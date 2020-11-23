Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі
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Глава Білоруської автокефальної православної церкви архієпископ Святослав Логін 22 листопада під час служби в соборі Святого Кирила Туровського в Торонто (Канада) зачитав послання, в якому йдеться, що Олександра Лукашенка піддано анафемі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише білоруська служба Радіо Свобода.
Святослав Логін назвав Лукашенка "колишнім президентом Білорусі", "самозванцем", а також "диктатором", "убивцею" і "мучителем благочестивого білоруського народу".
Текст відлучення називається "А Н А Т Э М А былому прэзыдэнту Аляксандру Лукашэнку, які творыць беззаконьні, перасьледуе і забівае праваслаўных і іншых мірных хрысьціян за праўду ў Беларусі".
У зверненні йдеться про те, що архієпископ і священики церкви моляться "за здоров'я поранених і ув'язнених і за спокій убитих мирних протестувальників - захисників Білорусі, чиї страждання і жертви - не марні, вони надихають співвітчизників на опір злу і брехні заради добра, заради свободи і незалежності нашої батьківщини".
Слово "анафема" в перекладі з грецької означає відлучення, відділення. Піддати анафемі - значить відокремити від церкви.
Раніше Генеральна прокуратура Білорусі винесла попередження про "неприпустимість порушення закону" прессекретарю Білоруської православної церкви Сергію Лєпіну та єпископу Мінсько-Могильовської архієпархії Юрію Кособуцькому. Священнослужителі раніше висловилися в соцмережах з приводу зруйнованого стихійного меморіалу Романа Бондаренка. Кособуцький назвав це "спробою знищити все те благородне, чисте, світле, що є в наших людях". Лєпін написав, що "це знущання з портретів убієнного, з квітів у його пам'ять, сатанинське попрання лампад та іконок".
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Почитай , как Луку клянут его подданные. Анафема и эти проклятия людей могут и в резонанс вступить.
ему то отлучение как бы взорвавшему дом гражд. **тину - плевок бабушки: у меня там кошка была, ой, а вот бежит, ну а зато у меня там нитки были, все, все 5 ниток сгорели, нажитые непосильными трудоднями)
православный анархо коммунист «язычник».
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