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Байден (2325) Коломойський (1421) корупція (4070) США (14478) Фірташ (304)

Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post

Найважливішим завданням для Байдена буде реанімувати політичний союз між Вашингтоном і Києвом.

Про це в редакційній колонці, присвяченій Україні, пише американське видання The Washington Post.

Видання зазначає, що нова адміністрація Байдена могла б зробити кілька кроків, щоб допомогти Україні подолати корупцію. "Одним з таких кроків може стати підготовка санкцій проти суддів Конституційного Суду, які є "ініціаторами скандальних рішень". Закон Магнітського передбачає заборону на отримання віз і заморожування активів у таких випадках. Міністерство юстиції Байдена також могло б допомогти відновити зусилля, спрямовані на розслідування кримінальних справ про корупцію проти ключових українських олігархів, включаючи Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, які брали участь в блокуванні реформ і просуванні російських інтересів в Україні", - вважають автори.

Видання нагадує, що свого часу Байден наполегливо підштовхував попередній український уряд до боротьби з корупцією, а його вимога звільнити українського прокурора була спотворена фальшивим твердженням, що тодішній віцепрезидент намагався захистити компанію, членом правління якої був Байден-молодший. Байден також підтримав допомогу з боку США для України, коли Україна чинила опір захопленню Криму Росією і вторгненню в дві інші східні області.

The Washington Post зазначає, що зараз Зеленський потребує підтримки Байдена, як ніколи раніше. Колишній шоумен, обраний главою держави, під час передвиборчої кампанії обіцяв подолати корупцію в Україні.

"Однак Зеленський недавно переконався, що боротьбі з корупцією неабияк перешкоджає Конституційний суд України, який з серпня виніс кілька постанов, що обмежують ключові антикорупційні реформи, включаючи скасування електронного декларування доходів. Цікаво те, що кілька суддів і самі перебували під слідством антикорупційних органів.На думку українських експертів, вони також діяли під впливом українських олігархів, які прагнули зберегти "старий корупційний порядок" в Україні. При цьому, Зеленський і сам припустився кількох помилок, зокрема, це стосується тиску на керівника центрального банку України, щоб той подав у відставку. Зеленський намагався знайти дієву відповідь на суперечливі судові рішення. Тим часом Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз погрожують позбавити Україну вкрай необхідної фінансової допомоги через її "антикорупційний регрес", - йдеться в статті.

Автори впевнені, що найважливішим завданням для Байдена буде реанімація політичного союзу між Вашингтоном і Києвом, який має потужну двопартійну підтримку в Конгресі, і яка була майже зруйнована Трампом. "Хоча Трамп був змушений відновити військову допомогу Україні, він продовжував просувати російську дезінформацію про те, що Україна, а не режим Володимира Путіна, втручалася у вибори в США в 2016 році, і він ніколи не запрошував Зеленського у Вашингтон. Виправлення цього мстивого упущення має стати однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена", - резюмують у виданні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5128
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23.11.2020 11:27
+41
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5802
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23.11.2020 11:29
+37
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3059
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23.11.2020 11:26
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Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3059
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23.11.2020 11:26 Відповісти
Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568 Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3568
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23.11.2020 12:29 Відповісти
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1071
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23.11.2020 11:26 Відповісти
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5128
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23.11.2020 11:27 Відповісти
Когда вынос тела Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3614?
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23.11.2020 11:58 Відповісти
Вот поэтому зебилы до сих пор отказываются верить в победу Байдена.
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23.11.2020 11:27 Відповісти
Перед виборами кацапи закликали ;Всє русскіє Амєрікі голосуют за Трампа!;.
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23.11.2020 12:07 Відповісти
Тут такое дело... Русский в США хуже мексиканца или сексменьшинств.

Поэтому русские на Роисе могут кричать сколько угодно, но русским в США нафиг не улыбалось поехать назад на Роисю в обосраные подъезды.
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23.11.2020 21:51 Відповісти
Глистом сидящий в Украине Коломойский её пожирает и отравляет своими испражнениями-кадровыми назначениями. Байден не Трамп и разборка правосудия США с Коломойским ускорится /18.09.2020 г.состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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23.11.2020 11:28 Відповісти
Проблемы Игоря Коломойского в США: что известно на данный момент
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23.11.2020 11:54 Відповісти
Ой, які гарні українські призвіща. Всі з полонини і з Карпатських гір і звичайно всі ******* Бога - православні.
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23.11.2020 12:11 Відповісти
Спецназ Израиля./Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз " /Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину./ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее.
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23.11.2020 12:25 Відповісти
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5802
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23.11.2020 11:29 Відповісти
Министерство юстиции Байдена также могло бы помочь возобновить усилия, направленные на расследование уголовных дел о коррупции против ключевых украинских олигархов, включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые принимали участие в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине".

И тут под задницей ЗЕ стало подгорать совсем по-взрослому. Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4109 Тут уже спрятаться в Феофании не получится. Нужно схрон понадежнее искать.
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23.11.2020 11:30 Відповісти
Ростов?
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23.11.2020 11:35 Відповісти
а про друзей олигарха порошенко - ахметова и мертветчука забыли?
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23.11.2020 14:31 Відповісти
Наверное Минюст США тупее зебилов. Или надписи на заборах и Г+Г не считает основанием.
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23.11.2020 21:48 Відповісти
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5471
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23.11.2020 11:32 Відповісти
А там і найвеличніший на черзі!
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23.11.2020 11:33 Відповісти
ЗЕ под дурку, если шо, закосит.
Сдаст наконец анализы на наркоту и поедет в Глеваху поправлять здоровье. Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 926
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23.11.2020 11:35 Відповісти
Ну и зеленского. Расследование без этого персонажа будет неполным и лишенным всякого смысла.
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23.11.2020 11:34 Відповісти
Эх,зеля,зеля...дрянь такая!)))))
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23.11.2020 11:35 Відповісти
Байден не понимает, почему и зачем существует Россия - Невзоров
Мнения 23-ноя, 05:099 2 790 0

Побеждающий на выборах президента США бывший вице-президент Джо Байден не понимает Россию. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 18 ноября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"К России у него отношение абсолютно здравое. То есть он не понимает, почему и зачем существует эта страна на земле и как вообще в мире такое могло случиться... Недоумение по поводу того, зачем вообще Россия существует, ему, конечно, труднее с каждым годом скрывать", - сказал он.

По словам публициста, в отличие от главы Белого дома Дональда Трампа, Байден изучал вопрос России и "обладает набором сведений, которые окончательно могут свести нормального человека с ума, поэтому он тоже не углубляется в вопросы России, как все европейские политики".

"Он знает, что есть лимит: две с половиной минуты можно в день думать о России, иначе увезут в психиатрическую клинику. Потому что вот Байдену, как я понял по его репликам, Россия кажется таким фильмом ужасов, который вышел из-под контроля гримеров, продюсеров, режиссеров и начал абсолютно самостоятельное существование. Персонажи отказались переодеваться, грим прирос к лицам. То есть диалога с ним успешным никогда не будет. Отношения никогда не выстроятся", - объяснил Невзоров.

Он считает, что Байдена можно понять.

"Жизнь и Байдена, и всех его предшественников, как и миллионов американцев, которые когда-то продвигались на Запад, была посвящена тому, чтобы создавать цивилизацию, создавать максимально пригодные для комфортной жизни пространства ценой крови, жизни и тяжелого труда.

Поэтому ему, конечно, абсолютно непонятна логика русского народа, который, получив в свое время в наследство от умирающей Орды сказочно богатые земли, приложил все усилия, чтобы сделать эти земли абсолютно непригодными для жизни, неухоженными и несчастными", - сказал российский публицист.

По его словам, Байден видит, что "как Америка благоустраивала, так Россия разрушает страну, делая ее абсолютно непригодной для жилья".

"Он не понимает, зачем делать уже ржавые машины, ну, не доходит до америкашки. Он не понимает, зачем делать вакцины, которые настояны на чистом хвастовстве. Он не понимает, зачем содержать "Роскосмос". Ему чужд этот кайф установки за полмиллиона дощатого синего сортира. Он не понимает этой радости", - отметил Невзоров.
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23.11.2020 11:37 Відповісти
Все идет к тому,что амеры заставят зелю на "устал и ухожу"...
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23.11.2020 11:38 Відповісти
Так не проканає. Піде за ґрати де небо в клеточку.
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23.11.2020 11:41 Відповісти
Янелоху приготуватись. Піде слідом. Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9513
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23.11.2020 11:39 Відповісти
Якщо візьмуться за фірташа, то треба братись і за однотурового бо то ті ж яйця тільки в профіль.
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23.11.2020 11:41 Відповісти
И по Зеленскому то же усилить раследование. Вовчик, хеллооооууууу!
Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4002

Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1366
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23.11.2020 11:42 Відповісти
Похоже надо готовится к прощальной церемонии Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4455
Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8455
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23.11.2020 12:04 Відповісти
Ой, Зеленський, в Феофанії ховатись тобі вже не вдасться, хіба що Кирилівська 103. Або ще краще, на малую родіну, в Кривий Ріг, Душинського 27. Там тебе й сховають. Більше місця на цій планеті тобі вже не знайдеться.
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23.11.2020 11:43 Відповісти
И Ахметова включите в этот список.
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23.11.2020 11:48 Відповісти
Якщо візьмуться за фірташа, то треба братись і за однотурового бо то ті ж яйця тільки в профіль.
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23.11.2020 11:58 Відповісти
Так возьмись, если можешь, извращенец Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 896
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23.11.2020 12:00 Відповісти
В тебе свинорилого ніхто питать не буде.
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23.11.2020 12:01 Відповісти
Меня и не надо спрашивать. Это же ты у нас такой грозный. И возьмешь 100% - языком Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5595
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23.11.2020 12:06 Відповісти
Язиком то в тебе гарно виходить засовувати в дупу. З мовою так не виходить. Отака біда в моєї корови вона мала язика та не знала мови.
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23.11.2020 12:11 Відповісти
Много чести ради врагов Украины и всякого дурачья клаву смыкать. У тебя же на лбу написано, что ты зеленомордый рыгожоповец
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23.11.2020 12:17 Відповісти
У тебе написано що ти *********** смекрдючий ********.
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23.11.2020 12:23 Відповісти
Все понюхал? так ты уже определись, убогое, кто я, сторонник Порошенко или мокша кацапский Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3143? Лишнее подтверждение , что у тебя с головой проблема. И про корову свою расскажи подробнее. Наверное Жучкой звать? Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1675
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23.11.2020 13:02 Відповісти
И каким это боком к тому, что ты зебильное из секты членограя. А вот, то что агент ФСБ Тихий в команде Зе-клоуна это факт. Лови подарок и прощай. Общаться с зебилами все равно, что учить пингвина летать
Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 69
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23.11.2020 14:36 Відповісти
І як ви думаєте, на кого вийде американське слідство?
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23.11.2020 12:04 Відповісти
Выйдут на деньги. Как и с Лазаренко юристы США заработают, бюджет США заработает, судья получит хорошую пенсию. Украинский лохотомосопитек получит пожелание всего хорошего.
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23.11.2020 12:14 Відповісти
Статья указана как частное мнение. А шо делать газете надо зарабатывать. Та и на цензоре думаю не за спасибо запостили.
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23.11.2020 12:06 Відповісти
Разницу между ру.сру и американскими СМИ понимаешь.? Это на Рашке у сми нет своего мнения, есть только кремлевские указания.
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23.11.2020 12:11 Відповісти
Не смеши мои тапочки. То эта же вашингтон.пост Крым российским обозначает, то напишут аналитику что россия для США важнее Украины и т.д.
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23.11.2020 12:27 Відповісти
Ты сам прочитай свой пост... а теперь перечитай что я тебе поведал. Что в США независимые СМИ, а в рашке все на бабках Кремля. Фантазировать можешь? Где будут твои Киселевы-Соловьевы, скажи они хоть что-то не по-кремлевски
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23.11.2020 13:13 Відповісти
Намекаешь что порошенко и соловьева себе на канал возьмет, как киселева?
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23.11.2020 13:56 Відповісти
Приехали. Говорили про за Штаты, СМИ, карты, а на тебе Порошенко, Что, у зелебобиков другой темы нет? А похвастаться достижениями Зеленского или Медведчука могешь?.
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23.11.2020 14:02 Відповісти
Ну этож ты Киселева-Соловьева воткнул с вопросом мне где они будут.
Зеленский Медведчук достижения? Ну наверно достижение Медведчука что с Украины еще не выгнали. Зеленский на выборах победил одновременно у двух человек - порошенка и Вакарчука.
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23.11.2020 14:35 Відповісти
Это личные достижения зеленского-кандидата. Спрашиваю про достижения Зеленского -президента
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23.11.2020 16:19 Відповісти
Сподіваюся цих двох єврейських злочинців посадять в США на довічне, а накрадені в Україні гроші повернуть Україні, коли в нас буде українська влада а не російське шапіто на чолі з Зеленським і його слугами.
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23.11.2020 12:09 Відповісти
Вони і так повертають. Зброєю, допомогою. А там хай забирають гроші Бені. Все по чесному.
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23.11.2020 14:14 Відповісти
зеленского следует включить в санкционный список первого
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23.11.2020 12:37 Відповісти
и порошенко в том числе ,он ещё больше народ и страну разграбил чем зеленский.
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23.11.2020 13:10 Відповісти
А что украл Порошенко можно уточнить, ну кроме мозгов у зебилов конечно.
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23.11.2020 14:19 Відповісти
да ни чего он честный и порядочный человек,на армии мало нажился ,факты привести?А на коммуналке?а на коррупционных схемах?тот же Роттердам + и ещё много чего стоит только своими недомозгами пошевелить открыть интернет ,найти расследования журналистов и понять ,а не жить на другое планете как наши чиновники и думать что если они хорошо живут ,то и простые люди тоже не бедствуют.
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23.11.2020 14:51 Відповісти
Скоро мир узнает что внешне хороший парень может оказаться настоящей социалистической америконенавистнической мразью. Я про байдена
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23.11.2020 13:00 Відповісти
И Про друга порошенко не забудь.
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23.11.2020 13:09 Відповісти
Для жителей глугих хуторов докладаю.
Фирташ и коломойский - подельники байдена по разворовыванию Украины.
Расследование против них проводилось только при Трампе, теперь будет свёрнуто совсем.
Акромя того, хочу им сообщить, что Аваков тоже человек фирташа.
Напрасно он прячет концы в воду.
Четыре года сможет спать спокойно.
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23.11.2020 13:15 Відповісти
Все зависит от того кто в какой шобле (банде) воров и барыг состоит (а за что взавести дело всега найдется, у них у всех "рыльце в пушку")! Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8608
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23.11.2020 13:46 Відповісти
ПОБАЧИМ !
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23.11.2020 13:46 Відповісти
И тут на сцену выходит Порошенко. Байден встречается с настоящим президентом и решают шо делать с Беней и его Ослом.
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23.11.2020 14:11 Відповісти
Трампісти! Ось що ми очікуємо від Байдена, щоб ви знали, а не якихось там джавелінів.
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23.11.2020 14:14 Відповісти
Думаю, украинское общество двумя руками "ЗА!" такое расследование, но только зе! будет недоволен. Непросто ему сдавать своего многолетнего подельника, поди знай, куда клубочек приведет!
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23.11.2020 15:23 Відповісти
То есть американцы должны исправлять ошибки прастова нариду ,который как обычно хотел как лучше,а прастый нарид и дальше будет гадить назло клятомупорошенке.
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23.11.2020 16:17 Відповісти
 
 