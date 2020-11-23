ДТП в Одесі: швидка допомога зіткнулася з Lexus і перекинулася, постраждали три людини. ФОТОрепортаж

Автомобіль швидкої допомоги Ford Transit перекинувся на бік після зіткнення з Lexus.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", за даними пресслужби патрульної поліції, аварія сталася в неділю приблизно о 17:30 на перетині вулиць Балківської та Дальницької в Одесі.

У результаті аварії постраждали два пасажири Ford Transit та водій Lexus. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.

Обставини ДТП встановлює слідство.

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Фото: сайт "Думська"