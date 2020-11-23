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За добу в МВС виявили 456 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Запорізькій та Черкаській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу в МВС виявили 456 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Запорізькій та Черкаській областях

Сьогодні, 23 листопада, за добу зафіксовано 456 випадків зараження коронавірусом серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2686.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За добу найбільшу кількість працівників МВС з коронавірусом виявили в Запорізькій області (25), у Черкаській області (27) та в Києві (49).

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 20 114 правоохоронців, одужали - 19 166, померли - 58.

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Автор: Наталя Джума
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