COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1212, Дніпропетровщина - 1093 та Київщина - 870

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Києві (1212), Дніпропетровській (1093) та Київській (870) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 23 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1212 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 60 218 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1142 особи, за минулу добу - 19. Від початку епідемії одужали 20 744 пацієнти.

Станом на 23 листопада кількість активних хворих у Києві становить 38 332 особи.

Також читайте: В Україні виявлено 10 945 нових випадків COVID-19: померли 124 особи, 4143 - одужали

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 20 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1391 особу.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Київська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1093 особи. Загальна кількість інфікованих - 29 654. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 758 осіб, за минулу добу - 10. Від початку епідемії одужали 11 798 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 17 098.

У Київській області на коронавірус захворіли 870 осіб, це рекордний показник для області від початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 31 212 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 626 осіб, за минулу добу - 2. Від початку епідемії одужали 11 218 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 19 368 осіб.