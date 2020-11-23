ДТП в Одесі: швидка допомога зіткнулася з Lexus і перекинулася, постраждали три людини. ФОТОрепортаж
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Автомобіль швидкої допомоги Ford Transit перекинувся на бік після зіткнення з Lexus.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", за даними пресслужби патрульної поліції, аварія сталася в неділю приблизно о 17:30 на перетині вулиць Балківської та Дальницької в Одесі.
У результаті аварії постраждали два пасажири Ford Transit та водій Lexus. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.
Обставини ДТП встановлює слідство.
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Геракл Платонович
показати весь коментар23.11.2020 08:14 Відповісти Мені подобається 12
Геракл Платонович
показати весь коментар23.11.2020 08:21 Відповісти Мені подобається 6
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Паравоз
показати весь коментар23.11.2020 12:43 Відповісти Мені подобається 0
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