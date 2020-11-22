Поліція відкрила справу через проведення у Дніпрі "ярмарків" у день виборів

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через проведення "ярмарків" із агітацією за одного з кандидатів у день виборів міського голови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

За її даними, факт кваліфікували за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборців) Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на понад 30 локаціях міста – у парках, скверах, на бульварах тощо – розгорнули так звані "ярмарки вихідного дня". Працюють ятки, де безкоштовно наливають глінтвейн або чай чи дають випічку за селфі з виборчої дільниці. Організатором акції анонсована "Асоціація рестораторів Дніпра".

Так, у парку Прибережному, на житловому масиві Перемога, під гаслом "Гуляй, дихай, голосуй!" наливають глінтвейн. "Трохи згодом" обіцяють також роздавання "шестиметрової шаурми".

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Раніше голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявляв, що штучна активізація явки виборців не є порушенням законодавства, але може розглядатися як "маніпулятивна технологія".