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У лікарнях Києва, Харківської та Черкаської областей недостатня кількість ліжок із киснем, - Степанов. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У Києві, Харківській та Черкаській областях у лікарнях недостатня кількість ліжок з киснем. Загалом в Україні 12 168 таких ліжок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз в Україні введено 53 445 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. З них заповнені 27 792 (приблизно 52%). При цьому доступ до кисню і кисневого концентрату мають 25 996 ліжок.

Також читайте: МОЗ контролює ситуацію з ліжками для пацієнтів із COVID-19, - Степанов

"Так, у нас є регіони, де доволі напружена ситуація за кількістю вільних ліжок. В цілому по країні у нас 12 168 ліжок з киснем, але є регіони, де ситуація доволі напружена. Це Київ, Черкаська, Харківська область. Ми вважаємо, що там недостатня кількість", - сказав Степанов.

Він запевнив, що уряд має чітке розуміння, в тому числі і з місцевою владою, щодо збільшення кількості ліжок з підбитими киснем.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Дайте ж нарешті хто-небудь гарного копняка цьому недолугому степашці!
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23.11.2020 09:39
+3
а как насчет дорог? хорошие там поди?
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23.11.2020 10:09
+3
Вы послушайте что он несёт "У нас э чiтке розумiння, що треба збiльшити кiлькiсть лiжок". Ну иии? И что вы делаете в связи с этим? А ничего не делают. Дальше он спихивает всё на местную власть. Спихнул, и ладушки.
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23.11.2020 10:37
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А в новости ниже вы же пишите что все норм, вы все контролируете
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23.11.2020 09:35 Відповісти
Надо наверное всем учителям поувольнятся.О них как-то никто не думает!Такая цена тяжелой болезни за эти копейки....7 коллег тяжело переносят.Даже те,кто вышел-без сил и с отдышкой..А сколько по областям поумирало...И если родителям можно написать заявление и посадить ребенка дома учиться,то учителя-заложники ситуации и рискуя здоровьем и жизнью, каждый днь вынуждены идти в школу,заменять заболевших коллег бесплатно,а потом во 2ю смену проверять дополнительно работы учеников,кто дома сидит, в интернете...Семейное,дистанц.обучение,кто без гаджетов,2я группа дома(планы,задания,проверки.).Все это бесплатно..А подготовка еще.А заполнение журналов...Издевательство ,короче над учителями.Школу превратили в камеру хранения...Можно подумать,что заразиться от 30 или 15-есть разница.А на след.неделю приходит 2я группа со своими свежими вирусами....4-ро ходят из группы,из них двое спят за партами в 11м классе ....Кто там волновался по поводу ЗНО?Девочка на дистанц. с 11го с магазина выходит во время занятий...МОН,вы долго будете бредить?В условиях роста заболевших-все на дистанционке и не морочьте голову!Или ждете,когда учителя выйдут с протестами?
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23.11.2020 11:16 Відповісти
Дайте ж нарешті хто-небудь гарного копняка цьому недолугому степашці!
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23.11.2020 09:39 Відповісти
Ну так добавляй,чи це ти в мене дозволу запитуєш?Я дозволяю.
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23.11.2020 09:40 Відповісти
а как насчет дорог? хорошие там поди?
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23.11.2020 10:09 Відповісти
в Черкассах дороги хорошие (и до фонда были), коек нет но дороги прямо сейчас катают новые, и в снег и в дождь.....
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23.11.2020 10:17 Відповісти
деньги в фонде для кого? для дорог? для ментов?? добавляйте койки имбецилы!!! мест уже давно нет, зато дороги катаются латки лепят при -3 в дождь перед зимой, чтобы асфальт со снегом сошёл.
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23.11.2020 10:16 Відповісти
В Киев же со всех сёл прутся миллионами. Может вы сделаете какое-то ограничение? Пусть кагарлыцкие лечатся в своём Кагарлыке, Ржищевские - в своём Ржищеве!
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23.11.2020 10:28 Відповісти
В спам недолуге, треба щоб у кожному райцентрі була гарна та обладнана лікарня з фахівцями та швидкі які покривають район. Щоб у кожному куточку Нашої країни було так само файно з медициною, та всім іншим, як і в столиці.
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23.11.2020 11:05 Відповісти
Вы послушайте что он несёт "У нас э чiтке розумiння, що треба збiльшити кiлькiсть лiжок". Ну иии? И что вы делаете в связи с этим? А ничего не делают. Дальше он спихивает всё на местную власть. Спихнул, и ладушки.
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23.11.2020 10:37 Відповісти
По его словам, сейчас в Украине введены 53 445 коек для пациентов с коронавирусом. Из них заполнены 27 792 (около 52%). При этом доступ к кислороду и кислородному концентрату имеют 25 996 коек.Источник: https://censor.net/ru/v3232583
Про що говорять цифри про заповненість?Ліжка з підключеним киснем постійно заповнені на 100% ,а ліжка без кисню (їх більшість) для важких хворих звільняються швидко бо люди вмирають.
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23.11.2020 11:33 Відповісти
Дружище, кто это должен был обеспечить, и у кого было полгода форы?
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23.11.2020 11:47 Відповісти
Степанов поводить себе, як істота, яка насрала у під'їзді, а потім здивовано репетує: "ой лишенько, що ж це робиться! хто ж це наробив?!"
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23.11.2020 11:50 Відповісти
а рапортуют как при Брежневе,мол у нас все отлично.
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23.11.2020 12:23 Відповісти
 
 