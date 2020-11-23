Країни G20 продовжили заморозку боргів найбідніших країн і виступили за рівний доступ до вакцин проти COVID-19
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"Група двадцяти" (G20) підбила підсумки саміту.
Про це йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками саміту G20, пише Цензор.НЕТ.
У ньому, зокрема, наголошується на ролі масштабної вакцинації проти COVID-19 і висловлюється обіцянка "не пошкодувати зусиль, щоб забезпечити безперешкодний і рівний доступ для всіх людей".
Також лідери G20 заявили про підтримку глобального проєкту з протидії коронавірусу Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator і його центру COVAX, який має забезпечувати доступ до вакцин.
У документі наголошується, що пандемія коронавірусу стала ударом по економіці і рівню життя людей, а лідери G20 готові "вести світ до сильної, інклюзивної та збалансованої постковідної ери". Зокрема, до червня 2021 року продовжена програма заморозки боргів найбідніших країн.
Будь ласка, зачекайте...
Белоруссия
Армения
Сирия
КНДР
Зимвабве
Куба
Венесуэла и
Никарагуа,
должны отказаться от западных вакцин и вакцинироваться исключительно российской вакциной "Спутник новичка".
В список проголосовавших против вошли Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Мьянма, Филиппины, Судан, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Зимбабве.
Воздержались от голосования 85 стран- Азербайджан, Сербия и ряд других государств.
Я больше не буду спорить.
Сравните с другими источниками.
https://censor.net/ru/news/3232030/armeniya_belarus_venesuela_i_zimbabve_stalo_izvestno_kto_progolosoval_protiv_ukrainskogo_proekta_rezolyutsii
Найдите, пожалуйста в списке резолюцию 68/262.
Вы увидите, что Украину поддержали 100 голосов.
А в вашем скриншоте (перепосте Цензора с другого ресурса Лига Ново) только 63.
Ну, я ж не должен вместо вас гуглить?
Или вы, как Лавров: "Где ваши доказательства?"
https://www.un.org/ru/ga/68/docs/68res3.shtml
Азербайджан голосовал "за".
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_68/262
У Трампа была возможность - он покрякал в микрофон. На этом его крутизна и закончится.
Ну, напакостит ещё, заменив каких-то чиновников - на неделю, две.
А закончится всё тем, что обычный техник принесёт новую табличку на дверь и скажет:
- Дональд, ты классный парень. Но, суды ты проиграл, 11 ведомств по безопасности, отрабатывая твои поручения, не нашли фальсификаций. Те, которые выявились, не повлияли на результаты. Поэтому ты давай выноси чемоданы, а я меняю табличку.
И никуда Трамп не денется. И никто его не поддержит.
Потому что "deep state".
Вы ж помните, когда Трампа с Зеленским разговаривал и угрожал, что лишит военной помощи, всё записывалось и стало известным...
"Шанхайский международный аэропорт - два грузовых сотрудника аэропорта дали положительный результат на Covid 19. Аэропорт закрывается - и никто никуда не может уехать , а это на секундочку - 100. 000 путешественников и сотрудников аэропорта !!! ВСЕ должны быть изолированы и помещены в карантин, ожидая проверки.. По последним данным положительный тест уже у семи человек. Персонал и посетители не могут вернуться домой. Однако блокада не смогла остановить толпу. Люди прорываются обходными путями - но власти сказали что ВСЕ будут задержаны и будут тестировать всех, кто оказался на вокзале."
... В Китае закрыли город из-за обнаружения 2-х больных ковидом - ДВУХ *** !!! Всех жителей принудительно и бесплатно тестируют, и почти все заведения приостанавливают работу. Руководство городка Маньчжоули отправляется в отставку. Так выглядит эффективное решение проблем.
Источник: https://censor.net/ru/n3232554
Очень беспоюсь, относятся ли к этим "беднейшим странам" Украина, которая балансирует на самой грани дефолта, и штат Виктория, Австралия, который набрал долгов аж на 80 миллиардов, и собирается их удвоить в следующие 4 года (это будет уже 160 миллиардов баксов долга), как пишет наша коммуняцкая газетка The Age.
Вот что получается, когда "бубочек" во власти отключают от дешевой денежной соски - китайской ли, ротшильдовской ли, российской ли - в долги влезают "бубочки", а когда долги платить не могут, то объявляют дефолт.
Так что без "заморозки" тут не обойтись, точняк.
Что бы такое "бубочкам" во власти "отморозить", чтобы полностью отбить охоту заниматься сепаратизмом на чужие деньги?
Может, ручонки шаловливые?