Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі

Глава Білоруської автокефальної православної церкви архієпископ Святослав Логін 22 листопада під час служби в соборі Святого Кирила Туровського в Торонто (Канада) зачитав послання, в якому йдеться, що Олександра Лукашенка піддано анафемі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише білоруська служба Радіо Свобода.

Святослав Логін назвав Лукашенка "колишнім президентом Білорусі", "самозванцем", а також "диктатором", "убивцею" і "мучителем благочестивого білоруського народу".

Текст відлучення називається "А Н А Т Э М А былому прэзыдэнту Аляксандру Лукашэнку, які творыць беззаконьні, перасьледуе і забівае праваслаўных і іншых мірных хрысьціян за праўду ў Беларусі".

У зверненні йдеться про те, що архієпископ і священики церкви моляться "за здоров'я поранених і ув'язнених і за спокій убитих мирних протестувальників - захисників Білорусі, чиї страждання і жертви - не марні, вони надихають співвітчизників на опір злу і брехні заради добра, заради свободи і незалежності нашої батьківщини".

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Слово "анафема" в перекладі з грецької означає відлучення, відділення. Піддати анафемі - значить відокремити від церкви.

Раніше Генеральна прокуратура Білорусі винесла попередження про "неприпустимість порушення закону" прессекретарю Білоруської православної церкви Сергію Лєпіну та єпископу Мінсько-Могильовської архієпархії Юрію Кособуцькому. Священнослужителі раніше висловилися в соцмережах з приводу зруйнованого стихійного меморіалу Романа Бондаренка. Кособуцький назвав це "спробою знищити все те благородне, чисте, світле, що є в наших людях". Лєпін написав, що "це знущання з портретів убієнного, з квітів у його пам'ять, сатанинське попрання лампад та іконок".