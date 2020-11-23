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Twitter і Facebook передадуть Байдену контроль над офіційними сторінками президента США в день інавгурації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Соцмережі Twitter і Facebook передадуть адміністрації Джо Байдена контроль над офіційними обліковими записами президента США 20 січня, в день інавгурації 46-го президента США.

Про це повідомили представники компаній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Обліковий запис, який на обох платформах називається @POTUS (абревіатура від повного найменування посади глави держави - President Of The United States), є офіційним аккаунтом президента США. Сам Дональд Трамп більш активно використовує свої особисті облікові записи як у Twitter (@realDonaldTrump), так і у Facebook (@DonaldTrump).

При цьому особисті сторінки Трампа більш популярні серед користувачів, ніж офіційні акаунти президента - наприклад, на його персональний аккаунт у Twitter підписані 88,9 млн користувачів, а на офіційній сторінці президента - 32,8 млн.

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Twitter і Facebook передадуть Байдену контроль над офіційними сторінками президента США в день інавгурації 01

У Facebook Трамп пише переважно на особистій сторінці, на яку підписані 34,6 млн користувачів, а от на офіційній сторінці президента із 6,4 млн підписників останній допис був 18 травня 2018 року.

Twitter і Facebook передадуть Байдену контроль над офіційними сторінками президента США в день інавгурації 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про визнання перемоги Байдена: Пам'ятаєте, як всі привітали пані Клінтон, а переміг Трамп

Як у випадку із президентом Бараком Обамою, обліковий допис попереднього президента США після інавгурації його наступника архівується й керується Національним управлінням архівів і документації.

Twitter і Facebook передадуть Байдену контроль над офіційними сторінками президента США в день інавгурації 03

В день інавгурації Байдена найбільші соцмережі також передадуть офіційні облікові записи нової адміністрації Білого дому, віцепрезидентці та першій леді.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
А до чого тут порохоботи та карантин? Як зебіли можуть пов'язувати те що не пов'язується?
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23.11.2020 01:45
+7
Ви зараз серйозно? Якщо вашу моніку і її виборців не влаштовує реформа, робіть нову. Міняйте так як хочете, робіть те що вважаєте за потрібне. Вас більшість. Ви можете зробити все що хочете. Але вам знову Порох в штани наклав.
Але чомусь моніка не збирається її змінювати, і робити нову. Тому яки питання до Пороха? Ви зараз при владі, ви. Тому в першу чергу треба себе звинувачувати в першу чергу.
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23.11.2020 01:56
+6
У України на карантин немає грошей. Молоді зелені обличчя розтринькали все, що їм залишили попередники ще за перше півріччя свого правління, навіть коли ще й ковіду не було.
Так що ніякого карантину не буде, нема чим сплачувати тим, хто не буде нічого заробляти, сидячі на карантині.
Вже й лікарям не платять, бо грошей немає. Який карантин!
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23.11.2020 01:49
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И его подставят не успеет и квакнуть дурилка картонная
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23.11.2020 01:40 Відповісти
Сподіваюсь усіх порохоботів теж туди передадуть, бо задовбали. Хай їм шоу влаштоаують, а Україні потрібен карантин з забороною міжнародного сполучення... Це не шутка, в 40 років помирати у швідкій це перебор.
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23.11.2020 01:41 Відповісти
А до чого тут порохоботи та карантин? Як зебіли можуть пов'язувати те що не пов'язується?
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23.11.2020 01:45 Відповісти
Навіть нема чого добавити, а медичну реформу який хер, вибачте, влаштував? Хто позакривав інфекційні лікарні? Чому людей тепер возять за сто кілометрів?
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23.11.2020 01:50 Відповісти
Ви зараз серйозно? Якщо вашу моніку і її виборців не влаштовує реформа, робіть нову. Міняйте так як хочете, робіть те що вважаєте за потрібне. Вас більшість. Ви можете зробити все що хочете. Але вам знову Порох в штани наклав.
Але чомусь моніка не збирається її змінювати, і робити нову. Тому яки питання до Пороха? Ви зараз при владі, ви. Тому в першу чергу треба себе звинувачувати в першу чергу.
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23.11.2020 01:56 Відповісти
Я не займаюся політикою, але я бачу наслідки і вони катастрофічні, поясню, кожна являється основним платником податків, бо їх дуже багато, і помираючи вона їх вже не платить... Але це економіка, а ще є таке поняття як турбота, порох обіцяв не закривати поштові відділення... закрив. Що до зелених, їм теж буде, хоча я думаю їм і так вже достається.. Швидка не довезла хворого до лікарні, в ній помер, начебто все нормально, буває, але куди везла, це писець... Ось в чому моє обурення.
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23.11.2020 02:19 Відповісти
Ви вважаєте що тільки в Україні таке відбувається? Що швидка везе людину в іншу лікарню, а не в ту що поруч. Чи навіть в інше місто. Зараз час такий. Може бути так, що на стадіонах людей класти будуть, а не в лікарню яка навіть в іншому місті. Це не тільки в нас.
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23.11.2020 02:31 Відповісти
Це наслідки, інфекційні лікарні були скрізь, не з хотелок чиїхось, бо від них залежить життя інших. Я не знаю що буде далі, але цю заразу нам привезли і страдають більш за всіх ті хто нікуди і не висовувася. На мою думку треба робити повний карантин, бо люди не всі в містах живуть, а деяких везуть в обласні центри, які знаходяться більш ніж сто кілометрів, по дорогам, з дирявим асфальтом.
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23.11.2020 02:39 Відповісти
Інфекційні лікарні, якщо б зараз були, то все одно не впоралися з тим об'ємом. А карантин, так, я за повний карантин на місяць.
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23.11.2020 03:00 Відповісти
хіба позакривали якісь лікарні в 14-19рр?
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23.11.2020 05:01 Відповісти
Зебіл, чому така увага лише до порошенка? За інших колишніх президентів та прем'єрів люди у швидкій не померали? А що до нещодавніх випадків, коли люди приходили до лікарні і їх відмовлялись госпіталізовувати і вони померали, тебе не бентежило, бо туди не можна було прив'язати порошенка? Тож іди ти у дупу зі своїми істериками та порохофобіями і повертайся лише коли зможеш писати об'єктивно.
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23.11.2020 09:07 Відповісти
У України на карантин немає грошей. Молоді зелені обличчя розтринькали все, що їм залишили попередники ще за перше півріччя свого правління, навіть коли ще й ковіду не було.
Так що ніякого карантину не буде, нема чим сплачувати тим, хто не буде нічого заробляти, сидячі на карантині.
Вже й лікарям не платять, бо грошей немає. Який карантин!
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23.11.2020 01:49 Відповісти
Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации - Цензор.НЕТ 840

Так а чого не вже ?
Ви ж уже призначили його президентом, величаєте, верещите про його призначення, укази ...
Давайте, хай уже починає керувать. Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации - Цензор.НЕТ 840
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23.11.2020 01:53 Відповісти
Це як при розлученні - шлюбоорозлучний процес вже відбувся а рішення суду в паперовому вигляді сторонам ще не видали .
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23.11.2020 02:16 Відповісти
Тому що в США є закони, яких дотримуються, і згідно цих законів день інавгурації, а значить і день переходу повноважень від 45 до 46-го президента, призначений на 20 січня 2021 року
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23.11.2020 09:10 Відповісти
А Одноклассники передадут?
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23.11.2020 01:57 Відповісти
Рассвет либеральной Америки. Темные времена уходят.
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23.11.2020 02:04 Відповісти
What? You locked yourself in the cellar for four years?
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23.11.2020 02:56 Відповісти
Нє ну якщо у льосі повно віскаря та закусі, то можна трохи поховатись. Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации - Цензор.НЕТ 4322
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23.11.2020 05:45 Відповісти
Зачем Вы с ним на иностранном говорите... Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации - Цензор.НЕТ 5681
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23.11.2020 06:23 Відповісти
cnn показує чергу голодних за коробками з консервами в Чикаго. Сидять в траках (trucks), чекають. В кожному тракові mileage 15 міль на галлон, в той час як в якомусь ярісі чи версі 35 міль на галлон. Якщо в цих голодних є гроші заправляти бензином трак а не версу, то чому в них нема грошей на консерви ? Це ліберальна Америка в її повній красі. twitter & facebook не дадуть вам навіть задати таке питання в своєму акаунті.
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23.11.2020 02:13 Відповісти
еще такая есть дурь в америке - типа я плачу налоги, чтобы бедный не пришел и не ограбил меня, откупаюсь типа Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над официальными страницами президента США в день инаугурации - Цензор.НЕТ 6810
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23.11.2020 07:03 Відповісти
Такая "дурь" как налоги есть в любой стране мира, и часть єтих налогов действительно идет на содержание правоохранительной системьі, чтобьі никто не пришел и не ограбил тебя, а часть на поддержку малообеспеченньіх. Если у тебя есть идеи как обеспечить функционирование государства без налогов, не трать зря время на цензоре и баллотируйся в Сенат или Конгресс США.
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23.11.2020 09:18 Відповісти
Хто б сумнівався, адже вони спонсорували його виборчу компанію!)
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23.11.2020 02:54 Відповісти
Должен победить Трамп и расправиться с заговорщиками.
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23.11.2020 07:09 Відповісти
А сейчас кто контролирует?)
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23.11.2020 07:22 Відповісти
Путин.
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23.11.2020 08:39 Відповісти
Бідону світить полосатий костюм, а не екаунт президента США.
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23.11.2020 07:30 Відповісти
Тобі світить розкатана губа та шизофренія, якщо будеш жити у вигаданій "реальності"
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23.11.2020 09:20 Відповісти
оближешся
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23.11.2020 21:01 Відповісти
Побачимо
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24.11.2020 14:04 Відповісти
хлопці, я МІГ, би поділити ВАШ сум... я можу зрозуміти, що економіка взлетіла і ви почали заробляти,. що Донні таки придуркуватий, але забезпечив фантастичне зростання, що з'явилась надія... спокій.. Але те що робить він зараз, програвши вибори, це - ********... він тупо знищує GOP, наїзди на республіканських губернаторів, спроби "перекинути" виборників...? Це -******** -за два роки довибори і ви пролетите з Сенатом... Що він робить? вІін програв ці вибори ... жодні завивання та недолугі твіти не сприймаються... Самозакоханий імбицил знищує все навкруг... Вибачте .. так бачу цю всю хню...
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23.11.2020 21:00 Відповісти
 
 