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"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почувається добре, повторний тест на COVID-19 виявився негативним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила прессекретарка фракції Юлія Палійчук.

"Почувається добре. Повторний тест дав негативний результат", - сказала прессекретарка.

За словами Палійчук, Арахамія вийде на роботу вже в понеділок, 23 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один тест Арахамія на коронавірус був позитивним, другий - негативним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Ему желательно провести тест на IQ, а не на короновирус! Или хотя бы обычное МРТ на наличие мозга в принципе
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23.11.2020 10:47
+12
*****, даже тут никакого позитива. Какая-то черная арахамия...
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23.11.2020 10:46
+11
Єрмак лежав в калідорі, бо палати зайняли пересічні мивсіпрезиденти.
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23.11.2020 10:49
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Ну хоть одним могли бы пожертвовать ради правдоподобности,хоть этим попкой бесполезным.
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23.11.2020 10:45 Відповісти
А зря. В одной камере палате с Ермаком ему было бы уютно.
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23.11.2020 10:45 Відповісти
Єрмак лежав в калідорі, бо палати зайняли пересічні мивсіпрезиденти.
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23.11.2020 10:49 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук - Цензор.НЕТ 9587
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23.11.2020 11:19 Відповісти
Эти тунеядцы и так в одном помещении были,в карты "резались"-никто из них не болел,устроили себе отпуск
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23.11.2020 11:22 Відповісти
*****, даже тут никакого позитива. Какая-то черная арахамия...
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23.11.2020 10:46 Відповісти
Перелякана мавпочка.
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23.11.2020 10:46 Відповісти
Ему желательно провести тест на IQ, а не на короновирус! Или хотя бы обычное МРТ на наличие мозга в принципе
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23.11.2020 10:47 Відповісти
Трепанация тоже даст неплохой результат в диагностике. МРТ людям нужно, очереди на него...
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23.11.2020 11:46 Відповісти
А на вірус ЗЕбілізму? Там тяжке ураження центральної нервової системи, яке викликає системі марення та непереборний потяг до кишені держави!
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23.11.2020 16:05 Відповісти
У Зебилов нет центральной нервной системы - они остановились в развитии на уровне амеб, поэтому болезнь центр. нервной системы у них диагностировать невозможно
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23.11.2020 20:15 Відповісти
Цирк с тупорылыми клоунами продолжается
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23.11.2020 10:48 Відповісти
Хріново, їх зесранців і ковідка не бере!!!
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23.11.2020 10:49 Відповісти
а он у них был?))
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23.11.2020 10:50 Відповісти
У них Ковид головного мозга.Вирус все сожрал в их тупых макитрах
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23.11.2020 10:51 Відповісти
клоунада во главе с главным клоуном продолжается...
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23.11.2020 10:49 Відповісти
Цирк з конями... "З людьми завжди весело, куди там до них коням тягатися!"
(Маргарет Тетчер)
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23.11.2020 10:51 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук - Цензор.НЕТ 8138
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23.11.2020 10:52 Відповісти
Бажано, щоб залишилася тільки зелена калюжа, бо ще може ожити.
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23.11.2020 12:33 Відповісти
А мне он как-то пох...
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23.11.2020 10:54 Відповісти
огорчили
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23.11.2020 10:56 Відповісти
везде знаки !!!! )))))))))))))))))))))))))))))
как всегда отличилась мендель )))))
" життя не ідаельне....шостий ведмедик брауні - яскравий тому доказ" - цитата № 1
" как говорится - в семье не без урода... ...." - цитата № 2
о ком это она ?????????????? ))))))))))))))
"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук - Цензор.НЕТ 268

..........
пост менделька удалила.... но пізно вср*лась!....
так зелебобу еще никто не опускал )))))))))))))))))))))))))))))))))
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23.11.2020 11:10 Відповісти
Обо всех понемногу.
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23.11.2020 11:16 Відповісти
Вначале я подумала, что это кучки гавна.Для полноты сей картины расскажу такое. Незнаю правда или нет, но люди, которые вращались в еврейских кругах рассказывали.В еврейском обществе там, где девушка на выдане,для рекламы говорят " она такая красавица", но если лицом не очень, то говорят " она такая умная", если с первым и вторым не сложилось, то пускают слух " ну что вы, вы знаете она такая хозяйка". Судя по всему все это не про мендель
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23.11.2020 11:50 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук - Цензор.НЕТ 6509

.
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23.11.2020 14:36 Відповісти
А зачем мне эта информация?
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23.11.2020 11:33 Відповісти
огорчили Ара хам и я
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23.11.2020 11:44 Відповісти
Арам зам за, Арам зам за. Гулі, гулі, гулі рам зам за))
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23.11.2020 11:51 Відповісти
идиоты, шо вы незнаете ,шо мавпы короной не болеют?
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23.11.2020 12:07 Відповісти
абхазский отброс
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23.11.2020 12:29 Відповісти
Слуга Ара хам и я настолько отрицателен, что его даже коронавирус оббегает десятой дорогой.
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23.11.2020 13:52 Відповісти
 
 