Країни G20 продовжили заморозку боргів найбідніших країн і виступили за рівний доступ до вакцин проти COVID-19

"Група двадцяти" (G20) підбила підсумки саміту.

Про це йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками саміту G20, пише Цензор.НЕТ.

У ньому, зокрема, наголошується на ролі масштабної вакцинації проти COVID-19 і висловлюється обіцянка "не пошкодувати зусиль, щоб забезпечити безперешкодний і рівний доступ для всіх людей".

Також лідери G20 заявили про підтримку глобального проєкту з протидії коронавірусу Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator і його центру COVAX, який має забезпечувати доступ до вакцин.

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У документі наголошується, що пандемія коронавірусу стала ударом по економіці і рівню життя людей, а лідери G20 готові "вести світ до сильної, інклюзивної та збалансованої постковідної ери". Зокрема, до червня 2021 року продовжена програма заморозки боргів найбідніших країн.