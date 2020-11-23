Кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом можна збільшити до 90 тис., - Степанов

Міністерство охорони здоров'я може збільшити кількість ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом до 90 тис.

Про це в ході онлайн-трансляції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо збільшити кількість (ліжок. - Ред.) Майже до 90 тисяч. Це майже 50% всіх ліжок, які у нас є в Україні. Щоб були виділені для COVID-19", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, є одне "але".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарнях Києва, Харківської та Черкаської областей недостатня кількість ліжок із киснем, - Степанов

"Ліжка це дуже добре, але в той же час дуже важливо, щоб був медичний персонал. Це, в першу чергу, наші лікарі, це наші медсестри, фельдшери та решта медичного персоналу. У людському ресурсі є певна межа", - підкреслив міністр.