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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Львів (2080) Садовий (482) Черкаси (390) екзитпол (94) Бондаренко Анатолій (58)

Екзитполи студії Шустера у Львові та Черкасах: мерами стають Садовий і Бондаренко. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На повторних виборах 22 листопада перемагають чинні мери Львова і Черкас.

Такі результати екзитполу від компанії Liberty Report опублікувала в фейсбуці студія Савіка Шустера, яка замовила опитування, пише Цензор.НЕТ.

У Львові екзитпол показав такі результати: Андрій Садовий - 62,8%, Олег Синютка - 37,2%.

Екзитполи студії Шустера у Львові та Черкасах: мерами стають Садовий і Бондаренко 01

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Екзитполи студії Шустера у Львові та Черкасах: мерами стають Садовий і Бондаренко 02

У Черкасах: Анатолій Бондаренко - 54,25%, Віктор Євпак - 45,75%.

Екзитполи студії Шустера у Львові та Черкасах: мерами стають Садовий і Бондаренко 03
Екзитполи студії Шустера у Львові та Черкасах: мерами стають Садовий і Бондаренко 04

Для Львова очікувана похибка екзитполу становила 1,21%, для Черкас - 1,45%.

Зазначимо, що також повторне голосування відбувалося сьогодні в Дніпрі, Миколаєві, Рівному, Полтаві, Ужгороді, Нікополі, Дрогобичі та Слов'янську. Liberty Report не проводила екзитпол у цих містах.
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Топ коментарі
+53
ага) Мудрий нарід продовжує несамовито серти собі на голову Экзитполы студии Шустера во Львове и Черкассах: мэрами становятся Садовый и Бондаренко - Цензор.НЕТ 4327
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22.11.2020 20:50
+41
та нє, народ мудрий)))
перша в світі країна обравша презом персонажа серіалу
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22.11.2020 21:06
+29
его ошибка в том, что он никак не хочет понять, что народ реально тупой
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22.11.2020 21:08
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бывший нардеп-регионал и руководитель президентского штаба Януковича Тарас Черновол, очень сильно расстроился, что во Львове победил Садовой и проиграл соратник Петралексеича

Екзитполи студії Шустера у Львові та Черкасах: мерами стають Садовий і Бондаренко - Цензор.НЕТ 1441
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23.11.2020 20:32 Відповісти
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