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Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Міністерстві соціальної політики повідомили, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс у 2,5 раза.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві - понад 950 гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.
Топ коментарі
+11 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.11.2020 11:09
+11 Ольга Пелле
показати весь коментар23.11.2020 11:23
+10 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар23.11.2020 10:59
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При этом не оправдываю Ахметку, но не он основная причина жопы, куда тащит Украину зеленая шобла.
Сколько это воровство будет продолжаться ?
Зеля грабит Украину, Ахметов ему откатывает.
ноябре , после подключения отопления в средине октября !
Разводят нород , как лохов !
Примерно 12 килограмм денег (14 600 000 боливаров) необходимо для покупки двухкилограммовой курицы в Венесуэле - стране победившего популизма-клоунизма.