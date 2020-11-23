Маас про вихід США з Договору про відкрите небо: Ми шкодуємо
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що Німеччина шкодує у зв'язку з виходом США з Договору про відкрите небо і обіцяє зі свого боку активно працювати в його межах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Ми глибоко шкодуємо, що Сполучені Штати вирішили піти на цей крок і зараз його реалізують. Наша власна позиція щодо договору залишається незмінною: ми вважаємо, що це є важливою частиною архітектури контролю над озброєннями, яка допомагає побудувати взаємну довіру і, таким чином, підвищити безпеку в північній півкулі від Владивостока до Ванкувера", - заявив Маас.
Зазначається, що німецький уряд продовжить реалізацію контракту, для чого нещодавно придбав новий літак спостереження Airbus A319.
За словами Мааса, Німеччина прагне всебічної модернізації контролю над звичайними озброєннями в Європі.
"Треба адаптувати існуючі багатосторонні договори та створити нові механізми зміцнення довіри, якщо ми хочемо бути готовими до викликів миру та безпеці в цьому столітті", - сказав Маас.
Нагадаємо, Договір про відкрите небо дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів, а також вести фото- і відеозйомку. Договір був укладений 24 березня 1992 року. Крім США, в угоді беруть участь 33 країни, включно з Росією.
Так, 21 травня президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення про вихід з Договору про відкрите небо. Очікується, що США покинуть договір через шість місяців.
Учасниками ДВН є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій один одного з метою контролю військової діяльності. Договір є безстроковим. Будь-який учасник ДВН має право вийти з нього. Про своє рішення охочий вийти має оголосити не пізніше ніж за шість місяців до дати свого передбачуваного виходу.
Будь ласка, зачекайте...
Америке полёты самолётов над Россией ни к чему - Америка и так всё видит из космоса.
А вот России теперь летать над Америкой - болт ! (зась).
- глубокая обеспокоенность
- глубокое сожаление