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Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС

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Ворог за добу шість разів порушив режим

Минулої доби, 22 листопада, зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета. У районах населених пунктів Шуми та Водяне ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи міни ПОМ-2.

"Про порушення режиму припинення вогню та зухвале використання заборонених мін збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 23 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігалася тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню, проте залишають за собою право на відкриття вогню у відповідь у разі загрози їхньому життю та здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу шість разів порушив режим тиші на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Блазню передайте, бо він не в курсі.
Тупо впевнений, що =нє стрєляют=.
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23.11.2020 08:17 Відповісти
Слово "тішіни" в лапки, це правильно. Бо вона існує лише в голові у ВАЗеленского, як і його велич.
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23.11.2020 09:22 Відповісти








Illya Ayzin

@Illya_Ayzin

·3 ч

Доброго ранку! Низько вклоняюсь тим, заради кого цим чудовим ранком - в мене за вікном не стріляють. Слава Україні!

Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 363
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23.11.2020 13:57 Відповісти
Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9629

Я дякую, солдате, за життя,
Що я живу без куль над головою.
За те, що маю я надію в майбуття,
Хай Янгол буде завжди там, з тобою.

Я дякую, соколЕ, і за те
Що маю те, чого немає в тебе.
Домівку теплу, сонечко ясне.
Блакитне, мирне українське небо.

Я дякую, Герою, що стоїш.
На передку, за рідну Батьківщину.
За те, що чесний бій ведеш.
І захищаєш неньку-Україну.///
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23.11.2020 22:13 Відповісти
 
 