УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7530 відвідувачів онлайн
Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 342 26
вакцина (3528) Іспанія (603) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Іспанія планує завершити вакцинацію населення проти коронавірусу в першому кварталі 2021 року: "Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Іспанія планує завершити вакцинацію населення проти коронавірусу в першому кварталі 2021 року:

Іспанія почне комплексну програму вакцинації проти коронавірусу в січні і розраховує охопити значну частину населення протягом трьох місяців.

Про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Іспанія і Німеччина були першими країнами Європейського Союзу, які запровадили повний план вакцинації.

"Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації", - сказав Санчес.

Також читайте: США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня

Він зазначив, що значна частина населення зможе бути вакцинована, з усіма гарантіями, в першому кварталі 2021 року. Також уряд планує набрати більше медичних працівників.

Зазначається, що Іспанія посідає друге місце в Західній Європі за кількістю підтверджених коронавірусних інфекцій після Франції: приблизно 1,5 мільйона випадків захворювання та 46 619 смертей від COVID-19.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации" - Цензор.НЕТ 4688
показати весь коментар
23.11.2020 10:12
+3
Ще достеменно невідомо які будуть наслідки, а вони вже почнуть вакцинацію. Піддослідні миші.
показати весь коментар
23.11.2020 10:15
+3
Разработка вакцины занимает пять-семь лет.
Что вы там собрались колоть своему населению ?
показати весь коментар
23.11.2020 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации" - Цензор.НЕТ 4688
показати весь коментар
23.11.2020 10:12 Відповісти
Евросоюз разместил заказ на Pfizer .
Словакия тоже вошла в этот заказ
Учиться надо у лучших . В ЕС жизнь лучше и демократичнее , чем в раше . Потому и в вопросах вакцинации они подходят со стороны заботы о людях .
показати весь коментар
23.11.2020 10:17 Відповісти
А вообще в жизни так - у кого первая вакцина - тот и создатель вируса .
Так шо дорожка расследований приведёт в Новосибирский научный институт 😀😀😀
показати весь коментар
23.11.2020 10:19 Відповісти
Луи Пастер - создал вирус бешенства?
США создали полиомиелит?
СССР изобрел черную оспу?
показати весь коментар
23.11.2020 11:00 Відповісти
Вы бы не умничали с историей
Сегодня условия изменились , вовсю работают институты вирусологии в создании новых вирусов. НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ , что завтра не появится новая угроза
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НЕ НАДО БОЯТСЯ ИНОПЛАНЕТЯН - человечество пытается угробить себя само
показати весь коментар
23.11.2020 12:30 Відповісти
Іноді бути передовим некращий варіант, доки дійде до нас, подивимось на наслідки в ЄС.
показати весь коментар
23.11.2020 10:19 Відповісти
Согласна,
Но последствия будут раньше у раши , т к Pfizer ещё в исследованиях
показати весь коментар
23.11.2020 10:21 Відповісти
В засаде смотреть будем ?
показати весь коментар
23.11.2020 10:21 Відповісти
Разработка вакцины занимает пять-семь лет.
Что вы там собрались колоть своему населению ?
показати весь коментар
23.11.2020 10:24 Відповісти
а действует только 3 месяца, затем ВИРУС мутирует, и по новой ))
Им пофиг что колоть, они бабло зарабатывают
показати весь коментар
23.11.2020 10:59 Відповісти
Спутником?
показати весь коментар
23.11.2020 10:13 Відповісти
может у лаптей есть паршивая вакцина , но ее негде делать
показати весь коментар
23.11.2020 10:17 Відповісти
Хренасе всі ломанулись колотись.
показати весь коментар
23.11.2020 10:14 Відповісти
Не піду,ну їх ,невідомо які ще наслідки будуть від тієї бурди.
показати весь коментар
23.11.2020 10:45 Відповісти
Ще достеменно невідомо які будуть наслідки, а вони вже почнуть вакцинацію. Піддослідні миші.
показати весь коментар
23.11.2020 10:15 Відповісти
При чому, навипередки, як би це боком не вийшло.
показати весь коментар
23.11.2020 10:16 Відповісти
В России впервые за сутки выявили более 25 тысяч больных с COVID-19
показати весь коментар
23.11.2020 10:16 Відповісти
Це вакцина діє. Испания планирует завершить вакцинацию населения от коронавируса в первом квартале 2021 года: "Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации" - Цензор.НЕТ 8988
показати весь коментар
23.11.2020 10:17 Відповісти
и скрывают статитику смертности
показати весь коментар
23.11.2020 10:18 Відповісти
та да - там в больших городах трупы по улицах валяются
показати весь коментар
23.11.2020 10:57 Відповісти
Ни единой цифре от тоталитарных режимов верить нельзя.
показати весь коментар
23.11.2020 10:26 Відповісти
Іспанія планує завершити вакцинацію населення проти коронавірусу в першому кварталі 2021 року: "Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації" - Цензор.НЕТ 6359
показати весь коментар
23.11.2020 10:27 Відповісти
Люди называют какие-то даты, цифры ... А шо у нас? Обсуждаем сколько должно заразиться/умереть для введения полного локдауна?
показати весь коментар
23.11.2020 10:54 Відповісти
А прикольно ваще то - "рассчитывает охватить значительную часть населения в течение трех месяцев", а вакцина действует тоже 3 месяца, затем - наша песня хороша, начинай сначала )
Бабла выгребут немеряно
показати весь коментар
23.11.2020 10:56 Відповісти
Многие уже переболели, им вакцинация тоже нужна?
С этой заразой больше вопросов, чем ответов.
показати весь коментар
23.11.2020 11:18 Відповісти
 
 