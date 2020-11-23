Американський есмінець USS Donald Cook розпочинає патрулювання в Чорному морі
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Ракетний есмінець типу "Арлі Берк" USS Donald Cook вирушив до Чорного моря для регулярного патрулювання в рамках місії НАТО.
Про це повідомляє Шостий флот США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"USS Donald Cook DDG 75 почав свій перехід через протоки в Чорне море, ознаменувавши сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США перебуватиме в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води для надання підтримки союзників і партнерів по НАТО.
USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані ракети. Головною зброєю "Кука" є крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди.
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