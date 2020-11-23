Іспанія планує завершити вакцинацію населення проти коронавірусу в першому кварталі 2021 року: "Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Іспанія почне комплексну програму вакцинації проти коронавірусу в січні і розраховує охопити значну частину населення протягом трьох місяців.
Про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, Іспанія і Німеччина були першими країнами Європейського Союзу, які запровадили повний план вакцинації.
"Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації", - сказав Санчес.
Він зазначив, що значна частина населення зможе бути вакцинована, з усіма гарантіями, в першому кварталі 2021 року. Також уряд планує набрати більше медичних працівників.
Зазначається, що Іспанія посідає друге місце в Західній Європі за кількістю підтверджених коронавірусних інфекцій після Франції: приблизно 1,5 мільйона випадків захворювання та 46 619 смертей від COVID-19.
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Словакия тоже вошла в этот заказ
Учиться надо у лучших . В ЕС жизнь лучше и демократичнее , чем в раше . Потому и в вопросах вакцинации они подходят со стороны заботы о людях .
Так шо дорожка расследований приведёт в Новосибирский научный институт 😀😀😀
США создали полиомиелит?
СССР изобрел черную оспу?
Сегодня условия изменились , вовсю работают институты вирусологии в создании новых вирусов. НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ , что завтра не появится новая угроза
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НЕ НАДО БОЯТСЯ ИНОПЛАНЕТЯН - человечество пытается угробить себя само
Но последствия будут раньше у раши , т к Pfizer ещё в исследованиях
Что вы там собрались колоть своему населению ?
Им пофиг что колоть, они бабло зарабатывают
Бабла выгребут немеряно
С этой заразой больше вопросов, чем ответов.