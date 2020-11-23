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Американський есмінець USS Donald Cook розпочинає патрулювання в Чорному морі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Американський есмінець USS Donald Cook розпочинає патрулювання в Чорному морі

Ракетний есмінець типу "Арлі Берк" USS Donald Cook вирушив до Чорного моря для регулярного патрулювання в рамках місії НАТО.

Про це повідомляє Шостий флот США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"USS Donald Cook DDG 75 почав свій перехід через протоки в Чорне море, ознаменувавши сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США перебуватиме в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води для надання підтримки союзників і партнерів по НАТО.

USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані ракети. Головною зброєю "Кука" є крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди.

Читайте: Першу партію катерів Mark VI від США українські ВМС отримають до 2022 року

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Тролінг Раші триває!! Очікуємо черговий розрив москальських пуканів !!))
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23.11.2020 10:30
+12
Пердаки лаптеногих безхвостых макак рвуться среди березок средней полосы.
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23.11.2020 11:11
+9
Игорек!.. ты опять с таблеток утро начал?!
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23.11.2020 10:45
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Тролінг Раші триває!! Очікуємо черговий розрив москальських пуканів !!))
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23.11.2020 10:30 Відповісти
1,5 року нової влади пройшло, добудова українських корветів так і не почалась! Потрібно повертатти в склад ВМСУ крейсер Україна!
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23.11.2020 10:38 Відповісти
В плани зеленої плісняви ,зажопінців та іншої колорадсько-сепарської гидоти нарощування боєздатності ЗСУ та ВМСУ не входить !!!
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23.11.2020 10:41 Відповісти
Ми не можемо сказати напевно через що саме не рухається проект добудови українських корветів. Але скорше за все через слабкість української влади, яка не може напрацювати потрібні рішення, просто немає кому працювати над рішеннями, бо навколо Зеленського самі решали а не експерти! Але ця інтелектуальна слабкість влади Зеленського була прогнозована ще 1,5 роки тому і тому експерти підказували Зеленському що потрібно робити - повертати в склад ВМСУ крейсер Україна. Це просте рішення не вимагає від влади складних рухів та дій, але дозволяє реально посилити обороноздатність України та ефективність ВМСУ. Для добудови корветів українській владі потрібно здійснити цілий комплекс дій та рішень і це проблема для людей з інтелектом Єрмака.
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23.11.2020 10:48 Відповісти
Игорек!.. ты опять с таблеток утро начал?!
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23.11.2020 10:45 Відповісти
И охота вам пачкаться общением с этим дурно пахнущим?
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23.11.2020 11:13 Відповісти
Навпаки! Йому забули їх дать!...
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23.11.2020 11:37 Відповісти
и что характерно.. Игорька лайкает "молчаливая русня" на форуме: они не пишут, просто читают..
Американський есмінець USS Donald Cook розпочинає патрулювання в Чорному морі - Цензор.НЕТ 3923
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23.11.2020 17:42 Відповісти
А він гордо "надимає щоки"...
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23.11.2020 17:47 Відповісти
..чудик, ты там пару авианосцев захованих не надибав ще..???- шукай глибше..)
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23.11.2020 21:19 Відповісти
Лапті напружились. Американский эсминец USS Donald Cook начинает патрулирование в Черном море - Цензор.НЕТ 6878
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23.11.2020 10:31 Відповісти
«Черное море является важнейшим водным путем для морской торговли и стабильности во всей Европе, - говорится в сообщении. - ВМС США регулярно появляются в Черном море для работы с нашими союзниками и партнерами по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. В интересах всего мира поддерживать стабильный и процветающий регион Черного моря и сдерживать агрессивных игроков, стремящихся к дестабилизации ради собственной выгоды.»
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23.11.2020 15:07 Відповісти
Пердаки лаптеногих безхвостых макак рвуться среди березок средней полосы.
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23.11.2020 11:11 Відповісти
Ступай болезный к фершалу...
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23.11.2020 11:27 Відповісти
Wellcome,American friends!
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23.11.2020 11:43 Відповісти
Одним залпом он может уничтожить весь южный федеральный округ оккупантов из любой точки черного моря.
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23.11.2020 11:46 Відповісти
все вірно...газові родовища своїх країн теж треба від москалів захищати...
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23.11.2020 12:04 Відповісти
А говорят аборигены съели Кука, а он ожил и Тамагавком всех пужает ****.
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23.11.2020 14:11 Відповісти
cock на всю кацабскую морду Американський есмінець USS Donald Cook розпочинає патрулювання в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7309
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23.11.2020 15:20 Відповісти
 
 