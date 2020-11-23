Вихід США з Договору про відкрите небо робить нас і наших союзників менш захищеними від РФ, - американський сенатор Менендес

Високопоставлений член сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Менендес розкритикував рішення адміністрації США про вихід з Договору про відкрите небо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рішення адміністрації про вихід з Договору про відкрите небо є безрозсудним і залишає Сполучені Штати і наших союзників менш захищеними від Росії", - йдеться в заяві Менендеса, опублікованій на сайті комітету.

На його думку, цей договір давав США та їхнім союзникам важливу інформацію про військові сили Росії.

Він зазначив, що вихід США не перешкодить Росії спостерігати за американськими активами в Європі, але при цьому не дозволить США побачити дані, зібрані Росією.

"Я твердо переконаний, що рішення президента Трампа (Дональд Трамп. - Ред.) вийти з Угоди є порушенням внутрішнього законодавства. У законі про санкціонування національної оборони 2020 року Конгрес підтвердив свою підтримку Угоді про відкрите небо і конкретно доручив адміністрації обґрунтувати вихід з неї за чотири місяці до офіційного повідомлення про вихід. Президент Трамп нахабно проігнорував закон і в односторонньому порядку здійснює політично заряджений відступ, навіть програвши президентські вибори", - заявив Менендес.

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Він закликав адміністрацію Джо Байдена, який оголосив про свою перемогу на виборах президента, приєднатися до угоди.

Вашингтон підтвердив у неділю, що США більше не є учасником Угоди про відкрите небо.

"Сьогодні виповнюється шість місяців відтоді, як США повідомили про вихід з Угоди про відкрите небо. Тепер ми більше не є учасниками угоди, яку протягом років грубо порушувала Росія", - йдеться в повідомленні, розміщеному в твітері Ради національної безпеки США.

За словами глави Ради національної безпеки США Роберта О'Браєна, "президент США ніколи і не замислювався над тим, щоб виводити Америку першою з віджилих угод і договорів, які йшли на користь противникам за рахунок нашої національної безпеки".

Держсекретар США Майкл Помпео, коментуючи вихід США з цієї угоди, зазначив: "Відповідно до розповсюдженого раніше повідомлення вихід США з Угоди про відкрите небо тепер набув чинності".

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За його словами, "Америка в зв'язку з цим стає більш безпечною, оскільки Росія продовжує не слідувати своїм зобов'язанням".

Пів року тому, 21 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення про вихід з Угоди про відкрите небо. Країна покидає угоду через шість місяців після офіційного повідомлення партнерів.

Угода про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) була підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, нині його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій один одного з метою контролю військової діяльності.

Угода є безстроковою. Будь-яка держава-учасниця має право вийти з неї. Держава-учасниця, яка має намір вийти з угоди, повідомляє про своє рішення не пізніше, ніж за шість місяців до дати свого передбачуваного виходу.