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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 393 тис. осіб, кількість хворих перевищила 58,9 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 393 тис. осіб, кількість хворих перевищила 58,9 млн

Станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 489 012 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 7409 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 58 986 012 випадків інфікування, з них 489 012 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 393 678 осіб, з них 7409 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 393 тис. осіб, кількість хворих перевищила 58,9 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 40,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 393 тис. осіб, кількість хворих перевищила 58,9 млн 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
ты в очереди из лохов деньги на тест сдавать?..
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23.11.2020 08:23
+2
за короновирус медики доплаты получают а за правильный диагноз нет,
кто себе в убыток будет работать ?
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23.11.2020 10:02
+1
Ужас,еще полгода и смертельным вирусом переболеет аж 1% населения,срочно локдаун, строим концлагеря и т.д.
В болезнь верю- жена и дети переболели пару месяцев назад,сам тест ещё не сдавал,на работе будут делать бесплатно
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23.11.2020 08:09
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Ужас,еще полгода и смертельным вирусом переболеет аж 1% населения,срочно локдаун, строим концлагеря и т.д.
В болезнь верю- жена и дети переболели пару месяцев назад,сам тест ещё не сдавал,на работе будут делать бесплатно
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23.11.2020 08:09 Відповісти
экономишь гроши, молодец Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 393 тыс. человек, число заболевших превысило 58,9 млн - Цензор.НЕТ 8646
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23.11.2020 08:12 Відповісти
ты в очереди из лохов деньги на тест сдавать?..
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23.11.2020 08:23 Відповісти
А нафіга? Якщо безсимптомно переніс то й добре, а якщо взагалі не хворів то друге добре- значить імунітет витримав, бо ніяких контактів з сім'єю не обмежував.
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23.11.2020 10:38 Відповісти
а если взять и посчитать сколько из 60 млн.населения должны были умереть при продолжительности жизни в 72,3 лет что примерно соответствует Украине 72,5 лет?
если в Украине при численности населения примерно в 40 млн ежегодно умирает 600 тыс,
получается что и без короновируса из тех 60 млн заболевших на короновирус должны были умереть 1 млн !!!
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23.11.2020 09:41 Відповісти
С таким успехом можно вести статистику по банальному ОРВИ....
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23.11.2020 09:02 Відповісти
А где-то вообще от него не умирают. Может, надо диагнозы правильные ставить, а не все подряд на корону списывать?
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23.11.2020 09:25 Відповісти
за короновирус медики доплаты получают а за правильный диагноз нет,
кто себе в убыток будет работать ?
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23.11.2020 10:02 Відповісти
 
 