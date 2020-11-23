Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat
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Ціна на електроенергію в Україні для бізнесу за І півріччя 2020 року була у 2,1 раза нижчою, ніж у країнах Європейського Союзу, а для населення – у 4,5 раза меншою.
Про це повідомляє агентство ExPro, із посиланням на дані статистичної служби ЄС - Eurostat.
За даними Eurostat, у першому півріччі 2020 р. кінцева ціна на електроенергію для непобутових споживачів в Україні становила 0,071 €/кВт год., або 2,04 грн/кВт год., за курсом НБУ.
Водночас середнє значення ціни за 27 країнами ЄС у цей період становило 0,153 €/кВт (4,38 грн/кВт), що у 2,14 раза більше, ніж в Україні.
Під час порівняння із суміжними країнами ЄС, вартість електроенергії для бізнесу в Україні менша за: Словаччину – у 2,2 раза, Польщу – у 1,8 раза, Румунію – 1,7 раза, Угорщину – у 1,7 раза.
При цьому, за даними європейської статистичної служби, вартість електроенергії для населення в Україні, у І півріччі 2020 року становила 0,047 €/кВт год. (або 1,33 грн/кВт год., за курсом НБУ), що у 4,56 раза менше за середній показник вартості е/е для населення в ЄС – 0,213 €/кВт год. (6,08 грн/кВт год.).
Нагадаємо, востаннє ціни на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року.
Будь ласка, зачекайте...
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Это ты опять флудишь тут, донецкий гостарбайтер??? не смог найти в Польше кому унитазы мыть, решил на Ахметку побатрачить удаленно? Успехов ))))))))))
Было бы честнее... и дешевле....
аж прослезился
Рыночная - цена это то, сколько покупатель согласен заплатить, а не сколько олигарх хочет!
Как пример, ты продаешь свой автомобиль ВАЗ-2101, который тебе очень дорог и хочешь за него $1 млн, а тебе готовы заплатить только $500. Поэтому, рыночная цена твоего корыта - $500, а не миллион ))))
Рыночная цена в Европе и Украине - разная и зависит от покупательной способности, а в итоге от уровня зарплат! Зарплаты сравни в Европе и Украине!
Писать за бабло олигарха можно даже о том, что на Марсе разумная жизнь... Бумага - все стерпит!
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Впрочем кому я объясняю? Царю терриконов и копанок, свалившему на подработки в Польшу, после того как в 2014 году пригласил "русский мир" себе в квартиру? Донбасятко, молчи уже, не позорься!
Папа правда что водка подорожала?
да....это значит ты будешь меньше пить?
нет, это значит вы будете меньше есть
Почему мы сравниваем с высокоразвитыми странами? Нужно сравнивать со странами с нашим ВВП на человека.
Или с теми, кто в нашей десятке рейтинга по уровню ведения бизнеса.
К стати, в ЕС цены на э/э для бизнеса ниже, чем для населения, в некоторых в два раза.
Тут зовсім інша проблема, що на самому енергоринку паразитують олігархи, яким там не місце. Вони знищують державного виробника і отримують надприбутки. Але це завдяки нашому "розумному народу"...
А ЗАРПЛАТА МЕНШЕ НІЖ У Європі У 20 РАЗІВ
Олігархів Ахметова і Коломойського з іншими на гілляку
Сидит на берегу острова негр.над ним висит банан, но лезть за ним лень.
Одна мысль у негра в голове "Хочу зарплату как в Европе"
данные ГП "Оператор рынка"
а не какого-то непонятного статистического агенства
судьи, мусора, прорчая мразь ...