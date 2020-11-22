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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
20 714 95
місцеві вибори (1000) мер (484) Рівне (388)

Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дільничні виборчі комісії Рівного опрацювали 100% голосів.

Про це стало відомо Цензор.НЕТ.

Згідно з підрахунком, Олександра Третяка підтримали 50,18% виборців, Віктора Шакирзяна - 47,76%.

Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від ЄС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори мера Рівного: оброблено 75% бюлетенів, лідирує Третяк (оновлено)

Водночас, за даними паралельного підрахунку 100% протоколів, Олександр Третяк набирає 50,18% голосів (27 412 виборців), його опонент - 47,76% (26 093), повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.
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Топ коментарі
+58
После проигрыша президентских выборов говноэксперты прогнозировали Пороху политический крах, забвение и судьбу Ющенка.
Сегодня партия Порошенка набирает вес, укрепляется на западе и в центре, уверенно движется на юг и восток, имеет второе место в рейтинге политических партий.
И это несмотря на мегатонны кремлевской пропаганды, влитой и продолжающей вливаться в уши украинскому народу.
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22.11.2020 23:49
+54
Это цена всем "правдивым-правдивым" экзитполам от власти.
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22.11.2020 23:23
+52
вот вам и экзитпол от социса
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22.11.2020 23:25
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Вот это больше похоже на правду.
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22.11.2020 23:21 Відповісти
Yes ЕС !!!!

вітання всім "25%" та всім укранцям ! Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС" - Цензор.НЕТ 6093
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23.11.2020 00:08 Відповісти
Фінішна пряма !!! Коні "ноздря в ноздрю" !!!)))
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22.11.2020 23:22 Відповісти
Это цена всем "правдивым-правдивым" экзитполам от власти.
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22.11.2020 23:23 Відповісти
Це означає що будут судові позови !!)))
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22.11.2020 23:25 Відповісти
хай підітруться !
3% це суттєво, а у Пороха гарні юристи
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23.11.2020 00:09 Відповісти
вот вам и экзитпол от социса
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22.11.2020 23:25 Відповісти
ПОЗДРАВЛЯЮ ! МОЛОДЦЫ !
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22.11.2020 23:25 Відповісти
От какой партии Третяк?
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22.11.2020 23:26 Відповісти
ЕС
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22.11.2020 23:27 Відповісти
ЕС
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22.11.2020 23:27 Відповісти
А конкурент?
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22.11.2020 23:28 Відповісти
Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС" - Цензор.НЕТ 3523
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22.11.2020 23:30 Відповісти
слов'янськ з бердянськом невиправні..((((
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22.11.2020 23:48 Відповісти
Тому «зелені» так і рвутся там проводити вибори, а то не дай бог місцеві жителі прозріють. Можуть не поспішати, там ще довго буде глухо як у танку.
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23.11.2020 11:25 Відповісти
не рвуться.
Це сама ситуація рве їх до дострокових виборів
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23.11.2020 11:36 Відповісти
як видно з цього посилання, земельні ділянки під тими будинками записані на бухгалтерів-родичів і т.п. і виділені для садівництва?
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23.11.2020 07:34 Відповісти
От бандитов.
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22.11.2020 23:34 Відповісти
и его мудрий нарид почти выбрал Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС" - Цензор.НЕТ 3701
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22.11.2020 23:38 Відповісти
"Мудрий нарід" сам наполовину з "бандюків",їх слуг,найманців та лакеїв!
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22.11.2020 23:42 Відповісти
Шахерезад мутняк от Бени
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23.11.2020 00:11 Відповісти
За конкурента вписувалась Юлька і Свобода. Але добре що не вибрали цього представника місцевої будівельної мафії.
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23.11.2020 00:17 Відповісти
від кишенькової місцевого забудовника, я взагалі дивуюсь, як за якогось шлакірзяна стільки проголосувало
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23.11.2020 07:57 Відповісти
Місцева партія "Рівне разом".
Шакерізян вже з травня місяця піарився по місту з цим брендом. Я можу помилятися, але пов'язую цю особу з місцевою будівельною шоблою. Хоча він старанно приховував свої зв'язки з минулим керівництвом міста, яке в більшості своїй подалося до замайбахів, але реальність така, що ведучи будівництво в Рівному хоч не хоч, а треба було грати за їх правилами.
Кажуть Шахеризян на всю передвиборчу компанію витратив десь 3 ляма зелені, питання звідки гроші і як він їх збирався повернути?
Особа Третяка на перегонах з'явилася перед першим туром десь у вересні, був темна конячка, в місцевих скандалах не засвітився, не бізнесмен, просвітор євангеліст, ну і звісно підтримка від ЄС.
П.С. останній скандал з справами майдану думаю дав вирішальні відсотки для тих хто не визначився, вплинув на явку, а також мобілізував протестний електорат.
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23.11.2020 10:21 Відповісти
Третьяк от "Европейской Солидарности".
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22.11.2020 23:28 Відповісти
Участковые избирательные комиссии Ривного подсчитали 100% голосов, победил Третьяк от "ЕС" - Цензор.НЕТ 3939
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22.11.2020 23:29 Відповісти
Буде ще один Кривавий Пастор. Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС" - Цензор.НЕТ 7093
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23.11.2020 00:00 Відповісти
вай мэ! ))
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22.11.2020 23:34 Відповісти
Поздравляю всех патриотов!
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22.11.2020 23:35 Відповісти
приятный мальчик. Надеюсь, все будет хорошо в Ровно
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22.11.2020 23:39 Відповісти
После проигрыша президентских выборов говноэксперты прогнозировали Пороху политический крах, забвение и судьбу Ющенка.
Сегодня партия Порошенка набирает вес, укрепляется на западе и в центре, уверенно движется на юг и восток, имеет второе место в рейтинге политических партий.
И это несмотря на мегатонны кремлевской пропаганды, влитой и продолжающей вливаться в уши украинскому народу.
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22.11.2020 23:49 Відповісти
на 21 год политтехнологи начинают уже реально готовить парламентские а возможно и президентские.
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22.11.2020 23:51 Відповісти
Да не дай Бог,что бы этот барыга опять к рулю встал!
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23.11.2020 00:02 Відповісти
Главбарыга Коломойский и сейчас у руля Зели стоит
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23.11.2020 00:08 Відповісти
що кацапи погано вам, боїтесь що гірше буде, то буде
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23.11.2020 07:58 Відповісти
Я вкурсе,все хто не за Сою,все для вас шоколадных кацапы.
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23.11.2020 14:28 Відповісти
кацапа, хочеш щось сказати, пиши українською
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23.11.2020 17:12 Відповісти
Зачем? Буду тебя, віслюка, языку Пушкина с Достоевским учить. Не напрягай извилину,это не пацаны с соседнего подъезда.
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23.11.2020 17:17 Відповісти
це той примітивний угрофінський піджин, що для вас лишньохромосомних придумали, та кому він треба, крім вас урюзге. Нормалні люди спілкуються мовою, а язик це орган такий, якщо ти не вкурсі.
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23.11.2020 17:49 Відповісти
Переведи,может поймешь насколько ты баран:
"Wie viele Sprachen du sprichst, sooftmal bist du Mensch."
J.W. Goethe
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23.11.2020 18:30 Відповісти
якийсь кацапа, що не змогло освоїти нічого крім свого примітивного угрофінського піджина, кадає мені цитати, зміст яких сам же не розуміє, бо до себе не застосовує. це так примітивно і по кацапськи.
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24.11.2020 08:58 Відповісти
Є українці,а є хохли,є россіяни,а є кацапи. Так ось ти типовий представник хохла,ти навіть не хохол,ти кацапохохол!!
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24.11.2020 14:30 Відповісти
о, номерному кацапу дозволили перекладачем скористатись. чи ти вважаєш якимось досягненням знання того угрофінського піджина?
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24.11.2020 14:37 Відповісти
а, ще кацапа номерний, відкрию тобі таємницю, т.з. росіян не існує, їх придумав сцарь підр перший Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС" - Цензор.НЕТ 6772
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24.11.2020 14:39 Відповісти
Ти дурне та недолуге, тебе мабудь при народженні не зловили,і ти головую об підлогу вдарився.
Восспользуюсь в отношении к тебе советом Марка Твена :
- Не спорьте с дураками,они затянут вас на свой уровень и там задавят опытом.
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24.11.2020 14:44 Відповісти
дебільне кацапа, а Марк Твен, отак ото на вашом козлячом і сказав, чи ти думаєш, що як на срузге, то типа розумніше звучить, вагоміше. які ж ви кацапи дебіли, та хоча кому я говорю, дебільному кацапу.
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24.11.2020 19:48 Відповісти
Вошь лобковая ,для тебя здесь много полезного,читай:
https://gex.at.ua/
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24.11.2020 22:37 Відповісти
козломорда бидлота, пиши українською.
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24.11.2020 22:58 Відповісти
кацапа, не знаю і знати не хочу, що за твоїм посиланням, але я тобі дам однозначно кориснішу, сходи Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС" - Цензор.НЕТ 1949
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25.11.2020 09:39 Відповісти
Не хвилюйтеся! І Барига, і Блазень - це вчорашнє. Хвилюйтеся за кандидатуру майбутнього.
Він має всі підстави теж винирнути з нічого і прикро здивувати....
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23.11.2020 08:26 Відповісти
Кілька днів назад у ЗМІ, в т. ч. і на Цензорі пройшло повідомлення про отриману кількість мандатів партіями і "Європейська солідарність" була на останньому місці 10,73%. А голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, яка відстежує вибори, повідомила таку інформацію:
В обласних радах найбільшу кількість мандатів здобули: "Слуга народу" - 17,6%, "Європейська солідарність" - 14%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,1%, ВО "Батьківщина" - 11,1% та "За майбутнє" - 10,6%.
У районних радах найбільшу кількість мандатів здобули: "Опозиційна платформа - За життя" - 16,7% "Слуга народу" - 16,5%, "Європейська солідарність" - 13,2%, ВО "Батьківщина" - 9,5% та "За майбутнє" - 9,1%.
У територіальних громадах з кількістю виборців понад 10 тисяч, за даними ОПОРИ, найбільшу кількість місць здобули: "Слуга народу" - 15,4%, "Європейська солідарність" - 12,8%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,4%, ВО "Батьківщина" - 10,3% та "За майбутнє" - 9,2%.
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3138051-viborca-kampania-u-11-mistah-naperedodni-drugogo-turu-miscevih-viboriv.html
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23.11.2020 00:53 Відповісти
Кому цікаві прогнози й мантри Азйзвазовській ?!

Коли є сайт ЦВК --
www.cvk.gov.ua ...
Берем й дивимося ...
Мандати депутатів ...

Слуга Народа - 6028 14.8 %
"Батьківщина" - 4232 10.4 %
"Жопоблок-лехайм" - 4013 9.9 %
"ЗА Майбах" (Бени) - 3896 9.6 %
"ЕС" - 3678 9.1 %

Это не левый сайт пиарщика , это www.cvk.gov.ua
Легко убедиться , что тут не только проценты приводятся , с точностью до одного мандата !
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23.11.2020 01:46 Відповісти
Айвазовська бреше як дихає (з якого пальця вона висмоктала ?).
У територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч (мандатів всього) :



Беспартійні : 6348 96.0%

"Батьківщина" : 60 0.91%
"Аграрна" : 37 0.56%
"ЕС" : 36 0.54%
"Свобода" ; 22 0.33%
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23.11.2020 02:04 Відповісти
Що й слід було довести. ПАртія з сечоволим гетьманом на чолі і далі марґіналізується...
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23.11.2020 08:28 Відповісти
Маргіналізуються ті, хто не пройшов:

"Наш край" - 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, Радикальная партия Ляшко - 2,4%, "Сила и честь" - 2,4%, "Голос" - 1,7%, партия Шария - 1,4%, "Перемога Пальчевского" - 0,8%. Источник: https://censor.net/ru/n3232655
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23.11.2020 14:02 Відповісти
Одна надія, що усі упороті ватани від Слуг вже перебігли до ОПЖЗ у цих виборах, бо вони сцуки АКТИВНОантиукраїнські.
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23.11.2020 17:12 Відповісти
"Рейтинг" - шмейтинг , социс-поцис ...
В Украине , увы и ах , нет закона обязующего публиковать заказчика опросов .
Потому , шо кто заказывает , тот "девочку танцует" ...

А я привёл , повторяю ещё раз -- то Сайт ЦВК и там проценты идут как результат деления подсчитанных мандатов на все (умноженное на сто) . Но мане как математику и на сто умножает не нужно .
Как горил Лобановский - "результаты на табло" .
А на том табло есть цихерки мандатов и там ЕС , ОПЗЖ , Майбах идут после "Батькивщины" , а не до .
Когда идут выборы и их результаты публикуют "Рейтингам"-шмейтингам , социсам-поцисам лучше помалкивать в ганчирку , шобы не заподозрили в заказном характере опросов .

Хотите по количеству выбранных мэров и голов ?

Вот данные ЦВК опять же :


Самовисування __662 __ 47.52%
"СЛУГА НАРОДУ" __ 225 ___16.15%
"ЗА МАЙБУТНЄ" ___92 ___6.60%
"Батьківщина" ___ 53 ___3.80%
"ОПЗЖ" (Жопа) ___52 ___3.73%
"НАШ КРАЙ" ___ 44 ___3.16%
"ЄСОЛІДАРНІСТЬ" __ 41 ___2.94%


Я Вам про сайт ЦВК (ЦВК , ЦВК , ЦВК !!!) ,
а Вы мастурбируете какими-то заказухами от папика Пети Пэ или ********* Вити Мэ . Или от Бэни
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23.11.2020 18:33 Відповісти
Маструбуєте ви добре, а користуватись інформацією з сайту ЦВК не навчились. Мастубуйте далі, тільки об'єкт маструбації не зламайте. Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС" - Цензор.НЕТ 6341
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24.11.2020 02:33 Відповісти
Типова відпопідь особи , яку аргументами загнали в глухий кут !
Щось на кшалт "самдурак" ... Ви часом тут не були в стані ригобльовотних десь так в часи , коли Пєтя був міністром у Пахла-Ібуковича ?!
Бо дуже нахагує ригівську рефлексію на "приперли до стінки" ...
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24.11.2020 04:36 Відповісти
Бидло, ти ще у штанці пісяло, коли я вже боровся проти комуняко-жидівської совєцької окупації України.
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24.11.2020 13:17 Відповісти
Саме так ... У лавах КПРС боровся , мабуть ?!
Йой , бачив я таких борунів з язиком у дупі - особисто був знайомий з Ларисою Скорік . Починала з Руху , а потім Ібуковичу дупу висмоктувала .
Півторюю - перехід на особистості є ключова ознака , що аргументами приперли до стінки й контраргументів нема .
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24.11.2020 16:38 Відповісти
Чувак під стягом країни, яка зазіхає на наші землі, мовою окупантів ґлорить за педро, а ви його підтримуєте? Зомбі, млять. Якби це номерне щось по факту написало, я б зрозумів. А так - маячня в стилі скабєєвих.
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23.11.2020 05:44 Відповісти
ЕС заняла на выборах 5-е место. Если верить сайту ЦВК.
Первое место у слуг, второе у Батькивщины.
Только совсем упоротый пропагандон может волать про "перемогу", "зростання" и "второе место".
Второе место у пороха в перезиденском рейтинге. Но с таким антирейтингом он проигывает любому кандидату во втором туре 75/25. Что тоже уже было на прошлых през выборах.
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23.11.2020 09:16 Відповісти
ЭТО ХОРОШО!
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23.11.2020 00:05 Відповісти
Хороший вратарь конечно. Даже канадцы заценили в своё время. Но официальные избирательные комиссии Ривного отдали победу Шакирзяну. Но, кроме канадцев, Третьяка признали также настоящие мужсчины- великолепная "пятёрка" и "прямой"...
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23.11.2020 00:14 Відповісти
Што?
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23.11.2020 00:27 Відповісти
Я к тому, что Шаркизян победил, как и практически все действующие мэры в стране. Есть данные официальные, а есть инфа от заангажированной стороны, болеющие за своего кандидата.
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23.11.2020 00:36 Відповісти
да куда уж официальнее?

частковые избирательные комиссии Ривного обработали 100% голосов.
Согласно подсчету, Александра Третьяка поддержали 50,18% избирателей, Виктора Шакирзяна - 47,76%.
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23.11.2020 00:38 Відповісти
Точно. А почему тогда следующий абзац такой-
В то же время, по данным параллельного подсчета 100% протоколов, Александр Третьяк набирает 50,18% голосов (27 412 избирателей), его оппонент - 47,76% (26 093), сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Я невнимательно прочитал из-за этого "в то же время...сообщает пресс-служба ЕС...". Как-будто что-то противоположное официальному, а на деле дублирующая информация. В чё прикол?))
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23.11.2020 00:52 Відповісти
прикол в том что данные чуть расходятся с официальными и кардинально с данными экзитпола
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23.11.2020 00:56 Відповісти
Участковые избирательные комиссии Ривного подсчитали 100% голосов, победил Третьяк от "ЕС"
Участковые избирательные комиссии Ривного обработали 100% голосов. Согласно подсчету, Александра Третьяка поддержали 50,18% избирателей, Виктора Шакирзяна - 47,76%.В то же время, по данным параллельного подсчета 100% протоколов, Александр Третьяк набирает 50,18% голосов (27 412 избирателей), его оппонент - 47,76% (26 093), сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Никак данные от ЕС не расходятся с официальными(исходя из статьи), а данные экзитпола вообще в статье не упоминаются.
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23.11.2020 01:02 Відповісти
Третьяк вроде какой то ректор, то уже хорошо, что не гопник или малорос.
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23.11.2020 00:15 Відповісти
ректор духовной академии, как-то так Дільничні виборчі комісії Рівного підрахували 100% голосів, переміг Третяк від "ЄС" - Цензор.НЕТ 2648
Господь Бог надоумил все же ривничан выбрать Пастыря, а не Вора
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23.11.2020 01:34 Відповісти
Ректор серед п'яти учнів!
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23.11.2020 07:17 Відповісти
Рівняни не здогадуються яку біду собі ледь не вибрали. Цього Шакирзяна висунули від будівельної мафії, бо в нього смазлива пика і він єдиний з банди не сидів.
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23.11.2020 00:23 Відповісти
А Порошенко поки теж не сидів... але сяде
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23.11.2020 07:15 Відповісти
Володимир Олександрович, перлогіньтеся.
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23.11.2020 07:18 Відповісти
Елена Светличеая Без Порошенко дышать не можете? Может кислород от Зеленского поможет? Попробуйте.)
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23.11.2020 10:36 Відповісти
На тоненького, впервые наверно у нас екзит- пол ошибся
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23.11.2020 00:31 Відповісти
Радісно за ЄС і Третяка!!!
Так, а хто ж кого в Полтаві?
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23.11.2020 02:58 Відповісти
Рівне стратегічне місто ,важай що півсправи зроблено...шах і мат ...да порохоботи ?
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23.11.2020 05:31 Відповісти
После победы кандидата от ЕС в Ровно, Зеленский обязан уйти в отставку.
Убедительная победа с перевесом в 1 500 голосов в городе с населением 250 000.
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23.11.2020 07:05 Відповісти
до речі, штунда - то взагалі навіть дуже непогано, особливо у порівнянні без вибору.В тих людей совість не дозволяє щось в когось відібрати, заробляй сам і чесно.
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23.11.2020 07:41 Відповісти
Елена так спешила зарегиться на Цензоре и написать про штунду, что не смогла, бедолага, написать нормально свою фамилию.
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23.11.2020 09:53 Відповісти
Если он такой "штунда" как Турчинов, то это спасение для города, который собирается захватить строительная мафия.
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23.11.2020 09:54 Відповісти
ЄС - це бренд якості як і ім"я Порошенка або бренд Рошен. Підтримуючи ЄС ти нібіи засвідчуєш свій інтелект і громадянську свідомість.
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23.11.2020 10:21 Відповісти
Вітаємо й радіємо за ЄС та молодого полдітика!
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23.11.2020 15:43 Відповісти
 
 