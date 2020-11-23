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субсидія (465) Міністерство соціальної політики (594)

Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що від початку опалювального сезону розмір субсидій в Україні зріс у 2,5 раза.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У жовтні пільгу отримали майже 3 мільйони українських родин. Найбільший розмір субсидії зафіксували у Києві - понад 950 гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

Зазначається, що уряд виплатив за жовтневими субсидіями майже 2 мільярди гривень.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6153
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23.11.2020 11:09
+11
Если мне память не изменяет олигарх Ахметов и Порох грабили Украину до зелени пять лет, но ВВП потихоньку рос и дыры в бюджете не было. А пришла зеленая бубачка с беней и повалило всеобщее счастье. Так что я бы сначала подумала кого более к месту вспоминать.
При этом не оправдываю Ахметку, но не он основная причина жопы, куда тащит Украину зеленая шобла.
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23.11.2020 11:23
+10
Угу, теперь олигарх Ахметов купит себе ещё одну виллу в Италии за 200 млн 😀😀😀
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23.11.2020 10:59
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А давайте ще один локдаун і тоді будемо субсидіями за комуналку платити 10 млрд. грн!
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23.11.2020 10:56 Відповісти
Тупо брехня !
Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5138
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23.11.2020 11:18 Відповісти
сами виноваты , на газ подняли цену 9 грн за куб , от сюда и выросли субсидии
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23.11.2020 10:58 Відповісти
Угу, теперь олигарх Ахметов купит себе ещё одну виллу в Италии за 200 млн 😀😀😀
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23.11.2020 10:59 Відповісти
на субсидию
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23.11.2020 11:00 Відповісти
Если мне память не изменяет олигарх Ахметов и Порох грабили Украину до зелени пять лет, но ВВП потихоньку рос и дыры в бюджете не было. А пришла зеленая бубачка с беней и повалило всеобщее счастье. Так что я бы сначала подумала кого более к месту вспоминать.
При этом не оправдываю Ахметку, но не он основная причина жопы, куда тащит Украину зеленая шобла.
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23.11.2020 11:23 Відповісти
чергове покращення...
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23.11.2020 11:00 Відповісти
Субсидии перегоняют бюджет Украины прямо Ахметову в карман.
Сколько это воровство будет продолжаться ?
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23.11.2020 11:07 Відповісти
Еще один бенин бот. Отводишь внимание с зеленой швали на Ахметку?
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23.11.2020 11:27 Відповісти
Они оба сделаны из того же материала.
Зеля грабит Украину, Ахметов ему откатывает.
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23.11.2020 14:53 Відповісти
цена на Газ выросла в 2,5 раза
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23.11.2020 11:08 Відповісти
Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6153
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23.11.2020 11:09 Відповісти
Бред и враньё , так как в октябре небыло никаких субсидий , поскольку субсидии начинают выплачиваться только в
ноябре , после подключения отопления в средине октября !
Разводят нород , как лохов !
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23.11.2020 11:13 Відповісти
У нас уже сто лет раньше ноября отопление никто не включает. А в этом году в связи с теплой погодой включили 7 или 8 ноября.
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23.11.2020 11:33 Відповісти
Гросіна субсидія була більшою і в казну сундучив бабло. Що змінилось? 73% ідійотів привели до влади недоумків.

Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 7581
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23.11.2020 11:13 Відповісти
Занимательный факт

Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4131

Примерно 12 килограмм денег (14 600 000 боливаров) необходимо для покупки двухкилограммовой курицы в Венесуэле - стране победившего популизма-клоунизма.
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23.11.2020 11:20 Відповісти
и к хорошим новостям - горячую воду отключат в Евпатории до конца года с целью экономии, заявил генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6796
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23.11.2020 11:32 Відповісти
«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении в городе подачи горячей воды так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября», - сказал Баженов
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23.11.2020 11:33 Відповісти
Розмір субсидій на комуналку в Україні зріс у 2,5 раза: у жовтні виплачено майже 2 млрд грн, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9381.
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23.11.2020 11:42 Відповісти
бреше як дише....Ребенок поступил в универ на дневное на контракт, при оформлении субсидии ему поставили доход полминималки!!!!Карл!!! звоню на горячую линию-спрашиваю как єто? говорит это типа "условный" доход. так по закону положено!!! Условный доход!!! а бабки они забрали реальные !!!! скоты. чего сказать
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23.11.2020 12:12 Відповісти
Идиотская порошенковская политика продолжается - бедные платят за нищих.
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23.11.2020 12:25 Відповісти
Так ти ж їх вибрав.
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23.11.2020 15:46 Відповісти
950 грн эт у дерьма? или у писяграя Ленки?
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23.11.2020 12:45 Відповісти
Мамі 97 ,учасник ВОВ непрямих бойових дій, при Порошенко субсидія 2400 . При ВаЗеліні 700 ??? Пенсія 2600.
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23.11.2020 15:45 Відповісти
Врёшь мразь.
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23.11.2020 16:53 Відповісти
 
 