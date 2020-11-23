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Ефективність карантину вихідного дня в Києві можна буде оцінити до п'ятниці, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ефективність карантину вихідного дня в Києві можна буде оцінити до п'ятниці, - Рубан

Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що ефективність карантину вихідного дня в Києві зможуть оцінити в середу-п'ятницю.

Про це Рубан повідомив у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулий тиждень у Києві зафіксували менше 100 порушень карантину вихідного дня.

"По місту Києву можна сказати, що бізнес і громадяни поставилися дуже відповідально. Цього тижня зафіксовано менш як 100 порушень припинення діяльності. Тільки 30 суб'єктів, можна сказати, що ігнорують правила безпеки для громадян. Можна сказати, що Київ виконує карантин", - сказав Рубан.

Він додав, що в середу-п'ятницю проводитиметься перегляд показників захворюваності, після чого можна буде говорити про ефективність карантинних обмежень.

"Динаміка захворювання стрімко зростає у зв'язку з природним зростанням захворювання. Ми зможемо оцінити ефективність карантину вихідного дня лише в середу-п'ятницю. Якщо буде різка динаміка збільшення, то захід малоефективний. Якщо буде стабілізація ситуації або незначне збільшення, то можна говорити про неефективність цих днів", - зазначив Рубан.

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Автор: Наталя Джума
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Ефективність буде нульова. Скоріше за все десь середа-п'ятниця буде "новий рекорд" covid, що лише підтвердить без-мізковість Зе та його команди. Чемпіони боротьби проти covid, ага.
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23.11.2020 10:06 Відповісти
Що можна реально зробити, щоб зупинити цей спалах:
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.

2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.

3) Контроль за масками в магазинах, транспорті. Не допускати повних автобусів.
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23.11.2020 10:25 Відповісти
Будет хуже. Все, кто не накупился промтоварами в выходные с утра до вечера, попрутся в будни после шести удваивая, ато и утраивая толкотню.
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23.11.2020 11:08 Відповісти
твитер

"Нужно просто перестать умирать". На прикарпатье оштрафовали похоронное бюро за работу на выходных. Страна - квартал 95 блт.
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23.11.2020 10:06 Відповісти
а что так быстро тесты сделают?
до пятницы следующей недели
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23.11.2020 10:08 Відповісти
Саме цікаве що цей карантин вихідного дня не грунтується на жодному науковому обгрунтуванні, це дуже і дуже все небезпечно, бо на кону життя людей.
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23.11.2020 10:11 Відповісти
Чергова імітація бурхливої діяльності !!!)))
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23.11.2020 10:25 Відповісти
Господи - какие только дурные, они даже на 0 не умеют умножать. Ищут на задней странице тетради колонку умножения на 0. Трускавец даёт себя знать.
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23.11.2020 14:23 Відповісти
 
 