УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13993 відвідувача онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
13 889 25
Крим (12756) ЮНЕСКО (136) Джапарова Еміне (171)

Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова

Міністерство закордонних справ проводить перевірку інформації про продаж бруківки з музею-заповідника "Херсонес Таврійський", територія якого з 2013 року включена в список світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

"Оголошення таке було розміщено на сайті Аvito . Тепер його там немає, вивчаємо ситуацію. Це, на жаль, страшна "класика" окупаційного жанру, яку в разі підтвердження, доведемо до міжнародних партнерів", - зазначила заступниця міністра.

Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова 01

Також читайте: Фабрикація справ проти українців - одна з ключових репресивних практик РФ у Криму, - Джапарова

За інформацією Крим.Реалії, 18 листопада повідомлялося про завершення робіт з укладання бруківки на території біля Свято-Володимирського кафедрального собору в Херсонесі. Як стверджують в адміністрації музею, покриття не було предметом охорони: воно було демонтовано.

Цього ж дня на сайті Аvito з'явилося оголошення про продаж понад 1000 кв. м бруківки, нібито демонтованої "з місця хрещення князя Володимира". Публікацію розмітили від імені компанії "Грунт опт.рф".

Адміністрація музею-заповідника назвала це оголошення провокацією. "Розцінюємо це як намагання недобросовісних продавців елементарно" набити "ціну на абсолютно звичайний товар, який відношення до музею-заповіднику не має", - йдеться на сайті "Херсонеса Таврійського".

Пізніше адміністрація опублікувала лист, де компанія "Грунт опт.рф" вибачилася за розміщення цього оголошення.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
Передадут Крым , - Полностью Разрушенным.Варвары есть Варвары и везде присущ их мир куда прикасается их рука.
показати весь коментар
22.11.2020 20:26
+10
Ото дивина! Козломорді тварі грабують Україну вже 500 років! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3851 На що ще здатні нащадки монголо-татар! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4752
показати весь коментар
22.11.2020 20:29
+5
Виявляється Гундяєв казав правду назвавши рюських варварами.
показати весь коментар
22.11.2020 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Передадут Крым , - Полностью Разрушенным.Варвары есть Варвары и везде присущ их мир куда прикасается их рука.
показати весь коментар
22.11.2020 20:26 Відповісти
Виявляється Гундяєв казав правду назвавши рюських варварами.
показати весь коментар
22.11.2020 20:29 Відповісти
Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2718
показати весь коментар
22.11.2020 21:57 Відповісти
Ото дивина! Козломорді тварі грабують Україну вже 500 років! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3851 На що ще здатні нащадки монголо-татар! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4752
показати весь коментар
22.11.2020 20:29 Відповісти
Есть также информация отсутствии денег на выплаты зарплат бюджетникам, а НБУ уперлось рогом, не хочет давать вовочке денежек, которых нет. Не забудьте уведомить международных партнеров и об этом. Нельзя же постоянно огорчать своих коллег, пусть и они порадуются за нас.
показати весь коментар
22.11.2020 20:30 Відповісти
Тебе уже и мазать неначто!? А еще какихто полтора года назад было нечего... Вы сделали это! Вместе😁😁😁😁
показати весь коментар
22.11.2020 20:59 Відповісти
о чем вы? не видите что это мокша? Хотите убедиться, спросите его про Крым
показати весь коментар
22.11.2020 22:17 Відповісти
"Весь мир с нами".
показати весь коментар
22.11.2020 21:01 Відповісти
"Эту плитку выкладывал лично князь Владимир!" (из объявления) Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 4151
показати весь коментар
22.11.2020 20:38 Відповісти
Бери выше - сам Македонский! Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародних партнерів, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6859
показати весь коментар
22.11.2020 22:09 Відповісти
шутки -шутками, а Крым достался Киеву в качестве приданого с пятою женою от византийского царя-батюшки, при условии, шо В.Великий крестится в греческом обряде. До того царь-батюшка не давал благословения. А распри на РУси пошли, бо до крешения было многожение. Трем женам ВВ с детками достались более болотистые необжитые северные просторы(немка , венгерка, полька - бывшие жены с северным наделом, киевлянка осталась в Киеве), из-за чего их жаба давила, в отношении киевлянки и византийки..
показати весь коментар
22.11.2020 23:53 Відповісти
Это анекдот какой-то?
показати весь коментар
23.11.2020 00:03 Відповісти
Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова - Цензор.НЕТ 8197 в чем анеГдот? В том, шо ВВ имел четырех жен, а с пятою крестился и на Руси отменили многожение?Чи может у вас - сомнения , насчет Крым - приданое с византийского царя сестрой, невестой Владимира Великого? ХМЫ... Вы с каких дебрей то будешь? А германка, одна из жен с северным наделом , из последних сил пыталась вырвать первенство у киевлянки -жены, шобы воссесть в Киеве, насылала миссионеров от германской церкви. И Владимир повелся, собирался принять германскую веру. Да , не судьба, враги перешли через Дунай. ВВ пришлось отложить германское крещение, Бо пошел походом на Дунай да так , шо 2\3 задунайского царства завоевал(ограбил). Как трофей ему и попалась на глаза юная царевна(византийская). И послал тутже Владимир Великий к царю-батюшке гонцов, просить благословенеие. Но византийский царь ответил, шо возьми и меня в плен, но благословения тебе не будет, пока не примешь греческую веру. Владимир Великий отправил прямиком в Киев навоворованное , а сам поперся в Крым , где и крестился, с тем и получил благословение , еще и Крым в придачу, как приданое . А ваапше-та , шо я с вами рассусоливаю... Быстренько отвечать: " Чей Крым?"
показати весь коментар
23.11.2020 01:22 Відповісти
так, между прочим: коллаборационисты Руси No1 невские служили и вашим и нашим... В то время, когда с прогибью алексашка невский возил дань аж в Монголию, главному хану, за ярлык княжить в Киеве, параллельно вел сепаратистские переговоры с папой римским. И был согласен с его рук принять корону короля , обрати каазлабадию в католиков. Тогда же на казлабаде своей церкви (после сепаратизма) не было, еще не додумались до самозванства. Невские даже выполнили одно из требований папы. , построили у себя храм латынского обряда... Кста... Корона короля алексашке была вручена секретным агентом папы АНДРИЯШЕМ... Кто не верит, читает исторические документы гундяевского сатаната.
показати весь коментар
23.11.2020 01:37 Відповісти
кацапа анекдот, це ваше існування, бухни бояри і Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова - Цензор.НЕТ 7978
показати весь коментар
23.11.2020 08:14 Відповісти
Продам лапти Ивана Сусанина.
Как новые..
показати весь коментар
22.11.2020 21:47 Відповісти
Рясы Распутина нет?
показати весь коментар
22.11.2020 22:18 Відповісти
СРОЧНО !!! Любителям старины, продается сапог хана, который лобызали коллаборанты Руси No 1 алексашка невский со своим тятяней, с клятвой на библии в верности и раболепскому повиновению хану , но это предателей не спасло - хан отравил сначала тятю, а погодя и алексашку, бо даже ордынцы презирали предателей. Единожды предавший, да передаст.
показати весь коментар
22.11.2020 23:13 Відповісти
СРОЧНО!!! Любителям мосчей!!! Скоро намечается лот муйлуши!!! недолго музыка играла, недолго фрайер песни пел... как грится , однажды лебедь раком щуку затеяли квартет сыграт стоял ся там и медед РАКОМ... ипыню в детстве - РАКОМ... Нет? ЗЫ ... вместо лебединого озера предлагается - Epitaph - YouTube
показати весь коментар
22.11.2020 23:22 Відповісти
Здесь , вроде, получше , да и лайков - за два ляма. Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3660
50+NOW PLAYING
PLAY ALL

Mix - Epitaph
показати весь коментар
22.11.2020 23:29 Відповісти
А здесь, после третьей, чавой i на сопiлцi не пограти - Якщо інформація про продаж бруківки з Херсонеса підтвердиться, МЗС України повідомить міжнародним партнерам, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1229 Jethro Tull - Living In The Past
показати весь коментар
22.11.2020 23:39 Відповісти
вот тока пусть пыня и не мечтает о лестнице в небесаHeart - Stairway to Heaven Led Zeppelin - Kennedy Center Honors HD
показати весь коментар
23.11.2020 01:55 Відповісти
ДЭТИ, кто в детстве носит ******** шузы на резиновом ходу"Прощай молодость" , тот к старости имеет РАК костей. И еще , никогда не сидите на резине и камнях - вытягивает силу из крестцово поперечного з`еднання, будете ся з попереком мати кепськi справи, та й ноги будут крутити.
показати весь коментар
22.11.2020 23:45 Відповісти
У вас продаётся словянский шкаф?
показати весь коментар
22.11.2020 22:07 Відповісти
 
 