Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс у 2,5 раза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві - понад 950 гривень", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.