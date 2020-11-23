Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 393 тис. осіб, кількість хворих перевищила 58,9 млн
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Станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 489 012 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 7409 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 58 986 012 випадків інфікування, з них 489 012 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 393 678 осіб, з них 7409 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 40,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.
Топ коментарі
+3 WiM
показати весь коментар23.11.2020 08:23
+2 Serg Koshserg
показати весь коментар23.11.2020 10:02
+1 Nestor Nen
показати весь коментар23.11.2020 08:09
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В болезнь верю- жена и дети переболели пару месяцев назад,сам тест ещё не сдавал,на работе будут делать бесплатно
если в Украине при численности населения примерно в 40 млн ежегодно умирает 600 тыс,
получается что и без короновируса из тех 60 млн заболевших на короновирус должны были умереть 1 млн !!!
кто себе в убыток будет работать ?