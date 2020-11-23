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Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом не перевищує 50% в дев'яти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом не перевищує 50% в дев'яти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Фото: tsn.ua

Станом на 23 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в дев'яти областях України.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 52%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість ліжок для пацієнтів з коронавірусом можна збільшити до 90 тис., - Степанов

Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом не перевищує 50% в девяти областях України, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Якого ж ляда тоді в Сумській області люди платять гроші щоб лікуватись від цього вірусу в стаціонарі?!
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23.11.2020 09:46 Відповісти
А это Степанов по Феофании судит. Лживый отрох. Впрочем, начиная от Зеленского ВСЯ эта мерзская шобла лживое сборише воровитых подонков.
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23.11.2020 09:54 Відповісти
да это везде так, это ещё хорошо, что хоть берут.... У нас даже имея связи уровня "главврач" уже давно предупредили, что ложить тупо некуда, если только в коридор и то - шутя.
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23.11.2020 10:12 Відповісти
Загрузка коек для пациентов с коронавирусом не превышает 50% в девяти областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2610
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23.11.2020 09:53 Відповісти
Брехня. У нас, в Миколаєві вільних ліжок немає, хворих або лишають вдома, або везуть у лікарні райцентрів.
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23.11.2020 09:55 Відповісти
в Черкассах тоже самое, причем мы "не в топе" и всё давным давно забито, мест нет.
а у "чемпионов по короне" всё в порядке, всё под контролем.
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23.11.2020 10:10 Відповісти
 
 