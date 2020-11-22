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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) явка (69) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

Станом на 20:00 явка виборців становила 29,3%, - глава правління "ОПОРИ" Айвазовська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Станом на 20:00 явка виборців становила 29,3%, - глава правління

Інтегрована явка виборців станом на 20:00 в 11 громадах, де 22 листопада відбувалися повторні вибори, становить 29,3%.

Про це повідомила в фейсбуці глава правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.

"Інтегрована явка виборців за даними Громадянської мережі "ОПОРА" станом на 20:00 у 11 громадах становила 29,3% (похибка 1,4%). Нагадаємо, що явка 25 жовтня на цей час була 36,88 за даними ЦВК та 35,9 % за даними Опори (похибка 1,14%).

15.11 явка була 23,9%". - нагадала вона.

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Станом на 20:00 явка виборців становила 29,3%, - глава правління ОПОРИ Айвазовська 01

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
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По состоянию на 20:00 явка избирателей составила 29,3%, - глава правления "ОПОРЫ" Айвазовская - Цензор.НЕТ 3478
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22.11.2020 22:03 Відповісти
Станом на 20:00 явка виборців становить 29,3%, - глава правління "ОПОРИ" Айвазовська - Цензор.НЕТ 6457
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22.11.2020 22:40 Відповісти
Опять две третьих "вне политики", а потом быдло страдает и воет, что без них всё решили, жизнь невыносима... короч опять грабли...
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22.11.2020 22:33 Відповісти
Вообщето пандемия и карантин сейчас, еслиб хотели перенесли выборы на весну лето... Но чем ниже явка больше шансов сфальсифицировать. Поэтому это тупое действо сейчас.
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22.11.2020 22:51 Відповісти
распределение голосов при явке 30% мало отличается от распределения при явке 80% .. там уход не более 3-5% выйдет
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22.11.2020 23:13 Відповісти
Менша явка то це й краще, бо прийшли голосувати ті, кому не байдуже. А ті кому "какаяразніца" під впливом серіалу і відосиків приперлись одного разу на дільниці, а зараз ми маємо "щастя любуватись" тим, що вони наголосували.
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23.11.2020 01:02 Відповісти
 
 