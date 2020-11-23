Взяли в "заручники" і вимагали $10 тис.: у Києві трьох поліцейських підозрюють у викраденні людини. ФОТОрепортаж

Працівники внутрішньої безпеки НПУ і Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, викрили групу співробітників управління поліції одного з районів столиці в скоєнні злочинних дій. Трьом фігурантам вже оголошено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Київським міським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержано інформацію про причетність окремих співробітників Солом’янського управління поліції ГУНП у місті Києві до протиправних дій.

Встановлено, що двоє оперуповноважених та інспектор з дізнання вищезазначеного підрозділу під виглядом покупців автомобіля ToyotaLandCruiser затримали 50-річного мешканця Львова та його знайомого. Власника авто змовники звинуватили у тому, що транспортний засіб начебто був ним викрадений.

За "непритягнення до кримінальної відповідальності" поліцейські вимагали 10 000 доларів США. Вони змусили львів'янина зателефонувати братові, аби той привіз частину суми у зазначене ними місце. При цьому зловмисники одягнули на чоловіка кайданки і поїхали забирати "відкупні". Його знайомого в цей час незаконно утримували в одному з кабінетів Солом’янського управління поліції для підстраховки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дві тисячі євро поліцейські одержали, ще дві з половиною тисячі доларів США власнику авто дозволили передати пізніше. Лише після цього заручників відпустили.

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За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На теперішній час слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, вже вручили підозри трьом поліцейським за ч.2 ст.146 КК України. Готується додаткова правова кваліфікація та вручення підозри іншим фігурантам.

Триває досудове розслідування.





Фото: сайт поліції