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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На виборах Слов'янського міського голови Вадим Лях випереджає Павла Придворова.

Такі дані показав екзитпол, проведений консалтинговою агенцією "Research & Branding Group", передає Цензор.НЕТ.

Чинний мер Слов’янська Лях Вадим Михайлович отримав 58,8% голосів виборців. Його оппонент Придворов Павло Анатолійович – 41,2%.

Чинного мера Словянська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group 01

Загалом було опитано 4619 виборців на 54 виборчих дільницях. Випадковий характер відбору респондентів на дільниці забезпечувався процедурою, яка передбачає відбір в певний час потрібного числа респондентів із заданим кроком. З урахуванням вибіркової сукупності очікувана гранична помилка для цієї вибірки не повинна перевищувати ± 1,4% (при рівні довірчої ймовірності Р = 0,95).

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
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Топ коментарі
+31
В сортах говна не разбираюсь.
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22.11.2020 21:23
+21
двое из рыговского ларца одинаковы с лица Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 418
Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8793
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22.11.2020 21:26
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В сортах говна не разбираюсь.
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22.11.2020 21:23 Відповісти
Консистенція одна !!))
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22.11.2020 21:40 Відповісти
Борьба была равна - боролись два говна.
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23.11.2020 07:35 Відповісти
жопоблок і жопоплатформа?
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22.11.2020 21:24 Відповісти
Праворуч нас рать,ліворуч нас рать,єтіт твою мать !!))
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22.11.2020 21:36 Відповісти
Тут цікаве інше,за Придворова агітувала Штепа,кажуть їй Курвалевська з Шухричем 300 тисяч баксів відвалили))
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22.11.2020 21:25 Відповісти
двое из рыговского ларца одинаковы с лица Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 418
Действующий мэр Славянска Лях переизбран, - экзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8793
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22.11.2020 21:26 Відповісти
Народ не тот?
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22.11.2020 22:10 Відповісти
народ - говно, тут не поспоришь
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23.11.2020 10:37 Відповісти
гиркина им верните..и мальчика распятого..падлы
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22.11.2020 21:32 Відповісти
А как жеш пономарьов ?!
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22.11.2020 21:33 Відповісти
жизнь всегда учит одному - что идиотов по жизни - вату..., она ни чему не учит..., и сколько волка не корми - он все равно туда смотрит...(это касаемо "выборцев")
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22.11.2020 21:38 Відповісти
Виграла жаба чи гадюка?
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22.11.2020 21:42 Відповісти
боря колесников
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22.11.2020 21:45 Відповісти
Казлорылые.
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22.11.2020 22:19 Відповісти
Жаба та гадюка різні вагові категорії))!!. Галюка з гадюкою думаю так точніше. Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 4777
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23.11.2020 12:08 Відповісти
Штепы тут явно не хватает... так бы цирк уродцев был бы в полном составе.
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22.11.2020 22:18 Відповісти
Да уж, Паша пролетел, и слава богу. Я вообще удивлён, что он вышел во второй тур. Пусть и дальше свой завод вгоняет в глубокую ж...
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22.11.2020 22:21 Відповісти
Зажиддя програє жопоблоку? Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8055 фігня якась..І ті і ті-сєпари і совка-кацаподрочери. Яка між ними різниця?
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22.11.2020 22:21 Відповісти
Карыта уменьшиласся, рыла ни памищаюцца. Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8611 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8611 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 8611
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22.11.2020 23:40 Відповісти
Які виборці, такі і штепи у них.
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22.11.2020 22:25 Відповісти
Вот славянцев действительно понять трудно. Люди, чей город зыхватывали террористы, люди которые на своей шкуре ощутили, каково оно, стать заложником, даже если и были иллюзии по поводу русского мира, сейчас то оно можно увидеть, каково оно, жить в днрах-лнрах - голосуют за опзж. Вот как?!
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22.11.2020 22:39 Відповісти
Ничего трудного: любителям русскага миръа тяжело признать,что они лохи. Поэтому будут продолжать топить за ублюдков.
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23.11.2020 07:36 Відповісти
Т.е. абсолютно все украинские партии - ватные? Кроме ес, естест-но. 75% народа - вата, кроме вас, естест-но?
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23.11.2020 11:47 Відповісти
За победителя должна выйти замуж Штепа. И чтоб они жили недолго, несчастливо, но умерли в один день.
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22.11.2020 22:59 Відповісти
Ане низзя, ано уже за каня вышло замуж. Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 3775 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 3775 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 3775
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22.11.2020 23:43 Відповісти
За Лаврова? Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 4124
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23.11.2020 00:02 Відповісти
За настоящего, на катором катаицца. Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 2497 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 2497 Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group - Цензор.НЕТ 2497
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23.11.2020 12:02 Відповісти
Штепа поддержала Придворова, за что её поперли из партии. Там такие страсти, а-ха-ха)))
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23.11.2020 07:37 Відповісти
«Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо».© Сер Уинстон Черчилль.
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23.11.2020 11:57 Відповісти
 
 