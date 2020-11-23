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Німеччина (4531) договір (183) США (14476) Гайко Маас (201)

Маас про вихід США з Договору про відкрите небо: Ми шкодуємо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Маас про вихід США з Договору про відкрите небо: Ми шкодуємо

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що Німеччина шкодує у зв'язку з виходом США з Договору про відкрите небо і обіцяє зі свого боку активно працювати в його межах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Ми глибоко шкодуємо, що Сполучені Штати вирішили піти на цей крок і зараз його реалізують. Наша власна позиція щодо договору залишається незмінною: ми вважаємо, що це є важливою частиною архітектури контролю над озброєннями, яка допомагає побудувати взаємну довіру і, таким чином, підвищити безпеку в північній півкулі від Владивостока до Ванкувера", - заявив Маас.

Зазначається, що німецький уряд продовжить реалізацію контракту, для чого нещодавно придбав новий літак спостереження Airbus A319.

За словами Мааса, Німеччина прагне всебічної модернізації контролю над звичайними озброєннями в Європі.

"Треба адаптувати існуючі багатосторонні договори та створити нові механізми зміцнення довіри, якщо ми хочемо бути готовими до викликів миру та безпеці в цьому столітті", - сказав Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вихід США з Договору про відкрите небо робить нас і наших союзників менш захищеними від РФ, - американський сенатор Менендес

Нагадаємо, Договір про відкрите небо дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів, а також вести фото- і відеозйомку. Договір був укладений 24 березня 1992 року. Крім США, в угоді беруть участь 33 країни, включно з Росією.

Так, 21 травня президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення про вихід з Договору про відкрите небо. Очікується, що США покинуть договір через шість місяців.

Учасниками ДВН є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій один одного з метою контролю військової діяльності. Договір є безстроковим. Будь-який учасник ДВН має право вийти з нього. Про своє рішення охочий вийти має оголосити не пізніше ніж за шість місяців до дати свого передбачуваного виходу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Россия не соблюдает подписанные договора, но сама активно ими пользуется.
Америке полёты самолётов над Россией ни к чему - Америка и так всё видит из космоса.
А вот России теперь летать над Америкой - болт ! (зась).
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23.11.2020 08:25
+6
Доверялка у Германии ещё не отросла чтобы что-то новое предлагать.
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23.11.2020 08:04
+3
Не понятно почему они "сожалеют". В чем проблема? Разрыв договора со стороны Америки - не будут летать над Америкой. Но все оставшиеся по договору будут летать над **********. Неужто они потом не поделятся с Америкой данными?
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23.11.2020 08:26
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Доверялка у Германии ещё не отросла чтобы что-то новое предлагать.
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23.11.2020 08:04 Відповісти
Россия не соблюдает подписанные договора, но сама активно ими пользуется.
Америке полёты самолётов над Россией ни к чему - Америка и так всё видит из космоса.
А вот России теперь летать над Америкой - болт ! (зась).
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23.11.2020 08:25 Відповісти
Не понятно почему они "сожалеют". В чем проблема? Разрыв договора со стороны Америки - не будут летать над Америкой. Но все оставшиеся по договору будут летать над **********. Неужто они потом не поделятся с Америкой данными?
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23.11.2020 08:26 Відповісти
Думаете ********* надолго останется в договоре после выхода США? Маас про вихід США з Договору про відкрите небо: Ми шкодуємо - Цензор.НЕТ 7739
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23.11.2020 08:48 Відповісти
Германия ведь договор не разорвала... Все в силе.. То есть Германия по договору будет летать над **********... Неужто потом фотки американцам не покажет?
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23.11.2020 09:55 Відповісти
непонятно
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23.11.2020 14:32 Відповісти
Все цели уже намечены, пускай закрываются.
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23.11.2020 08:36 Відповісти
Байден опять войдёт в договор. И местные комментаторы будут говорить как это верно и правильно. Потом выйдет, и все скажут как это своевременно. Здесь одобряют любое действие США, своего мнения нет
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23.11.2020 08:47 Відповісти
скажут американцы гимно есть - будут есть и нахваливать Маас про вихід США з Договору про відкрите небо: Ми шкодуємо - Цензор.НЕТ 8136
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23.11.2020 09:14 Відповісти
- обеспокоенность
- глубокая обеспокоенность
- глубокое сожаление
Маас про вихід США з Договору про відкрите небо: Ми шкодуємо - Цензор.НЕТ 8508
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23.11.2020 09:13 Відповісти
Смысл в этом договоре чисто физически. Если всё видно из космоса. Маас расскажи нам лучше про немецкие серверы, в американских выборах. Вы пытаетесь наехать Трампа, чтобы не скрылось всё остальное. https://www.9tv.co.il/item/21444
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23.11.2020 09:17 Відповісти
Прежде,чем осуждать,нужно всё рассчитать.Это не хотелка Трампа ,это расчёты военных.А я всегда доверяю военным США.Сколько раз они поправляли и дезавуировали забаганки Трампа.США -это прежде всего -коллективный разум и нормы морали на высшем уровне.Трамп -банальный популист,потому и проигравший. Через определённое время я смогу с чистой совестью написать, что основы демократии в США -непоколебимы.
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23.11.2020 09:30 Відповісти
Эта расейская приблуда может только сожалеть.... Я вот тоже очень сожалею но очень рад, что США наконец то начала понимать - ВСЕ что подписано расеей не стоит даже бумаги в общественном туалете...
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23.11.2020 09:32 Відповісти
китаю в цьому договорі немає. тому цей маас може запхнути той папірець собі в зад і не вякати
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23.11.2020 09:54 Відповісти
рашисты ,долго нарушающие этот договор сожалеют и их немецко-французские подельники тоже сожалеют
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23.11.2020 11:00 Відповісти
гады! мало 11 синтября еще вам и небо подавай?! Болт вам по усам!!
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23.11.2020 15:26 Відповісти
 
 