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Взяли в "заручники" і вимагали $10 тис.: у Києві трьох поліцейських підозрюють у викраденні людини. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Працівники внутрішньої безпеки НПУ і Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, викрили групу співробітників управління поліції одного з районів столиці в скоєнні злочинних дій. Трьом фігурантам вже оголошено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Київським міським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержано інформацію про причетність окремих співробітників Солом’янського управління поліції ГУНП у місті Києві до протиправних дій.

Встановлено, що двоє оперуповноважених та інспектор з дізнання вищезазначеного підрозділу під виглядом покупців автомобіля ToyotaLandCruiser затримали 50-річного мешканця Львова та його знайомого. Власника авто змовники звинуватили у тому, що транспортний засіб начебто був ним викрадений.

За "непритягнення до кримінальної відповідальності" поліцейські вимагали 10 000 доларів США. Вони змусили львів'янина зателефонувати братові, аби той привіз частину суми у зазначене ними місце. При цьому зловмисники одягнули на чоловіка кайданки і поїхали забирати "відкупні". Його знайомого в цей час незаконно утримували в одному з кабінетів Солом’янського управління поліції для підстраховки", - йдеться в повідомленні.

Взяли в заручники і вимагали $10 тис.: у Києві трьох поліцейських підозрюють у викраденні людини 01

Зазначається, що дві тисячі євро поліцейські одержали, ще дві з половиною тисячі доларів США власнику авто дозволили передати пізніше. Лише після цього заручників відпустили.

Також дивіться: Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які "полювали" в соцмережах, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Взяли в заручники і вимагали $10 тис.: у Києві трьох поліцейських підозрюють у викраденні людини 02

На теперішній час слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, вже вручили підозри трьом поліцейським за ч.2 ст.146 КК України. Готується додаткова правова кваліфікація та вручення підозри іншим фігурантам.

Триває досудове розслідування.

Взяли в заручники і вимагали $10 тис.: у Києві трьох поліцейських підозрюють у викраденні людини 03
Взяли в заручники і вимагали $10 тис.: у Києві трьох поліцейських підозрюють у викраденні людини 04
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка. -- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! В Киеве разоблачили банду сотрудников полиции, которые похитили людей и вымогали $10 тыс. - Цензор.НЕТ 3433
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23.11.2020 09:43
+7
Вся нинішня "поліція" це - банда!
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23.11.2020 09:48
+6
чтоб там не реформировали в результате получается банда
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23.11.2020 09:49
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А кто такие эти полицейские? -- спросила Селедочка. -- Бандиты! -- с раздражением сказал Колосок. -- Честное слово, бандиты! В Киеве разоблачили банду сотрудников полиции, которые похитили людей и вымогали $10 тыс. - Цензор.НЕТ 3433
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23.11.2020 09:43 Відповісти
Носов описывал своё видение жизни и деятельность полиции на "загнивающем западе". А в реальности описал происходящее в роисси и в некоторой (а может и в большой) степени у нас. В этом томе есть и другие яркие описания деятельности полиции.
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23.11.2020 09:51 Відповісти
Авакова потрібно звільняти з поста міністра МВС, він провалив реформу поліції!
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23.11.2020 10:18 Відповісти
А как они переаттестацию прошли?
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23.11.2020 09:48 Відповісти
Як пройшли? Як люди заходять до фойє.... Бачили на власні очі.... Навчальний корпус університету. У фойє стоять вряд 6-7 столів. На кожному таблички з буквами алфавіту. Поряд стоять дві "нові" менеджерки (дрес код відповідно "новим" вимогам), і край столу лежать три аркуші зі списками "нових прошедшіх". Було цікаво потрапити на захід, бо саме так ми й думали, що проходить анонсований захід, і ми цікавились, що то за захід "по спискам", може конференція. Ба, - ні! То була атестація. З вулиці заходили мєнти (деякі саме з мусарні щойно), шукали себе в списках, розписувалися... і йшли по своїм мєнтовським (інколи по мусорським) справам. Саме по "справам"... Але, як бачимо, по нашому життю...
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23.11.2020 10:09 Відповісти
Аттестацию проводили воры в законе!
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23.11.2020 11:15 Відповісти
Вся нинішня "поліція" це - банда!
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23.11.2020 09:48 Відповісти
чтоб там не реформировали в результате получается банда
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23.11.2020 09:49 Відповісти
Моїх дідів так само ... на Соловки запроторили. Які 30 років?! Ви про що?
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23.11.2020 10:12 Відповісти
Це все почалося з леніна-сталіна-дзержинського-троцького під назвою ЧК-ОГПУ-НКВС-КДБ+міліція-СБУ+(міліція, поліція) і досі не припинилося. Каральні органи за років радянської влади були на службі комуністичної номенклатури, а нині на службі олігархічних кланів(мафії).
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23.11.2020 11:47 Відповісти
Понабирають по оголошенню в поліцію... Навіть викуп не можуть забрати, по два рази ходять))
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23.11.2020 09:49 Відповісти
главари банды аваков,геращенко к щастью не обнаружены. бардак продолжается
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23.11.2020 09:56 Відповісти
усе було добре, доки "забули" занести авакяну відповідну суму.
і "карають" їх на пострах іншим забудькуватим мусорам.
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23.11.2020 09:57 Відповісти
Пусть похитят Ахметова и вымогают миллиард.
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23.11.2020 09:57 Відповісти
Аваков - Чемпион!!!!
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23.11.2020 10:00 Відповісти
Не прошло и полтора года! Все возвращается. При зедебилах все отребье востановилось на работу в полицию прокуратуру и суд.Движемся по кругу!
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23.11.2020 10:03 Відповісти
Багато й не звільнялося
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23.11.2020 10:13 Відповісти
Да розкажіть про півтора роки.
Шість з половиною років у дарницькому районі слідчі-антимайданівці усі на посадах і нікуди не дівалися із лютого 2014.
Прокурворша-антимайданівка Свєтка Москаленко пішла на підвищення в ГПУ ще понад 3 роки тому незважаючи на звернння щодо цього неподобства особисто до Порошенка.
І така ж картина скрізь.
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23.11.2020 11:55 Відповісти
Наряду с оболонским райотделом, соломенский состоит из уголовников практически полностью.
Припоминаю случай, когда его следователи шили хищения людям, которые в его время находились не в Киеве, а на даче и имели железное алиби.
Хорошо, прокурор не повелся и лично установил виновных.
Дык, виновные не посажены до сих пор - заносят судье, тот откладывает заседание уже три года.
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23.11.2020 10:14 Відповісти
В дарницькому слідчому відділі та сама картина.
Тільки начальство відділу тісно пов'язане з прокурворськими і суддями.
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23.11.2020 11:49 Відповісти
Какие хорошо сложенные полицейские! Реформа пошла на пользу их физической форме.
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23.11.2020 10:29 Відповісти
Менты при любой власти отличаются завидной упитанностью.
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23.11.2020 11:24 Відповісти
араваков уже засмердівся, заплив жиром і протух, проте при зеленопукі янелоховичі замінитись може виключно на ще гірше лайно. краще хай поки посмерджує.... .
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23.11.2020 10:30 Відповісти
какое горе быть украинцем...
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23.11.2020 10:51 Відповісти
Какая неожиданность - банда внутри себя обнаружила еще одну банду.
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23.11.2020 11:13 Відповісти
Конкуренцiя...
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23.11.2020 13:29 Відповісти
А я думав, що це мусора із дарницького слідчого відділу.
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23.11.2020 11:48 Відповісти
Сама успішна рехворма?
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23.11.2020 11:56 Відповісти
Скоромовка:
Рєхвормірували-рєхвормірували, та нєдорєхвормірували. )))
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23.11.2020 14:14 Відповісти
в країні міняються лиш абривіатури..поліція нова - методи старі...конкурси проводять гнилі особи для набору ще гниліших підручних...тільки після розстрілів можна будувати демократію...
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23.11.2020 12:15 Відповісти
Работники ножа и топора, романтики с большой дороги.
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23.11.2020 14:29 Відповісти
резиночки при отличиях мэвэдэ о многом говорят... Взяли в "заручники" і вимагали $10 тис.: у Києві трьох поліцейських підозрюють у викраденні людини - Цензор.НЕТ 3995
и какое бычьё... глубоко отстойное.. а столичное!!- шо ж тогда про жмеринских казать...???((
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23.11.2020 21:14 Відповісти
 
 