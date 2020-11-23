Експерт МОЗ Дубров про російську "вакцину" проти коронавірусу: "Дуже небезпечно для людей, які будуть її отримувати"
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Російська вакцина проти коронавірусу може становити небезпеку для людей, тому купувати її не потрібно навіть у тому разі, якщо вона буде дешевшою.
Про це розповів лікар-анестезіолог, професор і експерт МОЗ Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, зараз говорити про існування російської вакцини не можна, оскільки її клінічні дослідження не завершені.
"Третю фазу (досліджень. - Ред.), як правило, до 50% препаратів не проходять якісно, не проходять успішно. В цілому в світі таких прецедентів не було, коли новий лікарський засіб реєструвався б без повноцінного клінічного дослідження. Це порушення міжнародних норм проведення досліджень і дуже небезпечно для людей, які будуть отримувати цей засіб або вакцину", - сказав він.
За словами лікаря, світова спільнота не отримала необхідних даних про вакцину російського виробництва.
"Повноцінні матеріали досліджень не були представлені світовій спільноті. В одному з дуже авторитетних медичних журналів було опубліковано відкритий лист, де десятки фахівців звернулися до виробника вакцини "Супутник-5" з проханням надати матеріали, вчені не отримали цю інформацію. Я б взагалі утримався від висловлювань, що вакцина "Супутник-5" або якась інша є в Російській Федерації", - заявив Дубров.
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Взяли у китайцев и сами производят.
2021г будет годом войны вакцин. Нужно распилить триллионы долларов.
Ізраїльська преса пише про те що, у кацапів невистачає потужностей для масового виробництва і вони здатні виробляти на своєму біогенераторі всього 500мл вакцини, а потрібні десятки літрів. Тому, ***** звертався до Макрона з проханням задіяти французькі потужності. На що Макрон пообіцяв подумати та проконсультуватися. Зараз всі виробники, які мають відповідні потужності стоять на низькому старті очікуючи замовлення від провідних фармацевтичних компаній типу Пфайзеру.
Тому, розраховувати на моцковську вакцинцину скоріше за все світові врядчи варто. Аби вони своїх нею забезпечили. А поки що, ми бачимо виключно піар і намагання заробити грубих грошей на чомусь актуальнішому від нафти та газу. Бо, прибутки очікуються трильйонні.