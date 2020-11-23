У Конго через COVID-19 помер український військовослужбовець, за добу в ЗСУ виявили понад 50 інфікованих, - Командування Медсил

Станом на 10:00 23 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 2882 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Загалом за час пандемії одужали 6159 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 394 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 37 осіб.

"На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 26-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець ЗС України (перебуваючи у складі місії ООН у ДР Конго) захворів 07.11.2020. Спостерігалася легка форма, перебував на лікуванні в ізоляторі військової частини. ПЛР-тест до COVID–19 від 14.11.2020 року - позитивний.

Попри проведення лікувальних заходів 16.11.2020 стан здоров’я погіршився і хворий був направлений на стаціонарне лікування до госпіталю ООН ІІІ рівня (м. Гома, ДР Конго), а в подальшому був переведений до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії госпіталя ООН ІV рівня (м. Найробі, Республіки Кенія). 22.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що за минулу добу зареєстровано 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 12 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Водночас удома під наглядом медичної служби перебувають 39 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.