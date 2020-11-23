"Слуга народу" Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, - речниця Палійчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почувається добре, повторний тест на COVID-19 виявився негативним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила прессекретарка фракції Юлія Палійчук.
"Почувається добре. Повторний тест дав негативний результат", - сказала прессекретарка.
За словами Палійчук, Арахамія вийде на роботу вже в понеділок, 23 листопада.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один тест Арахамія на коронавірус був позитивним, другий - негативним.
Топ коментарі
+17 Дмитрий Ч
показати весь коментар23.11.2020 10:47
+12 Дорогой Я
показати весь коментар23.11.2020 10:46
+11 5 копійок
показати весь коментар23.11.2020 10:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
камерепалате с Ермаком ему было бы уютно.
(Маргарет Тетчер)
как всегда отличилась мендель )))))
" життя не ідаельне....шостий ведмедик брауні - яскравий тому доказ" - цитата № 1
" как говорится - в семье не без урода... ...." - цитата № 2
о ком это она ?????????????? ))))))))))))))
..........
пост менделька удалила.... но пізно вср*лась!....
так зелебобу еще никто не опускал )))))))))))))))))))))))))))))))))
.