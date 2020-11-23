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Країни G20 продовжили заморозку боргів найбідніших країн і виступили за рівний доступ до вакцин проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Країни G20 продовжили заморозку боргів найбідніших країн і виступили за рівний доступ до вакцин проти COVID-19

"Група двадцяти" (G20) підбила підсумки саміту.

Про це йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками саміту G20, пише Цензор.НЕТ.

У ньому, зокрема, наголошується на ролі масштабної вакцинації проти COVID-19 і висловлюється обіцянка "не пошкодувати зусиль, щоб забезпечити безперешкодний і рівний доступ для всіх людей".

Також лідери G20 заявили про підтримку глобального проєкту з протидії коронавірусу Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator і його центру COVAX, який має забезпечувати доступ до вакцин.

Також читайте: Лідери G20 і бізнес мають зібрати $5 млрд на вакцину від COVID-19 для бідних країн, - представник глобального партнерства GAVI Оконджо-Івеала

У документі наголошується, що пандемія коронавірусу стала ударом по економіці і рівню життя людей, а лідери G20 готові "вести світ до сильної, інклюзивної та збалансованої постковідної ери". Зокрема, до червня 2021 року продовжена програма заморозки боргів найбідніших країн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Я считаю, что поддерживающие Россию в генассамблее ООН страны, а именно:
Белоруссия
Армения
Сирия
КНДР
Зимвабве
Куба
Венесуэла и
Никарагуа,
должны отказаться от западных вакцин и вакцинироваться исключительно российской вакциной "Спутник новичка".
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23.11.2020 00:38
+9
Та не кажіть. Зубожіння таке - аж сльози течуть! Підлога країни всі ці роки ялини стать вареника, забули навіть картоплю та зітхання, не кажучи вже про курчат тютюну та холодець з мови Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 9475
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23.11.2020 00:34
+6
У каждого года свои символы.

Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8680
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23.11.2020 00:16
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У каждого года свои символы.

Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8680
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23.11.2020 00:16 Відповісти
ЗЕ зрадів?
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23.11.2020 00:17 Відповісти
постиндустриальное общество постковидной эры. парашеянцы будут учиться сцать, стоя на коленях )
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23.11.2020 00:20 Відповісти
Ещё бы они не продлили. Как-будто есть основание полагать, что у "бедолаг" есть хоть какая-то возможность отдать должок. Да и экспериментировать вакцинами над кем-то да нужно... отсюда и доброта с "помощью" в борьбе с ковидом
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23.11.2020 00:23 Відповісти
Значит ли это, что нашей беднейшей стране заморозят долги?
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23.11.2020 00:28 Відповісти
Та не кажіть. Зубожіння таке - аж сльози течуть! Підлога країни всі ці роки ялини стать вареника, забули навіть картоплю та зітхання, не кажучи вже про курчат тютюну та холодець з мови Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 9475
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23.11.2020 00:34 Відповісти
О_о Это был гугл транслейт?
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23.11.2020 00:37 Відповісти
Это был стеб.
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23.11.2020 01:10 Відповісти
Вельт, сегодня вы особо хороши. Ялини стать вареника - этта пяць!
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23.11.2020 08:35 Відповісти
нет. это значит что твоя раша простит долги луке и асаду а ты будешь это самое сосать
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23.11.2020 00:35 Відповісти
Я не с раши
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23.11.2020 00:39 Відповісти
это тебе на смену обамке порох пришел по подъездам сцать. ***** подожди.с января байден потоп на раше сделает
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23.11.2020 00:41 Відповісти
ох как вас сук пригожинских плющит
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23.11.2020 01:04 Відповісти
Надеюсь мы попали в список.
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23.11.2020 00:36 Відповісти
в расстрельный список
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23.11.2020 08:30 Відповісти
Я считаю, что поддерживающие Россию в генассамблее ООН страны, а именно:
Белоруссия
Армения
Сирия
КНДР
Зимвабве
Куба
Венесуэла и
Никарагуа,
должны отказаться от западных вакцин и вакцинироваться исключительно российской вакциной "Спутник новичка".
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23.11.2020 00:38 Відповісти
а где Китай и Индия? А где воздержавшиеся, типо Азербайджана? Считай тоже не за Украину, но зато все так обласкали именно Азербайджан в конфликте с Арменией, как-будто он только и делал, что глотку рвал за Украину. Хотя разница в позиции- чуть да маленько.
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23.11.2020 00:44 Відповісти
Азербайджан, как честное государство, голосовало за сохранение территориальной целостности Украины, и по этому, заслуживает поддержку Украины в трудный момент.
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23.11.2020 01:08 Відповісти
Армения, Беларусь, Венесуэла и Зимбабве: стало известно, кто проголосовал против украинского проекта резолюции ООН по Крыму. СПИСОК.
В список проголосовавших против вошли Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Мьянма, Филиппины, Судан, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Зимбабве.
Воздержались от голосования 85 стран- Азербайджан, Сербия и ряд других государств.
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23.11.2020 01:21 Відповісти
Нет. Азербайджан голосовал "за".
Я больше не буду спорить.
Сравните с другими источниками.
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23.11.2020 01:25 Відповісти
Источник "Ц.Н".
https://censor.net/ru/news/3232030/armeniya_belarus_venesuela_i_zimbabve_stalo_izvestno_kto_progolosoval_protiv_ukrainskogo_proekta_rezolyutsii
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23.11.2020 01:28 Відповісти
На сайт ООН не хотите зайти?
Найдите, пожалуйста в списке резолюцию 68/262.
Вы увидите, что Украину поддержали 100 голосов.
А в вашем скриншоте (перепосте Цензора с другого ресурса Лига Ново) только 63.
Ну, я ж не должен вместо вас гуглить?
Или вы, как Лавров: "Где ваши доказательства?"

https://www.un.org/ru/ga/68/docs/68res3.shtml
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23.11.2020 02:13 Відповісти
Как же обойтись без навешивания ярлыков- лавров, не лавров... Я пишу про конкретные страны, которые стали известны "только что", о чём и информировал "ЦН". Кто конкретно и за что голосовал- с именами, паролями, явками... А вы за голые цифры, без инфы кто за кого. Также всего в ООН 193 участника, а по резолюции "68/262" набирается в сумме только 169.
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23.11.2020 02:47 Відповісти
Вот, английская википедия. Она - достаточно объективная.
Азербайджан голосовал "за".
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_68/262
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23.11.2020 02:55 Відповісти
Речь идёт о разных резолюциях. Вы написали- "Я считаю, что поддерживающие Россию в генассамблее ООН страны и тд...". А я написал, что есть страны которые голосуют сегодня так, завтра воздерживаются. Эта резолюция(ваша ссылка) от 27 марта 2014года- имеет статус "без передачи в главные комитеты". И подчеркивала важность поддержания в Украине всеохватного политического диалога, который отражает многообразие ее общества и обеспечивает участие в нем представителей всех частей Украины. На которой отсутствовали 24 члена ООН, поэтому и не набралось 193 участника. А я про другую.
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23.11.2020 03:27 Відповісти
"Трамп начал свою кампанию по опровержению результатов президентских выборов в глобальном масштабе, заявив лидерам на саммите G20, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с ними !?!?" ... я пару дней назад как-то говорил что это чудо Трамп просто так сам не уйдет и очень плохо кончит, а главное будут серьезные внутренние последствия для США и имиджевые по Миру, и катастрофические для Украины - на радость кацапам....пздц
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23.11.2020 01:01 Відповісти
А я думаю, что там будет всё честно, тихо и мирно. Потому что там - глубинное государство.
У Трампа была возможность - он покрякал в микрофон. На этом его крутизна и закончится.
Ну, напакостит ещё, заменив каких-то чиновников - на неделю, две.
А закончится всё тем, что обычный техник принесёт новую табличку на дверь и скажет:
- Дональд, ты классный парень. Но, суды ты проиграл, 11 ведомств по безопасности, отрабатывая твои поручения, не нашли фальсификаций. Те, которые выявились, не повлияли на результаты. Поэтому ты давай выноси чемоданы, а я меняю табличку.
И никуда Трамп не денется. И никто его не поддержит.
Потому что "deep state".
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23.11.2020 01:15 Відповісти
я искренне желаю чтобы так и стало !!! ... но как можно предсказать или предугадать НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО идиота-агента который работает на фсб !?
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23.11.2020 01:19 Відповісти
Но к нему приставлены агенты ФБР, а они уж не слабее ФСБшников.
Вы ж помните, когда Трампа с Зеленским разговаривал и угрожал, что лишит военной помощи, всё записывалось и стало известным...
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23.11.2020 01:23 Відповісти
я надеюсь на это !!! но Трамп знает чем закончиться его выход из Белого дома - или тюрьмой или смертью.. и я не знаю что для него будет лучше ... третьего не дано и не будет !!!
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23.11.2020 01:28 Відповісти
Жмоты.Обещали 6 млр.баксов дать на вакцину бедным странам,но еврейская жадность сделала свое дело.
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23.11.2020 01:31 Відповісти
Троекратное "Слава!" ************ странам мира!
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23.11.2020 01:33 Відповісти
Вот как в Китае борются с Ковидом !!! пздц.. а нам трудно нормально маски носить... Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 2121
"Шанхайский международный аэропорт - два грузовых сотрудника аэропорта дали положительный результат на Covid 19. Аэропорт закрывается - и никто никуда не может уехать , а это на секундочку - 100. 000 путешественников и сотрудников аэропорта !!! ВСЕ должны быть изолированы и помещены в карантин, ожидая проверки.. По последним данным положительный тест уже у семи человек. Персонал и посетители не могут вернуться домой. Однако блокада не смогла остановить толпу. Люди прорываются обходными путями - но власти сказали что ВСЕ будут задержаны и будут тестировать всех, кто оказался на вокзале."
Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8641 ... В Китае закрыли город из-за обнаружения 2-х больных ковидом - ДВУХ *** !!! Всех жителей принудительно и бесплатно тестируют, и почти все заведения приостанавливают работу. Руководство городка Маньчжоули отправляется в отставку. Так выглядит эффективное решение проблем.
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23.11.2020 02:03 Відповісти
Это хорошо. Осталось только,чтобы мы,каждый,до того момента дожили.
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23.11.2020 05:14 Відповісти
"В документе отмечается, что пандемия коронавируса стала ударом по экономике и уровню жизни людей, а лидеры G20 готовы "вести мир к сильной, инклюзивной и сбалансированной постковидной эре". В частности, до июня 2021 года продлена программа заморозки долгов беднейших стран."
Источник: https://censor.net/ru/n3232554

Очень беспоюсь, относятся ли к этим "беднейшим странам" Украина, которая балансирует на самой грани дефолта, и штат Виктория, Австралия, который набрал долгов аж на 80 миллиардов, и собирается их удвоить в следующие 4 года (это будет уже 160 миллиардов баксов долга), как пишет наша коммуняцкая газетка The Age.
Вот что получается, когда "бубочек" во власти отключают от дешевой денежной соски - китайской ли, ротшильдовской ли, российской ли - в долги влезают "бубочки", а когда долги платить не могут, то объявляют дефолт.
Так что без "заморозки" тут не обойтись, точняк.
Что бы такое "бубочкам" во власти "отморозить", чтобы полностью отбить охоту заниматься сепаратизмом на чужие деньги?
Может, ручонки шаловливые?
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23.11.2020 05:30 Відповісти
Никто из инвесторов не говорил,и не считал что в Украине дефолт.Вот в твоей ********* был дефолт и ещё будет дефолт!
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23.11.2020 06:19 Відповісти
да все нормально будет, о нас позаботятся... Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 5788
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23.11.2020 05:53 Відповісти
жопа наступает зажравшимся - мусульмане задавят гейРопейских идиотов...
Страны G20 продлили заморозку долгов беднейших стран и выступили за равный доступ к вакцинам против COVID-19 - Цензор.НЕТ 8138
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23.11.2020 07:14 Відповісти
Как хорошо, что при Владимире Зеленском Украина процветает и нас это не касается. Будем долги спокойно отдавать.
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23.11.2020 07:43 Відповісти
Ну нет, время загнать страну в жопу ещё есть
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23.11.2020 11:13 Відповісти
 
 