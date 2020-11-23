Ефективність карантину вихідного дня в Києві можна буде оцінити до п'ятниці, - Рубан
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Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що ефективність карантину вихідного дня в Києві зможуть оцінити в середу-п'ятницю.
Про це Рубан повідомив у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, за минулий тиждень у Києві зафіксували менше 100 порушень карантину вихідного дня.
"По місту Києву можна сказати, що бізнес і громадяни поставилися дуже відповідально. Цього тижня зафіксовано менш як 100 порушень припинення діяльності. Тільки 30 суб'єктів, можна сказати, що ігнорують правила безпеки для громадян. Можна сказати, що Київ виконує карантин", - сказав Рубан.
Він додав, що в середу-п'ятницю проводитиметься перегляд показників захворюваності, після чого можна буде говорити про ефективність карантинних обмежень.
"Динаміка захворювання стрімко зростає у зв'язку з природним зростанням захворювання. Ми зможемо оцінити ефективність карантину вихідного дня лише в середу-п'ятницю. Якщо буде різка динаміка збільшення, то захід малоефективний. Якщо буде стабілізація ситуації або незначне збільшення, то можна говорити про неефективність цих днів", - зазначив Рубан.
Будь ласка, зачекайте...
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті. Не допускати повних автобусів.
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