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Експерт МОЗ Дубров про російську "вакцину" проти коронавірусу: "Дуже небезпечно для людей, які будуть її отримувати"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Експерт МОЗ Дубров про російську

Російська вакцина проти коронавірусу може становити небезпеку для людей, тому купувати її не потрібно навіть у тому разі, якщо вона буде дешевшою.

Про це розповів лікар-анестезіолог, професор і експерт МОЗ Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, зараз говорити про існування російської вакцини не можна, оскільки її клінічні дослідження не завершені.

"Третю фазу (досліджень. - Ред.), як правило, до 50% препаратів не проходять якісно, не проходять успішно. В цілому в світі таких прецедентів не було, коли новий лікарський засіб реєструвався б без повноцінного клінічного дослідження. Це порушення міжнародних норм проведення досліджень і дуже небезпечно для людей, які будуть отримувати цей засіб або вакцину", - сказав він.

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За словами лікаря, світова спільнота не отримала необхідних даних про вакцину російського виробництва.

"Повноцінні матеріали досліджень не були представлені світовій спільноті. В одному з дуже авторитетних медичних журналів було опубліковано відкритий лист, де десятки фахівців звернулися до виробника вакцини "Супутник-5" з проханням надати матеріали, вчені не отримали цю інформацію. Я б взагалі утримався від висловлювань, що вакцина "Супутник-5" або якась інша є в Російській Федерації", - заявив Дубров.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать" - Цензор.НЕТ 3035
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23.11.2020 09:17
+25
Вакцинуйте всіх слуг наріда, не бійтесь! Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать" - Цензор.НЕТ 9891
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23.11.2020 09:15
+20
Хорошо, если хлорный. А то что подъезды, что туалеты....Глаза точно разъедало Эксперт Минздрава Дубров о российской "вакцине" от коронавируса: "Очень опасно для людей, которые будут ее получать" - Цензор.НЕТ 543
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23.11.2020 09:20
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99% их вакцина, это китайская!
Взяли у китайцев и сами производят.
2021г будет годом войны вакцин. Нужно распилить триллионы долларов.
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23.11.2020 12:14 Відповісти
Сначала прилюдно , через показ на всех каналах ТВ вакцинируйте Российской вакциной "Спутник-5"" зеленского, Степанова, розумкова, арахамию, рабиновича, медведчука, бойко, Спивака, погребинского, скорика и пальчевского. Если эти все жиды останутся живыми и не чокнутыми на голову, тогда можно будет подумать о покупке российской вакцины!! Ну а если сдохнут или станут дурачками, значит туда им и дорога!!
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23.11.2020 13:29 Відповісти
Для прихильників ерефійської вакцини, особливо тих, які посилаються на начебто якесь її використання в Ізраїлі, важно говорити про те що, в Ізраїлі тільки одна клініка "Хадасса" повелася на неї в надії стати регіональним дистрибутором і зрубити на ній трохи лярдів, за умов що,... Взагалі то, сама "Хадасса" має серйозні фінансові проблеми і намагається довести що, це, не намагання зрубити бабла за рахунок вакцинації палестинських територій та "деяких інших країн". В самому ізраїлі ставляться до ерефійської медицини з деяким застереженням. До того ж, Ізраїль сам працює над власною вакциною, яка буде відповідати всім вимогам.
Ізраїльська преса пише про те що, у кацапів невистачає потужностей для масового виробництва і вони здатні виробляти на своєму біогенераторі всього 500мл вакцини, а потрібні десятки літрів. Тому, ***** звертався до Макрона з проханням задіяти французькі потужності. На що Макрон пообіцяв подумати та проконсультуватися. Зараз всі виробники, які мають відповідні потужності стоять на низькому старті очікуючи замовлення від провідних фармацевтичних компаній типу Пфайзеру.
Тому, розраховувати на моцковську вакцинцину скоріше за все світові врядчи варто. Аби вони своїх нею забезпечили. А поки що, ми бачимо виключно піар і намагання заробити грубих грошей на чомусь актуальнішому від нафти та газу. Бо, прибутки очікуються трильйонні.
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23.11.2020 13:47 Відповісти
Уж лучше тогда сразу "новичок"...
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23.11.2020 14:30 Відповісти
Навіщо взагалі згадувати про вакцину з раські фєдєраські? Навіщо робити їй зайву рекламу? Ніколи ніхто у світі не буде її прищеплювати, це ж очевидно.
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23.11.2020 17:12 Відповісти
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