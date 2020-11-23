У лікарнях Києва, Харківської та Черкаської областей недостатня кількість ліжок із киснем, - Степанов. ВIДЕО

У Києві, Харківській та Черкаській областях у лікарнях недостатня кількість ліжок з киснем. Загалом в Україні 12 168 таких ліжок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, зараз в Україні введено 53 445 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. З них заповнені 27 792 (приблизно 52%). При цьому доступ до кисню і кисневого концентрату мають 25 996 ліжок.

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"Так, у нас є регіони, де доволі напружена ситуація за кількістю вільних ліжок. В цілому по країні у нас 12 168 ліжок з киснем, але є регіони, де ситуація доволі напружена. Це Київ, Черкаська, Харківська область. Ми вважаємо, що там недостатня кількість", - сказав Степанов.

Він запевнив, що уряд має чітке розуміння, в тому числі і з місцевою владою, щодо збільшення кількості ліжок з підбитими киснем.