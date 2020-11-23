Кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом можна збільшити до 90 тис., - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я може збільшити кількість ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом до 90 тис.
Про це в ході онлайн-трансляції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми можемо збільшити кількість (ліжок. - Ред.) Майже до 90 тисяч. Це майже 50% всіх ліжок, які у нас є в Україні. Щоб були виділені для COVID-19", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, є одне "але".
"Ліжка це дуже добре, але в той же час дуже важливо, щоб був медичний персонал. Це, в першу чергу, наші лікарі, це наші медсестри, фельдшери та решта медичного персоналу. У людському ресурсі є певна межа", - підкреслив міністр.
Топ коментарі
+1 Злой Карлик
показати весь коментар23.11.2020 09:34
+1 Меркава
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показати весь коментар23.11.2020 09:49
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Степанов, всему есть предел, и человеческому терпению в т.ч.
Да хоть по 5 коек на одного больного - это проблему не решает если нет лекарств, кислорода и аппаратов.
степанов тоже читав інтерв,ю гройсмана, назвав більшу цифру, та здійснити такий масштаб робіт це не його рівень, а тим паче не лікарів на місцях, хай навіть з най-вишейшою зарплатою...
але шмигаль мовчить