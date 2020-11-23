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Український спортсмен Романчук побив рекорд Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем, який тримався 8 років

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Український спортсмен Романчук побив рекорд Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем, який тримався 8 років

Михайло Романчук на змаганнях серії International Swimming League у Будапешті встановив новий рекорд Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем.

Українець, який виступає за італійську команду Aqua Centurions, фінішував із часом 7 хвилин 25,73 секунди, і на 3,5 секунди випередив досягнення француза Янніка Аньєло, рекорд якого ніхто не міг перевершити протягом восьми років, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реаліії.

Лише 5 сотих секунди програв Романчуку норвежець Генрік Крістіансен, а бронзовий призер, австрієць Фелікс Обек відстав більш ніж на 6 секунд.

Раніше в листопаді Романчук двічі оновив рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем.

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Топ коментарі
+28
Красунчик !!! Наші вітання !!! Украинский спортсмен Романчук в заплыве на 800 метров вольным стилем побил рекорд Европы, который держался 8 лет - Цензор.НЕТ 9022
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22.11.2020 19:07
+21
МОЛОДЦА Украинский пловец Романчук в заплыве на 800 метров вольным стилем побил рекорд Европы, который держался 8 лет - Цензор.НЕТ 6517
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22.11.2020 18:56
+18
Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 3694
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22.11.2020 19:08
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МОЛОДЦА Украинский пловец Романчук в заплыве на 800 метров вольным стилем побил рекорд Европы, который держался 8 лет - Цензор.НЕТ 6517
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22.11.2020 18:56 Відповісти
Красунчик !!! Наші вітання !!! Украинский спортсмен Романчук в заплыве на 800 метров вольным стилем побил рекорд Европы, который держался 8 лет - Цензор.НЕТ 9022
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22.11.2020 19:07 Відповісти
Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 3694
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22.11.2020 19:08 Відповісти
Красаучик Уася, конгратулатионс.
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22.11.2020 19:09 Відповісти
А хто є Вася? Стаття про Михайла...
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22.11.2020 19:53 Відповісти
Це слэнг
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22.11.2020 20:23 Відповісти
При Парашенко такого не було
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22.11.2020 19:12 Відповісти
Потужна ЗЕлена брехня!
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22.11.2020 19:17 Відповісти
Молодець, козаче! Вітаємо! Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 4277

(ще й жіночка у нього красуня, легкоатлетка Маринка Бех-Романчук... От пощастило пацану )))
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22.11.2020 19:16 Відповісти
Він це заробив !! Вітання ,козарлюзі !!))
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22.11.2020 19:22 Відповісти
Перепрошую, а в чому саме пощастило? Що красуня, що легкоатлетка чи шось ще?
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22.11.2020 19:22 Відповісти
Що Українка.
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22.11.2020 19:30 Відповісти
А хіба недостатньо, коли жінка - гарненька дівчинка-спортсменка? Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 8098

Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 7541
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22.11.2020 19:31 Відповісти
Як на мене, то важливіше яка вона людина. Бо і мегери бувають красунечками. Тому пощастило чи ні, хай вже він сам вирішує.
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22.11.2020 20:23 Відповісти
Судячи з інтерв'ю, стилю поведінки та фізіономістики - має бути класна дівчуля
(а якщо іще й сексом трахається як богиня, то точно пощастило...)
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22.11.2020 20:31 Відповісти
Ідуть два чоловіки по вулиці... А попереду така краля! Фігура - "гітара", ноги - "від зубів", "не йде, а пише...". Один другому каже:
- Ох і кралечка!... Мені-б, таку!...
А той у відповідь:
- Може буть.. А комусь вона - отут!...
І показує рукою поперек горла...
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22.11.2020 21:26 Відповісти
Приклад із академічного словника "Русский мат" Тетяни Ахметової (джерело) - з іншого ракурсу, але теж жиза про "теплі" сімейні стосунки:

Идут он и она. Вдруг он увидел впереди человека и говорит ей:
- Это мой знакомый. Противный тип, ******, *******, ******** и вообще - *******.
Она вынула записную книжку.
- Запиши мне сюда все, что сказал. Понимаешь, это мой муж. Дома я хочу высказать ему все приведенные тобой выражения.


(Фольклор)
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22.11.2020 21:56 Відповісти
Довольная женщина в постели говорит возлюбленному:
- Васенька, ты просто сказка!
- Ага!
- И главное, с хорошим концом!
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22.11.2020 22:00 Відповісти
Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 1396

Кому що, а голому їбатися. Перепрошую, у вас одягу вистачає? Бо зима близько... Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 1106
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23.11.2020 05:49 Відповісти
та и он как бы не урод, а дівчина погоджуюсь - гарненька
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22.11.2020 20:29 Відповісти
Василь Гнатович (ефектно простягає гранчак і виголошує тост). Мир землі, здоров'я в хаті й гарна дівка на кроваті!

(с) Лесь Подерв'янський "Діана"
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22.11.2020 19:39 Відповісти
Та подождите прежде чем поздравлять... сейчас какое нибудь слово не такое про Крым или Украину, ну или про Порошенко скажет и будете проклинать.
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22.11.2020 19:21 Відповісти
Тому варто думати про що базікаєшь !!))
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22.11.2020 19:23 Відповісти
Выступает за Украину, респект. А какой ему нравится президент, никого ...бать не должно. Его задача прославлять Родину, а не какого-то человека.
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22.11.2020 19:27 Відповісти
Вот и я о том же Усике, Ломаченко и Верняеве говорю...
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22.11.2020 19:29 Відповісти
С российскими пловцами в клубе ладим, бывает, шутим о политике.

- Помимо пловцов из Украины, рядом с тобой тренируются твои коллеги из России. Нормально ладите, учитывая натянутые отношения между нашими странами, или возникали конфликты?
На счет политики мы, бывает, подшучиваем друг над другом, но это так, мимолетно. Все понимают, что это шутки, и мы политику в спорт вообще не втягиваем. Мы свое дело делаем, тренируемся и все хорошо общаемся. Никого политика в спорте не интересует.
- Шутки из разряда "Чей Крым?"
Ну да, как обычно стандартные шутки.
- И что отвечаете, когда вас спрашивают?
Крым - наш! (смеется)

https://112.ua/interview/s-rossiyskimi-plovcami-v-klube-ladim-byvaet-shutim-o-politike-431448.html

Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 2164
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22.11.2020 19:44 Відповісти
Спасибо, оценил! Дай Бог!
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22.11.2020 19:49 Відповісти
- И что отвечаете, когда вас спрашивают?
Крым - наш! (смеется)

Адже непогано трольнув кацапів. Спочатку такий толерантний вступ - а потім їхніми словами, але з полярно протилежним геополітичним змістом Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 5701
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22.11.2020 20:11 Відповісти
Пишаюсь !!! ))
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22.11.2020 19:23 Відповісти
Для этого надо хотя бы уметь думать, как минимум... ну и не боятся отстаивать свои взгляды.
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22.11.2020 19:26 Відповісти
Українська гордість!!! Вітання!!!
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22.11.2020 19:36 Відповісти
Сейчас какая-нибудь редиска спросит чей Крым и опять все испортит.
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22.11.2020 19:39 Відповісти
Типова ситуація у коментах: одні радіють і вітають - інші підпускають дьогтю "а спитайте у нього про Крим"...
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22.11.2020 19:43 Відповісти
Время такое. Ты либо предатель, либо патриот.
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22.11.2020 20:09 Відповісти
Український спортсмен Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем побив рекорд Європи, який тримався 8 років - Цензор.НЕТ 6549
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22.11.2020 19:57 Відповісти
Вот что делает допинг чудотворный!
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22.11.2020 20:57 Відповісти
Та ні, у нас не у вас - мельдоній не жеруть. Бо українець, на відміну від цапорилів, відчуватиме страшні борошна сорому і ганьби, якщо спіймають на допінгу.
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22.11.2020 21:07 Відповісти
Не пойман - не вор!
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22.11.2020 21:23 Відповісти
"Не пойман - не вор!" - так думали кацапські спортсмени фізкультурники, але довелося виступати під флагом країни 404. Так думають кацапи, але паляться на мовних тонкощах.
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22.11.2020 21:37 Відповісти
Чесно кажучи, усі вони однакові... Повії... За результат і гроші підуть на яку-завгодно підлість...
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22.11.2020 22:02 Відповісти
Фелпс чухає репу?))
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22.11.2020 22:40 Відповісти
Да, это феномен, что при минусовом бюджете страны (а о бюджете на спорт вообще ничего неизвестно), наши спортсмены еще устанавливают рекорды.
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23.11.2020 09:15 Відповісти
 
 