Байден має відновити зусилля з розслідування корупції Фірташа і Коломойського, - The Washington Post
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Найважливішим завданням для Байдена буде реанімувати політичний союз між Вашингтоном і Києвом.
Про це в редакційній колонці, присвяченій Україні, пише американське видання The Washington Post.
Видання зазначає, що нова адміністрація Байдена могла б зробити кілька кроків, щоб допомогти Україні подолати корупцію. "Одним з таких кроків може стати підготовка санкцій проти суддів Конституційного Суду, які є "ініціаторами скандальних рішень". Закон Магнітського передбачає заборону на отримання віз і заморожування активів у таких випадках. Міністерство юстиції Байдена також могло б допомогти відновити зусилля, спрямовані на розслідування кримінальних справ про корупцію проти ключових українських олігархів, включаючи Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського, які брали участь в блокуванні реформ і просуванні російських інтересів в Україні", - вважають автори.
Видання нагадує, що свого часу Байден наполегливо підштовхував попередній український уряд до боротьби з корупцією, а його вимога звільнити українського прокурора була спотворена фальшивим твердженням, що тодішній віцепрезидент намагався захистити компанію, членом правління якої був Байден-молодший. Байден також підтримав допомогу з боку США для України, коли Україна чинила опір захопленню Криму Росією і вторгненню в дві інші східні області.
The Washington Post зазначає, що зараз Зеленський потребує підтримки Байдена, як ніколи раніше. Колишній шоумен, обраний главою держави, під час передвиборчої кампанії обіцяв подолати корупцію в Україні.
"Однак Зеленський недавно переконався, що боротьбі з корупцією неабияк перешкоджає Конституційний суд України, який з серпня виніс кілька постанов, що обмежують ключові антикорупційні реформи, включаючи скасування електронного декларування доходів. Цікаво те, що кілька суддів і самі перебували під слідством антикорупційних органів.На думку українських експертів, вони також діяли під впливом українських олігархів, які прагнули зберегти "старий корупційний порядок" в Україні. При цьому, Зеленський і сам припустився кількох помилок, зокрема, це стосується тиску на керівника центрального банку України, щоб той подав у відставку. Зеленський намагався знайти дієву відповідь на суперечливі судові рішення. Тим часом Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз погрожують позбавити Україну вкрай необхідної фінансової допомоги через її "антикорупційний регрес", - йдеться в статті.
Автори впевнені, що найважливішим завданням для Байдена буде реанімація політичного союзу між Вашингтоном і Києвом, який має потужну двопартійну підтримку в Конгресі, і яка була майже зруйнована Трампом. "Хоча Трамп був змушений відновити військову допомогу Україні, він продовжував просувати російську дезінформацію про те, що Україна, а не режим Володимира Путіна, втручалася у вибори в США в 2016 році, і він ніколи не запрошував Зеленського у Вашингтон. Виправлення цього мстивого упущення має стати однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена", - резюмують у виданні.
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Поэтому русские на Роисе могут кричать сколько угодно, но русским в США нафиг не улыбалось поехать назад на Роисю в обосраные подъезды.
И тут под задницей ЗЕ стало подгорать совсем по-взрослому. Тут уже спрятаться в Феофании не получится. Нужно схрон понадежнее искать.
Сдаст наконец анализы на наркоту и поедет в Глеваху поправлять здоровье.
Мнения 23-ноя, 05:099 2 790 0
Побеждающий на выборах президента США бывший вице-президент Джо Байден не понимает Россию. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 18 ноября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"К России у него отношение абсолютно здравое. То есть он не понимает, почему и зачем существует эта страна на земле и как вообще в мире такое могло случиться... Недоумение по поводу того, зачем вообще Россия существует, ему, конечно, труднее с каждым годом скрывать", - сказал он.
По словам публициста, в отличие от главы Белого дома Дональда Трампа, Байден изучал вопрос России и "обладает набором сведений, которые окончательно могут свести нормального человека с ума, поэтому он тоже не углубляется в вопросы России, как все европейские политики".
"Он знает, что есть лимит: две с половиной минуты можно в день думать о России, иначе увезут в психиатрическую клинику. Потому что вот Байдену, как я понял по его репликам, Россия кажется таким фильмом ужасов, который вышел из-под контроля гримеров, продюсеров, режиссеров и начал абсолютно самостоятельное существование. Персонажи отказались переодеваться, грим прирос к лицам. То есть диалога с ним успешным никогда не будет. Отношения никогда не выстроятся", - объяснил Невзоров.
Он считает, что Байдена можно понять.
"Жизнь и Байдена, и всех его предшественников, как и миллионов американцев, которые когда-то продвигались на Запад, была посвящена тому, чтобы создавать цивилизацию, создавать максимально пригодные для комфортной жизни пространства ценой крови, жизни и тяжелого труда.
Поэтому ему, конечно, абсолютно непонятна логика русского народа, который, получив в свое время в наследство от умирающей Орды сказочно богатые земли, приложил все усилия, чтобы сделать эти земли абсолютно непригодными для жизни, неухоженными и несчастными", - сказал российский публицист.
По его словам, Байден видит, что "как Америка благоустраивала, так Россия разрушает страну, делая ее абсолютно непригодной для жилья".
"Он не понимает, зачем делать уже ржавые машины, ну, не доходит до америкашки. Он не понимает, зачем делать вакцины, которые настояны на чистом хвастовстве. Он не понимает, зачем содержать "Роскосмос". Ему чужд этот кайф установки за полмиллиона дощатого синего сортира. Он не понимает этой радости", - отметил Невзоров.
Зеленский Медведчук достижения? Ну наверно достижение Медведчука что с Украины еще не выгнали. Зеленский на выборах победил одновременно у двух человек - порошенка и Вакарчука.
Фирташ и коломойский - подельники байдена по разворовыванию Украины.
Расследование против них проводилось только при Трампе, теперь будет свёрнуто совсем.
Акромя того, хочу им сообщить, что Аваков тоже человек фирташа.
Напрасно он прячет концы в воду.
Четыре года сможет спать спокойно.