелікс Обек відстав більш ніж на 6 секунд.

Раніше в листопаді Романчук двічі оновив рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем.

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