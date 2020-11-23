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електроенергія (1908) Електрика (804)

Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat

Ціна на електроенергію в Україні для бізнесу за І півріччя 2020 року була у 2,1 раза нижчою, ніж у країнах Європейського Союзу, а для населення – у 4,5 раза меншою.

Про це повідомляє агентство ExPro, із посиланням на дані статистичної служби ЄС - Eurostat.

За даними Eurostat, у першому півріччі 2020 р. кінцева ціна на електроенергію для непобутових споживачів в Україні становила 0,071 €/кВт год., або 2,04 грн/кВт год., за курсом НБУ.

Водночас середнє значення ціни за 27 країнами ЄС у цей період становило 0,153 €/кВт (4,38 грн/кВт), що у 2,14 раза більше, ніж в Україні.

Під час порівняння із суміжними країнами ЄС, вартість електроенергії для бізнесу в Україні менша за: Словаччину – у 2,2 раза, Польщу – у 1,8 раза, Румунію – 1,7 раза, Угорщину – у 1,7 раза.

При цьому, за даними європейської статистичної служби, вартість електроенергії для населення в Україні, у І півріччі 2020 року становила 0,047 €/кВт год. (або 1,33 грн/кВт год., за курсом НБУ), що у 4,56 раза менше за середній показник вартості е/е для населення в ЄС – 0,213 €/кВт год. (6,08 грн/кВт год.).

Нагадаємо, востаннє ціни на електроенергію для населення переглядалися в березні 2017 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
йолопи, при зарплате в 20 раз меньше чем в ЕС, говорить о 4.5 просто неприлично
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23.11.2020 11:17
+11
Значит, опять подорожает....
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23.11.2020 11:20
+10
Загадка для зебилят дошкольного возраста: шо сие значит и к чему они клонят?
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23.11.2020 11:23
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Та уже посмотрел. В педивикии зв 19-й ниже ещё в Грузии, Косово, Боснии. На уровне Македония, Турция, Финляндия, Швеция. Чехия итд.
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23.11.2020 11:39 Відповісти
это оптовая цена. Розница для населения гораздо дороже.
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23.11.2020 12:00 Відповісти
Не гораздо, а пропорционально доходам населения в Европе выходит намного меньше чем в Украине.
--
Это ты опять флудишь тут, донецкий гостарбайтер??? не смог найти в Польше кому унитазы мыть, решил на Ахметку побатрачить удаленно? Успехов ))))))))))
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23.11.2020 12:34 Відповісти
Ахметов последнее время необычно раздухарился - уже б в открытую провел бы PR компанию "Я самый бедный в мире олигарх, хочу бабла, сниму с украинца последнюю рубаху".
Было бы честнее... и дешевле....
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23.11.2020 11:34 Відповісти
а для населения в 2 раза больше
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23.11.2020 11:34 Відповісти
А де подивитись по середній зарплаті у відношенні до електроенергії?
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23.11.2020 12:00 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5
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23.11.2020 12:02 Відповісти
проблемы индейцев шерифа не волнуют, в Африке во многих странах зарплата 20-30 долларов, и как это соотнести со стоимостью электроэнергии
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23.11.2020 12:07 Відповісти
Кстати, компания с громким именем EXPRO, генерирующая этот бред, - это конторка с Киевского Подола. Ахметов поскупился на зарубежных болтунов-экспертов??? Смешно! Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 1448 Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 8913 Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 7847
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23.11.2020 11:34 Відповісти
возьми сам в гугле найди розничные цены. Все правильно эта контора пишет.
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23.11.2020 12:01 Відповісти
Зарплаты и уровень доходов населения тоже погугли!
Рыночная - цена это то, сколько покупатель согласен заплатить, а не сколько олигарх хочет!
Как пример, ты продаешь свой автомобиль ВАЗ-2101, который тебе очень дорог и хочешь за него $1 млн, а тебе готовы заплатить только $500. Поэтому, рыночная цена твоего корыта - $500, а не миллион )))) Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 4643
Рыночная цена в Европе и Украине - разная и зависит от покупательной способности, а в итоге от уровня зарплат! Зарплаты сравни в Европе и Украине!
Писать за бабло олигарха можно даже о том, что на Марсе разумная жизнь... Бумага - все стерпит!
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23.11.2020 12:18 Відповісти
Пойди попробуй купить Мерседес за 1000 у.е. Потом будешь рассказывать свои фантазии про "сколько готов заплатить".
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23.11.2020 12:33 Відповісти
Попробуй его продать за $1 млн. населению с доходом $300.
-
Впрочем кому я объясняю? Царю терриконов и копанок, свалившему на подработки в Польшу, после того как в 2014 году пригласил "русский мир" себе в квартиру? Донбасятко, молчи уже, не позорься! Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 7727
Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 3787
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23.11.2020 13:55 Відповісти
Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине в 2 раза ниже, чем в Европе - это Ахметов готовит население к подорожанию тарифа на эл.энергию.
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23.11.2020 11:42 Відповісти
100%,это татарское недоразумение с донецкого рынка, опять свои ручки примеряется засунуть в карман каждому украинцу! Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 9985
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23.11.2020 12:31 Відповісти
а вообще, напоминает старый анекдот
Папа правда что водка подорожала?
да....это значит ты будешь меньше пить?
нет, это значит вы будете меньше естьЦіни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 6577
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23.11.2020 11:46 Відповісти
коронавирус,. пандемия ....пора стричь аленей ... у рыжего прибыля упали...
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23.11.2020 11:47 Відповісти
В то же время среднее значение цены по 27 странам ЕС
Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 3059
Почему мы сравниваем с высокоразвитыми странами? Нужно сравнивать со странами с нашим ВВП на человека.
Или с теми, кто в нашей десятке рейтинга по уровню ведения бизнеса.
К стати, в ЕС цены на э/э для бизнеса ниже, чем для населения, в некоторых в два раза.
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23.11.2020 11:52 Відповісти
А должны быть в 20 раз ниже.Вы не правильно поняли статью это в эс цены очень низкие надо им Ахметова отправить что б он поправил ситуацию привел все пропорции там у них в норму. 90% должно у них из доходов на оплату жкх уходить как в украинских пенсов.
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23.11.2020 11:52 Відповісти
Два кусочека колбаски у тебя лежали на столе, ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 9685
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23.11.2020 11:54 Відповісти
Бізнес має бути конкурентно здатним. Якщо він без заниження вартості енергоресурсів нежиттєздатний, то слід подумати, чи потрібен він нам. Це недоотримання прибутку бюджетом. Це кошти, що могли би піти на школи, дороги, пенсії, а так вони "осідають" в кишені приватних власників "заводів, фабрик і т.п."
Тут зовсім інша проблема, що на самому енергоринку паразитують олігархи, яким там не місце. Вони знищують державного виробника і отримують надприбутки. Але це завдяки нашому "розумному народу"...
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23.11.2020 11:56 Відповісти
Стоимость єлектроєнергии необходимо рассматривать дифференцировано : в том же ЕС стоимость єлектрики для металлургических и химических производств в разьі ниже , чем для машиностроения , не говоря об ресторанах и парикмахерских. А єто все "бизнес".
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23.11.2020 11:56 Відповісти
ахмєт...не плачь, а плати справно налоги...чи не хвата грошей на оплату жкх твого замку за кордоном...
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23.11.2020 12:00 Відповісти
Цена на электроэнергию в Украине для бизнеса за I полугодие 2020 была в 2,1 раза ниже, чем в странах Европейского Союза, а для населения - в 4,5 раза меньше. Источник: https://censor.net/ru/n3232616

А ЗАРПЛАТА МЕНШЕ НІЖ У Європі У 20 РАЗІВ Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 8502 Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 1432
Олігархів Ахметова і Коломойського з іншими на гілляку
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23.11.2020 12:16 Відповісти
так и представляю картину
Сидит на берегу острова негр.над ним висит банан, но лезть за ним лень.
Одна мысль у негра в голове "Хочу зарплату как в Европе"
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23.11.2020 12:31 Відповісти
Многие производители ориентируются на нищенские украинские пенсии.
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23.11.2020 12:32 Відповісти
информация на апрель, но как-то так-
данные ГП "Оператор рынка"
а не какого-то непонятного статистического агенства
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23.11.2020 12:41 Відповісти
A otoplenije kak Ukraine.Vot primer Litve posmotryte kogda otkazalis gaza na 3 raza desevle stalo na biotoplive( zelioni).Teper tut gaza pocti nenado i gorazdo desevle.Eto vazno dlia liudejЦіни на електроенергію для бізнесу в Україні вдвічі менші, ніж у Європі, - Eurostat - Цензор.НЕТ 8527
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23.11.2020 12:45 Відповісти
жаль после аварии на ЧАЭС ветер не на киев был, сколько падали в этом городе засело,
судьи, мусора, прорчая мразь ...
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23.11.2020 13:05 Відповісти
определенно надо равняться на францию
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23.11.2020 16:31 Відповісти
БРЕХНЯ!
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23.11.2020 21:11 Відповісти
А зарплаты во сколько раз ниже, чем в Европе?
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23.11.2020 23:58 Відповісти
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