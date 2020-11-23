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Український спортсмен Романчук побив рекорд Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем, який тримався 8 років
Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
Михайло Романчук на змаганнях серії International Swimming League у Будапешті встановив новий рекорд Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем.
Українець, який виступає за італійську команду Aqua Centurions, фінішував із часом 7 хвилин 25,73 секунди, і на 3,5 секунди випередив досягнення француза Янніка Аньєло, рекорд якого ніхто не міг перевершити протягом восьми років, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реаліії.
Лише 5 сотих секунди програв Романчуку норвежець Генрік Крістіансен, а бронзовий призер, австрієць Фелікс Обек відстав більш ніж на 6 секунд.
Раніше в листопаді Романчук двічі оновив рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Топ коментарі
+28 Чайка Київ
показати весь коментар22.11.2020 19:07
+21 Василий СПРУТ
показати весь коментар22.11.2020 18:56
+18 Helg1961
показати весь коментар22.11.2020 19:08
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Будь ласка, зачекайте...
(ще й жіночка у нього красуня, легкоатлетка Маринка Бех-Романчук... От пощастило пацану )))
(а якщо іще й сексом трахається як богиня, то точно пощастило...)
- Ох і кралечка!... Мені-б, таку!...
А той у відповідь:
- Може буть.. А комусь вона - отут!...
І показує рукою поперек горла...
Идут он и она. Вдруг он увидел впереди человека и говорит ей:
- Это мой знакомый. Противный тип, ******, *******, ******** и вообще - *******.
Она вынула записную книжку.
- Запиши мне сюда все, что сказал. Понимаешь, это мой муж. Дома я хочу высказать ему все приведенные тобой выражения.
(Фольклор)
- Васенька, ты просто сказка!
- Ага!
- И главное, с хорошим концом!
Кому що, а голому їбатися. Перепрошую, у вас одягу вистачає? Бо зима близько...
(с) Лесь Подерв'янський "Діана"
- Помимо пловцов из Украины, рядом с тобой тренируются твои коллеги из России. Нормально ладите, учитывая натянутые отношения между нашими странами, или возникали конфликты?
На счет политики мы, бывает, подшучиваем друг над другом, но это так, мимолетно. Все понимают, что это шутки, и мы политику в спорт вообще не втягиваем. Мы свое дело делаем, тренируемся и все хорошо общаемся. Никого политика в спорте не интересует.
- Шутки из разряда "Чей Крым?"
Ну да, как обычно стандартные шутки.
- И что отвечаете, когда вас спрашивают?
Крым - наш! (смеется)
https://112.ua/interview/s-rossiyskimi-plovcami-v-klube-ladim-byvaet-shutim-o-politike-431448.html
Крым - наш! (смеется)
Адже непогано трольнув кацапів. Спочатку такий толерантний вступ - а потім їхніми словами, але з полярно протилежним геополітичним змістом
спортсменифізкультурники, але довелося виступати під флагом країни 404. Так думають кацапи, але паляться на мовних тонкощах.