Лікарка Чижик про смерть жінки на порозі лікарні в Путивлі: Вона прийшла із сатурацією 31%. Я почала шукати для неї місце. Подзвонила в швидку, але мені відмовили

У Путивлі Сумської області 63-річна Любов Юрченко померла прямо на порозі лікарні. Жінка два тижні страждала від небезпечних симптомів, але в госпіталізації їй відмовляли, а ПЛР-тест зробили прямо перед смертю.

Місцеві ЗМІ повідомляли про шокуючу смерть жінки ще минулого тижня - трагедія сталася 18 листопада, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Так, жінка прийшла в Путивльську центральну районну лікарню, щоб просити про госпіталізацію, але лягти просто не встигла.

"Вона тільки закричала, впала і померла. Не стало моєї близької людини, я ще не можу осмислити це", – розповіла кума жінки Ольга Бордакова.

За її словами, Любов Павлівна хворіла приблизно два тижні.

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"Я їй подзвонила, вона мені каже, що відчуває себе погано, у неї температура 39. Однак таких симптомів, як відсутність нюху, у неї не було, не було і ломоти в тілі. Але вона весь час скаржилася на слабкість. Я її питала, чому ж тебе не направлять на ПЛР-тест? Виявляється, не було показань для нього. Вона спостерігалася у приватного сімейного лікаря Алли Чижик, з нею була укладена Декларація. Потім їй начебто тест зробили, але в понеділок, коли вона прийшла, результати втратили", – говорить Бордакова.

За словами родички, в середу, 18 листопада Юрченко мали також провести КТ.

"Вона сама вже подзвонила і записалася на обстеження, але там сказали приходити тільки через сім днів. Якраз в середу - коли вона і померла", - продовжує Бордакова.

Ще одна знайома Юрченко, Світлана Шаповалова, обурилася обставинами трагедії в соцмережах.

"Це неприпустимий безпрецедентний випадок, в голові не вкладається. Знаю особисто померлу жінку і ходіння по муках до горе-лікаря. Хвора благала про направлення на ПЛР-тест, і він дійсно в понеділок був узятий, але таємничо зник. Сьогодні, бачачи, що пацієнтка ледве жива, сатурація впала, їй все ж взяли тест на місці, прокапали, вручили направлення на госпіталізацію і... випровадили. Ніхто не шукав їй місце в лікарні ані раніше, ані в той день. Чому ні в понеділок, ні сьогодні їй не викликала швидку сімейний лікар на госпіталізацію, а виштовхала додому? Чому за два тижні лікарка, закриваючи один лікарняний і відкриваючи другий, не задала собі питання, а може, бронхіт вже мав би пройти?"- написала Шаповалова.

Сімейна лікарка Юрченко Алла Чижик наводить іншу версію того, що сталося. За її словами, швидка приїхати відмовилася, тому що везти пацієнтку, у якої не підтверджений коронавірус, було нікуди.

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Сама лікарка довго намагалася знайти для пацієнтки місце в лікарні, але так і не змогла.

"Це пацієнтка з хронічним бронхітом. Вона лікувалася у мене в березні і ось зараз. До середи у неї стан був стабільний, сатурація була 94%, це не такий вже низький показник. А ось в середу, 18 листопада вона прийшла до мене з сатурацією 31%, тут вона посиділа, показник піднявся до 50%. Звичайно, я почала шукати для неї місце в лікарні. Подзвонила в швидку, але мені відмовили! Я кажу, у пацієнтки сатурація 20, а мені відповідають, що і з показником 30 вони вдома залишають. Сказали, що везти нікуди. Вони приїдуть, якщо я знайду їй місце в лікарні. Звичайно, я стала дзвонити в лікарні, але скрізь відмова, місць немає. Я вже продзвонювала і в Конотопі, і в Сумах, і в Білопіллі, просила своїх знайомих лікарів. У двох лікарнях в Сумах мені сказали, що вони для таких пацієнтів просто не пристосовані. У Конотопі і Білопіллі – все зайнято", – пояснила ситуацію Чижик.

Щодо втрати тесту лікарка запевняє, що це не так.

"Ну це вже зовсім, щоб тест втратити! Ми в понеділок хотіли взяти ПЛР-тест. Але його в Суми в лабораторію відвозить спеціальна мобільна бригада. Я їм подзвонила, вони мені сказали, що поїдуть в Суми вже в середу. Який сенс брати матеріал і тримати його 48 годин? Тому я запросила пацієнтку пройти в середу ПЛР-тест. І він був узятий, зараз матеріали в обласній лабораторії, результатів поки немає", - каже вона.

У середу, не знайшовши жінці місце в лікарні, лікарка все-таки підготувала всі документи для госпіталізації і виписала електронне направлення.

"Жінка вийшла за двері і кудись пішла, я її не виганяла. Я подзвонила її рідним, сказала, що вона в такому стані, що я буду шукати для неї місце в лікарні. Вона, виявляється, поїхала до Глухова, потім до лікарні. І вже звідти подзвонила мені і попросила ще одне направлення на рентген. Не знаю навіщо, нещодавно ми робили його, і він показав лише бронхіт. Потрібно робити КТ, але раз вона так хоче, я виписала їй електронне направлення, СМС мало їй прийти на телефон. А вже через годину мені зателефонувала головний лікар лікарні Путивльської ЦРЛ і повідомила, що пацієнтка померла", – каже сімейна лікарка.