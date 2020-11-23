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Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі

Глава Білоруської автокефальної православної церкви архієпископ Святослав Логін 22 листопада під час служби в соборі Святого Кирила Туровського в Торонто (Канада) зачитав послання, в якому йдеться, що Олександра Лукашенка піддано анафемі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише білоруська служба Радіо Свобода.

Святослав Логін назвав Лукашенка "колишнім президентом Білорусі", "самозванцем", а також "диктатором", "убивцею" і "мучителем благочестивого білоруського народу".

Текст відлучення називається "А Н А Т Э М А былому прэзыдэнту Аляксандру Лукашэнку, які творыць беззаконьні, перасьледуе і забівае праваслаўных і іншых мірных хрысьціян за праўду ў Беларусі".

Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі 01

У зверненні йдеться про те, що архієпископ і священики церкви моляться "за здоров'я поранених і ув'язнених і за спокій убитих мирних протестувальників - захисників Білорусі, чиї страждання і жертви - не марні, вони надихають співвітчизників на опір злу і брехні заради добра, заради свободи і незалежності нашої батьківщини".

Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив про виявлення центрів спецслужб США в Києві та під Варшавою: Їх бачили розвідки РФ і РБ

Слово "анафема" в перекладі з грецької означає відлучення, відділення. Піддати анафемі - значить відокремити від церкви.

Раніше Генеральна прокуратура Білорусі винесла попередження про "неприпустимість порушення закону" прессекретарю Білоруської православної церкви Сергію Лєпіну та єпископу Мінсько-Могильовської архієпархії Юрію Кособуцькому. Священнослужителі раніше висловилися в соцмережах з приводу зруйнованого стихійного меморіалу Романа Бондаренка. Кособуцький назвав це "спробою знищити все те благородне, чисте, світле, що є в наших людях". Лєпін написав, що "це знущання з портретів убієнного, з квітів у його пам'ять, сатанинське попрання лампад та іконок".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Блін, ледь не вдавився. Писали би одразу, що церква в Канаді.
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23.11.2020 08:37
+14
церковь...

у нас ослаблять вчера играла в кондитера. еще никто так не опускал величайшего
Диктатор, убийца и мучитель белорусского народа: глава Белорусской автокефальной православной церкви заявил, что Лукашенко предан анафеме - Цензор.НЕТ 9368
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23.11.2020 08:50
+13
Фурункул не может нарывать вечно.
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23.11.2020 08:39
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Браво архиепископ Святослав Логин!
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23.11.2020 09:30 Відповісти
Лука-православный атеист,так что на анафему ему глубоко... Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 2025Тем более,что БАПЦ скажем так неоднозначная структураДиктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 9901
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23.11.2020 10:58 Відповісти
Может ему и глубоко, но пару кирпичиков из под его постамента эта анафема вылущит.
Почитай , как Луку клянут его подданные. Анафема и эти проклятия людей могут и в резонанс вступить.
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23.11.2020 11:56 Відповісти
Дело в том,что БАПЦ свинтила с Беларуси в 1944 году.Понимаете в чем дело? Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 3216И церковью ее никто не считает,кроме ее самой)
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23.11.2020 12:22 Відповісти
свинти мацковские рога и твоя риторика поменяется.
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23.11.2020 14:43 Відповісти
а ты стало быть гундяевское прихлебало ?
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23.11.2020 19:40 Відповісти
Та не-я вообще агностик.
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23.11.2020 19:50 Відповісти
Те, що священник поруч з офіцером СС не робить церкву "неоднозначною структурою". З таким же успіхом можна провірити всіх прихожан у любому храмі і виявити серед них і убивць, і гвалтівників, і злодюг. Від цього кожна церква теж стане "неоднозначною"?
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23.11.2020 12:49 Відповісти
Спасибо вермахту, возродил церковь на освобожденных от большевиков территориях.
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23.11.2020 14:45 Відповісти
Еще до вермахта,РПЦ возродил Сталин)
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23.11.2020 15:25 Відповісти
яким боком Білорусь до тої рпц? таким же, як і македонської, чи антіохійської церкви...
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23.11.2020 16:14 Відповісти
Свого часу А.Гітлер захоплювався і ставив у приклад для НСДАП саме церкву. Передусім - глибинність і канонічність устоїв, внутрішню структуру і дисципліну, уміння працювати з людьмиі, і, найголовніше - ретельний селективний кадровий підбір від Ватікану до місцевих священників і кандидатів у духовні семінарії і академії..
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23.11.2020 19:52 Відповісти
"предан анафеме" что?
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23.11.2020 11:38 Відповісти
Настоящие патриоты - живут подальше за границей!
Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 3015
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23.11.2020 11:59 Відповісти
А если он атеист? Попы вроде и Сралина "отлучали" Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 5640 (бабло отжимал, золото, "сан")
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23.11.2020 12:13 Відповісти
Після анафеми, тобто відлучення від Церкви, диктатор Сталін створив власну церкву в 1943 році на основі НКВС яка і зараз діє як РПЦ.
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23.11.2020 13:29 Відповісти
не, возобновил вшивых, т.е. РПЦ.
ему то отлучение как бы взорвавшему дом гражд. **тину - плевок бабушки: у меня там кошка была, ой, а вот бежит, ну а зато у меня там нитки были, все, все 5 ниток сгорели, нажитые непосильными трудоднями)
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23.11.2020 13:43 Відповісти
КЛЮЧЕВОЕ - в Канаде!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.11.2020 14:48 Відповісти
По всей видимости глава Белорусской автокефальной православной церкви является сатанистом. Ибо в Библии сказано: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены" Рым. 13:1. Суть этого библейного послания заключена в том, что победивший зло с помощью зла, сам становится ещё большим злом. Таким образом, от победы до победы над злом с помощью зла, человечество неотвратимо движется до своего самоуничтожения. Ибо абсолютное зло - это смерть. Поэтому и сказано: "благими намерениями выложена дорога в ад".
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня ноябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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23.11.2020 17:24 Відповісти
Гриби? Ні,мабудь марки...
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23.11.2020 20:05 Відповісти
Нє,ну а що тут можна сказати: архієпіскопу Святославу- лайк! Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 239
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23.11.2020 20:02 Відповісти
Грыгоровыч православный атеист. Ему пофиг. Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 5111 К тому же церковь в Канаде, ушли вместе с немцами. Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 9571 Для белорусов это плохо. Они сильно пострадали в войну.
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23.11.2020 20:50 Відповісти
Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі - Цензор.НЕТ 768
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23.11.2020 22:51 Відповісти
ага канада где канада и где белараша..как в небо пукнуть
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24.11.2020 02:24 Відповісти
да ему глубоко насрать.хоть пять раз пускай наложат.
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24.11.2020 06:35 Відповісти
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