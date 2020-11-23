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Вихід США з Договору про відкрите небо робить нас і наших союзників менш захищеними від РФ, - американський сенатор Менендес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вихід США з Договору про відкрите небо робить нас і наших союзників менш захищеними від РФ, - американський сенатор Менендес

Високопоставлений член сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Менендес розкритикував рішення адміністрації США про вихід з Договору про відкрите небо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рішення адміністрації про вихід з Договору про відкрите небо є безрозсудним і залишає Сполучені Штати і наших союзників менш захищеними від Росії", - йдеться в заяві Менендеса, опублікованій на сайті комітету.

На його думку, цей договір давав США та їхнім союзникам важливу інформацію про військові сили Росії.

Він зазначив, що вихід США не перешкодить Росії спостерігати за американськими активами в Європі, але при цьому не дозволить США побачити дані, зібрані Росією.

"Я твердо переконаний, що рішення президента Трампа (Дональд Трамп. - Ред.) вийти з Угоди є порушенням внутрішнього законодавства. У законі про санкціонування національної оборони 2020 року Конгрес підтвердив свою підтримку Угоді про відкрите небо і конкретно доручив адміністрації обґрунтувати вихід з неї за чотири місяці до офіційного повідомлення про вихід. Президент Трамп нахабно проігнорував закон і в односторонньому порядку здійснює політично заряджений відступ, навіть програвши президентські вибори", - заявив Менендес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо

Він закликав адміністрацію Джо Байдена, який оголосив про свою перемогу на виборах президента, приєднатися до угоди.

Вашингтон підтвердив у неділю, що США більше не є учасником Угоди про відкрите небо.

"Сьогодні виповнюється шість місяців відтоді, як США повідомили про вихід з Угоди про відкрите небо. Тепер ми більше не є учасниками угоди, яку протягом років грубо порушувала Росія", - йдеться в повідомленні, розміщеному в твітері Ради національної безпеки США.

За словами глави Ради національної безпеки США Роберта О'Браєна, "президент США ніколи і не замислювався над тим, щоб виводити Америку першою з віджилих угод і договорів, які йшли на користь противникам за рахунок нашої національної безпеки".

Держсекретар США Майкл Помпео, коментуючи вихід США з цієї угоди, зазначив: "Відповідно до розповсюдженого раніше повідомлення вихід США з Угоди про відкрите небо тепер набув чинності".

Також читайте: США заявили про готовність розмістити гіперзвукові ракети в Європі для стримування Росії

За його словами, "Америка в зв'язку з цим стає більш безпечною, оскільки Росія продовжує не слідувати своїм зобов'язанням".

Пів року тому, 21 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення про вихід з Угоди про відкрите небо. Країна покидає угоду через шість місяців після офіційного повідомлення партнерів.

Угода про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) була підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, нині його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій один одного з метою контролю військової діяльності.

Угода є безстроковою. Будь-яка держава-учасниця має право вийти з неї. Держава-учасниця, яка має намір вийти з угоди, повідомляє про своє рішення не пізніше, ніж за шість місяців до дати свого передбачуваного виходу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
А кому ещё? Псарне кацапской?
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23.11.2020 08:11
+9
Американці не вбили жодного українця, ні бандерівця ні ватного.
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23.11.2020 08:17
+6
а ты хотел бы чтобы самолеты ***** летали над твоей Украиной?
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23.11.2020 07:32
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Якого ж ви тоді виходили з цього договору?
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23.11.2020 07:31 Відповісти
а ты хотел бы чтобы самолеты ***** летали над твоей Украиной?
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23.11.2020 07:32 Відповісти
Ну звичайно-звичайно.............
В нас же ж всі країни лише американцям "раді".
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23.11.2020 07:59 Відповісти
А кому ещё? Псарне кацапской?
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23.11.2020 08:11 Відповісти
Американці не вбили жодного українця, ні бандерівця ні ватного.
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23.11.2020 08:17 Відповісти
Летайте над Китаем, мокши
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23.11.2020 08:55 Відповісти
Трамп, сэр!
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23.11.2020 08:55 Відповісти
Не знаю про що конкретно був той договір, але те, що там стоїть підпис Рашки, автоматично перетворює його на пустий папірець.
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23.11.2020 08:05 Відповісти
В принципі вірно і навіть не в пустий папірець, а в туалетний папір. За останні два століття світ в цьому переконався.
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23.11.2020 08:51 Відповісти
Очень плохо, что не знаете!
У каждой страны была квота, в рамках которой, можно было свободно, облететь для наблюдения и фотофиксации, территорию другого государства.
И к примеру, США, в рамках данной квоты, предоставляли места для наблюдателей из Украины (для облета рашистских территорий прилегающих к Лугандону). У Украины квота так же была но ее не хватало. Фактически, мы могли получать полную информацию, о накоплении Рашкой, подразделений на границе. Сам факт, что такой облет может быть совершен и перемещения, станут заметны, являлось серьезным сдерживающим фактором!!!!
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23.11.2020 09:02 Відповісти
Вы забыли о самом главном, технические возможности США позволяют увидеть ВСЕ с территории Украины до мацквы... А вот далее... там уже дело спутников Илона Маска...
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23.11.2020 09:40 Відповісти
Не совсем так, даже при супер-пупер разрешающей способности спутников, это разрешение весьма ограниченно и будет в разы уступать аналогичному установленному на самолете. С самолета, можно различить даже надувные танки, а со спутника вряд-ли (именно для спутников такие конструкции и делаются). На самолет,е можно сделать кружок над интересном объекте и спуститься пониже...., информация со спутника, идет через аналитиков, с огромной задержкой (часы - для серьезных изменений типа перемещений тактических ракет, но как правило дни для общевойсковых маневров) и повторный просмотр интересного объекта зачастую невозможен (его там тупо уже не будет)
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23.11.2020 11:07 Відповісти
Те Трампидло ще в Білому домі стіни пообмальовує,й в кутках понасирає.
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23.11.2020 08:23 Відповісти
Что то высокопоставленный чиновник явно с логикой не дружит, прям как у нас. Какой смысл в выполнении договора, если другие его не выполняют.
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23.11.2020 08:23 Відповісти
Тут про те, що кац*пердія над Европою може літати (европейські країни з угоди не виходять), а там, як зазаначено, є американські активи. А Америка московію не контролюватиме.
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23.11.2020 08:38 Відповісти
Но европейские то страны контролируют то по вашему росию. И в чем смысл этого контроля, если росияны все равно творят что хотят? Ну а про активы Америки вообще непонятно зачем их прятать от росиян?
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23.11.2020 11:51 Відповісти
Під словом "активи" мають на увазі розташування військових підрозділів і базування військової техніки. А Европа Московію не контролює, це вона Україні не надала жодної одиниці озброєння. Україну вона контролює, а людоїдам потурає.
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23.11.2020 12:38 Відповісти
Ну вас уже совсем понесло. Европа союзники росии по вашему, а США враги её но как тогда понять откуда базы и войска США у союзников росиян? И тогда какое дело США до полетов над союзниками росии? А про остальное: "плохую" Европу куда все наши правительства стремятся, с которой мы не связаны подписанными гарантиями суверенитета и хорошие США которые этот суверенитет гарантировали с компанией вообще надуманно и вы так и не ответили что там контролируется у росиян если они творят что хотят?
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23.11.2020 14:32 Відповісти
Штати після виходу з цієї угоди не матимуть права здійснювати обліт територій московії, де є озброєння, передбачене іншими угодами до скорочення. А московія такої можливости не позбавляється у Европі. Шо не ясно?!
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23.11.2020 15:42 Відповісти
Ну и? Как это на что то влияет? И росияны не смогут летать над штатами и что? А Европейцы могут летать и что? Что вас зациклили что США не может летать над росийей как это кому то поможет или навредит? Тем более что США обвиняют росию в нарушении этого договора, так кто что то там в росийе может проконтролировать?
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23.11.2020 16:05 Відповісти
К стати погуглил в нарушении договора росиянцев обвиняют не только США но и прибалты, а также об этом заявлял и генсек НАТО.
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23.11.2020 16:59 Відповісти
Рашка его тоже выполняла. Это один из договоров который она реально выполняла (его было выгоднее выполнять, чем не выполнять). Более того, в рамках этого договора, по американской квоте, Украина делала облет рашинских территорий, прилегающих к Лугандону!!!
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23.11.2020 09:07 Відповісти
Странно, но высокопоставленный чиновник сторонник договора как раз и не говорит что рашка его выполняла, а вот другие высоко поставленные чиновники, противники этого договора, говорят что рашка его не выполняла! И смысл облёта оккупированных территорий? Это их каким то образом освободит?
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23.11.2020 11:58 Відповісти
Америке, всё видно и слышно из космоса полёты самолётов ей для этого не нужны.
Зато рашистские аэропланы теперь перестанут портить воздух над Америкой,
грозя упасть где ни попадя.
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23.11.2020 08:33 Відповісти
Посмотрим позже что скажет товарищ Байден.
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23.11.2020 08:48 Відповісти
Не надо быть стратегом , чтобы понять американцев. Самолеты рашки падают регулярно, вот и приходится что-то делать, во избежание падения руцького самолета на головы граждан США
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23.11.2020 09:00 Відповісти
Не путайте психопата Трампа с Америкой.
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23.11.2020 09:32 Відповісти
Правильно. Психопат Трамп, как ты выразился, дружил с вашей козляндией, а теперь у жирика шампанское поперек горло стало
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23.11.2020 09:40 Відповісти
Как бы украинцы уже не начали жалеть об уходе Трампа. Ведь на самом деле все перемоги, вроде открытого неба, были связаны с ним. А теперь демократы все начнут возвращать.
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23.11.2020 09:42 Відповісти
А какое тебе дело, ватник, до проблем Украины?
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23.11.2020 09:47 Відповісти
Типовий демократ. А тепер розкажіть нам, як Бідон буде боротися з ******, якщо його партія проти заборони кацапських вольностей.
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23.11.2020 09:45 Відповісти
Бидон.? ну тогда твоих божков звать - Трамбон, *****, Мертвечук
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23.11.2020 10:18 Відповісти
Байден будет драть кацапов, тото они кирпичами срут)))
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23.11.2020 10:29 Відповісти
Просто ненавидят его как Обомоработника который опять подъезды им обсыкать будет. А за Трампа шампанское росияном наливали. Это все что менялось и поменяется опять.
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23.11.2020 12:03 Відповісти
Ну, якби написав Biden то могли б виникнути гірші асоціації.
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23.11.2020 10:42 Відповісти
В Америці рішення приймає Конгрес США, а не якась одна партія.
Демократи за єдність НАТО, а Трамп НАТО розвалював.
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23.11.2020 10:06 Відповісти
Розвалював тим, що примусив європейців платити згідно статуту?
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23.11.2020 10:43 Відповісти
Трамп почав там заговорюватись про вихід США із НАТО.
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23.11.2020 11:11 Відповісти
а не скажете чому? Чи не тому що, європейці забили на свої членські обов'язки і членські взноси?
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23.11.2020 11:53 Відповісти
*****, Менендез корумповане чмо. Чудом в в'язницю не попав два роки тому.
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23.11.2020 10:25 Відповісти
Трампушка старательно подмахивает пуйлу.
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23.11.2020 10:27 Відповісти
Тим що, заборонив інспектувати з повітря територію США?
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23.11.2020 10:44 Відповісти
Це не Трамп заборонив, а американські конгресмени.
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23.11.2020 11:12 Відповісти
ага, все це, демократи на зло Трампу
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23.11.2020 11:50 Відповісти
 
 