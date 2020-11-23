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Кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом можна збільшити до 90 тис., - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом можна збільшити до 90 тис., - Степанов

Міністерство охорони здоров'я може збільшити кількість ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом до 90 тис.

Про це в ході онлайн-трансляції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо збільшити кількість (ліжок. - Ред.) Майже до 90 тисяч. Це майже 50% всіх ліжок, які у нас є в Україні. Щоб були виділені для COVID-19", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, є одне "але".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарнях Києва, Харківської та Черкаської областей недостатня кількість ліжок із киснем, - Степанов

"Ліжка це дуже добре, але в той же час дуже важливо, щоб був медичний персонал. Це, в першу чергу, наші лікарі, це наші медсестри, фельдшери та решта медичного персоналу. У людському ресурсі є певна межа", - підкреслив міністр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Давай, придурки! Не останавливайтесь. 40 млн коек еще не предел! Нах покупать МРТ, ШВЛ, лекарства....покупайте раскладушки и черные мешки.
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23.11.2020 09:34
+1
В человеческом ресурсе есть определенный предел", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net/ru/n3232582

Степанов, всему есть предел, и человеческому терпению в т.ч.
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23.11.2020 09:43
+1
А всього приладдя до тих ліжок і медперсоналу достатньо?
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23.11.2020 09:49
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Давай, придурки! Не останавливайтесь. 40 млн коек еще не предел! Нах покупать МРТ, ШВЛ, лекарства....покупайте раскладушки и черные мешки.
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23.11.2020 09:34 Відповісти
В человеческом ресурсе есть определенный предел", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net/ru/n3232582

Степанов, всему есть предел, и человеческому терпению в т.ч.
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23.11.2020 09:43 Відповісти
Чи є ресурс в помела міністра Степанова?
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23.11.2020 09:58 Відповісти
А всього приладдя до тих ліжок і медперсоналу достатньо?
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23.11.2020 09:49 Відповісти
врачи ? Университет Поплавского и всё чики пики за 2 часа .... Кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом можна збільшити до 90 тис., - Степанов - Цензор.НЕТ 391
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23.11.2020 09:49 Відповісти
Количество коек для пациентов с коронавирусом можно увеличить..

Да хоть по 5 коек на одного больного - это проблему не решает если нет лекарств, кислорода и аппаратов.
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23.11.2020 09:54 Відповісти
Поц говорит, что можно. А почему не увеличиваете сейчас и не увеличивали вчера? Только воровством занимались, мрази. от Зеленского до последнего сельского слуги народа все мрази.
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23.11.2020 09:56 Відповісти
Тому що він нічого не сказав: якщо можна збільшити, то можна й не збільшити. Або зустрінеш на вулиці мамонта, або не зустрінеш.
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23.11.2020 10:00 Відповісти
Да, персонал очень нужен, а еще нужен кислород, иначе какой смысл увеличивать количество коек, если нет возможности подвести к ним кислород?
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23.11.2020 09:58 Відповісти
ми читали інтерв.ю гройсмана той про місця чітко сказав - в ліарнях україни є 170 тис ліжок, починаючи із санжар до сьогодні його кабмін забезпечив би відкриття ще 80 тис ліжок вже з киснем...
степанов тоже читав інтерв,ю гройсмана, назвав більшу цифру, та здійснити такий масштаб робіт це не його рівень, а тим паче не лікарів на місцях, хай навіть з най-вишейшою зарплатою...
але шмигаль мовчить
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23.11.2020 10:35 Відповісти
Можуть сміливо писати і про 200 тис. ліжок. А персоналу вистачить? Тепер в лікарнях вже не вистачає спеціалістів. Хворим не тільки обладнанні місця потрібні, а й навчений персонал. Від простого знання поставити крапельницю, до операцій при порушенні кровообігу. Це потрібно було починати десь з квітня. А тепер тисячі медпрацівників вже звільнились через відсутність доплат та захисту роботи в небезпечних умовах.
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23.11.2020 13:18 Відповісти
 
 