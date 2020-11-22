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Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через проведення "ярмарків" із агітацією за одного з кандидатів у день виборів міського голови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

За її даними, факт кваліфікували за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборців) Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на понад 30 локаціях міста – у парках, скверах, на бульварах тощо – розгорнули так звані "ярмарки вихідного дня". Працюють ятки, де безкоштовно наливають глінтвейн або чай чи дають випічку за селфі з виборчої дільниці. Організатором акції анонсована "Асоціація рестораторів Дніпра".

Так, у парку Прибережному, на житловому масиві Перемога, під гаслом "Гуляй, дихай, голосуй!" наливають глінтвейн. "Трохи згодом" обіцяють також роздавання "шестиметрової шаурми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спробу підкупу виборців зафіксовано на виборах в Рівному, - Нацполіція

Раніше голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявляв, що штучна активізація явки виборців не є порушенням законодавства, але може розглядатися як "маніпулятивна технологія".
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Топ коментарі
+7
Филатов МЕР Днепра Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів - Цензор.НЕТ 5949
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22.11.2020 20:05
+7
По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.
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22.11.2020 20:22
+6
от і добре. Бо як подумаю що чорнодупе дагестанське кримінальне чмо всядеться в боріне крісло, то аж лячно якось стає. І так продиху від тих чортових "діаспор" вже немає, то не вистачало щоб ще й місто очолював чуркестанець. Хай іде та болотується у Дагестані.
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22.11.2020 20:15
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Цікаво , чому г. Днепр, а не г.Днипро(рос.) ???))
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22.11.2020 19:37 Відповісти
потому что зепризедент
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22.11.2020 19:43 Відповісти
бо "воскресник"... росіська щелепа рулить!
з таких васкрасников колись і кримс починався...
нема там України, тільки какая разніца і адін нарот
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22.11.2020 19:55 Відповісти
В кращих традиціях совка. На виборчих дільницях в день виборів мона було купити діфсіт: коробку цукерок і навіть копчену ковбасу. Полиция открыла дело из-за проведения в Днепре "ярмарок" в день выборов - Цензор.НЕТ 819
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22.11.2020 19:43 Відповісти
Ще 100 гр. і плавлений сирок !!)))
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22.11.2020 19:56 Відповісти
А за нарушение карантина не оштрафовали?
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22.11.2020 20:03 Відповісти
Люди, а хто там в нас по екзітполам перемагає в Дніпрі?
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22.11.2020 20:03 Відповісти
Филатов МЕР Днепра Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів - Цензор.НЕТ 5949
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22.11.2020 20:05 Відповісти
от і добре. Бо як подумаю що чорнодупе дагестанське кримінальне чмо всядеться в боріне крісло, то аж лячно якось стає. І так продиху від тих чортових "діаспор" вже немає, то не вистачало щоб ще й місто очолював чуркестанець. Хай іде та болотується у Дагестані.
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22.11.2020 20:15 Відповісти
По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.
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22.11.2020 20:22 Відповісти
оце реальна картинка вподобань дніпрян. Запєкав вже той краснов.
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22.11.2020 20:30 Відповісти
Псы авакова совсем без мозгов. Эти шакалы хоть были на этих ярмарках!!! Никто ничего не наливал бесплатно... Как это у классика - "долбоёбы б...дь". Может ментам не налили на шарика, вот они и дело шьют. Подходили с женой после голосования... дистанцию соблюдают, без масок не обслуживают, приглашают проголосовать и подходить, поддержать малый бизнес... Псы авакова - вы твари забыли откуда берутся деньги на ваше содержание? Или не знаете? Так вот эти ребята на ярмарках вам и платят, а не гандон аваков.
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22.11.2020 20:04 Відповісти
гОндон. Це важливо! (бо Гандон, то письменник)
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23.11.2020 05:46 Відповісти
Хороший вариант кстати,хоть как то вытянуть нарид на выборы. наживка из глинтвейна и чая))
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22.11.2020 20:06 Відповісти
Выбирая среди двух говен не забудь запить глинтвейном.
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22.11.2020 20:06 Відповісти
третього і четвертого "говен" на ціх виборах не передбачено.
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22.11.2020 20:22 Відповісти
сьогодні, до речі, якісь дивні речі відбувались на виборах в тій школі, де я завжди голосую. Якісь хлопці на вході підходять та питають за якою адресою я проживаю, я в навушниках слухаю музику, не одразу почула що вони хочуть, то вони мене почали за рука хапати, довелось витягти навушники і прислухатись що хочуть. Відповідаю: Я й без вас якось розберусь до якого мені столику підійти, там всюди вказані вулиці, і я зряча, тобто у вашій допомозі немає потреби. Вони причепились і вимагали назвати адресу, назвала, питаю який столик? Вони: Ми сєйчас посмотрім". Я кажу а хто ви взагалі такі, і якого біса мене чипаєте? Завжди якось без вас обходились, а тут,бац, і якісь "консультанти" з'явились. І завжди було так: всі, хто проголосував і хто тільки прийшов голосувати виходили і заходили через одні й ті самі двері, тобто, через центральний вхід, а цього разу, чорний вихід відкрили в школі, і наказали виходити через нього. Ніхто не знає, що це за "новшества" такі, з якого приводу?
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22.11.2020 20:11 Відповісти
Відповідь буде одна-Карантин !!))
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22.11.2020 20:17 Відповісти
можливо. Але дивно !
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22.11.2020 20:19 Відповісти
За рекомендаціями ЦВК вхідний і вихідний потоки не мають перетинатися ( МНСники також це рекомендують). І це не перші вибори, коли так. Хоча зазвичай вхід і вихід на дільницю через одні двері.
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22.11.2020 20:28 Відповісти
ну так і є )) - карантин. А дядьки чого за руки хапають, я ніби-то на шахідку не схожа зовсім )).
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22.11.2020 20:45 Відповісти
Так вони ж самі сказали - познайомитись хотіли. З поліцією.
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22.11.2020 20:49 Відповісти
Или как у вас - бояры, да, мокша?
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22.11.2020 20:39 Відповісти
Бояра,це не статус , а національний ,скрепний напій московитів !!))
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22.11.2020 21:13 Відповісти
Згідно з даними Центру соціологічних і маркетингових досліджень "Соціс", станом на 19:30 у другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний глава міста Борис Філатов.Як проголосували виборціБорис Філатов - 78,75%;Загід Краснов - 18,25%.
https://vybory.24tv.ua/vibori-mera-dnipro-2020-ekzitpol-rezultati-golosuvannya_n1437580

Куди загідка вже стільки десятиріч все лізе й лізе. Хай оно одружиться з тюлькою, обидва хронічні аутсайдери )))
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22.11.2020 20:28 Відповісти
А якщо судити за його фото - то й року не минуло... Стільки років пнеться, а не старіє... Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів - Цензор.НЕТ 1640
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22.11.2020 20:38 Відповісти
нііі, судячи з останніх кадрів усіляких агітаційніх роликів, які оприлюднили під час цих виборів, то там вже не одна пластична операція за плечима. Придивіться уважніше, або ботоксні регулярні процедури.
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22.11.2020 20:43 Відповісти
А мені здається, що на нове фото у бідосі грошей нема. От старим і користується...
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22.11.2020 20:48 Відповісти
Заплатит за это кто-то 167 гривен.. государство проиграет суд, аппеляцию, заплатит за это дело, прокурорам, судьям, ещё куча сопутствующих расходов - короче заплатит за это может и миллион.. это цена такого правосудия?? Или ответственности?? Или безответственности??
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22.11.2020 20:31 Відповісти
 
 