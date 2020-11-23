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Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, під час зустрічі з главою Міноборони Віктором Хреніним заявив, що у "білоруських мужиків" під час ситуації "розхитування країни" немає справжнього патріотизму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Лукашенка.

Так, 23 листопада Лукашенко заявив, що армія, на його думку, має взятися за патріотичне виховання молоді, яка намагається "розхитати країну".

"Або не просто розхитати, а перекинути, - заявив він. - Ми бачимо одним із основних недоліків у цій ситуації відсутність справжнього патріотизму, особливо у наших мужиків. Насамперед у тих (бачимо по студентах), які не пройшли службу в Збройних силах, які не куштували цього хліба. Правда, є і серед колишніх, але це одиниці. Тому в патріотичному вихованні в нас велика прогалина, її треба ліквідувати. Яким чином ми це робитимемо?" - поцікавився Лукашенко у Міністра оборони його пропозиціями.

"Як я часто кажу, світ взагалі втратив глузд: останнім часом дедалі більше напружених точок. Затребуваність у миротворчих операціях зростає, ми є учасниками миротворчих місій Організації Об'єднаних Націй..." - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диктатор, убивця і мучитель білоруського народу: глава Білоруської автокефальної православної церкви заявив, що Лукашенка піддано анафемі

Нагадаємо, що раніше Лукашенко закликав звільняти держслужбовців за участь у протестах, а студентів з тієї ж причини відраховувати з вишів і посилати в армію.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Шизик колхозный... Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть" - Цензор.НЕТ 9820
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23.11.2020 11:54
+11
Оооо, преданный анафеме беснуется.
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23.11.2020 12:05
+10
Патриотизм это Луку любить неистово?
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23.11.2020 12:03
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Шизик колхозный... Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть" - Цензор.НЕТ 9820
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23.11.2020 11:54 Відповісти
а меня Анатолием кличут, рад знакомству )
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23.11.2020 12:08 Відповісти
Анан Толий эт вроде диагноз, а не имя !?! 🤪
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23.11.2020 12:23 Відповісти
Картопляний пюрер, схоже, зовсім сказився...
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23.11.2020 15:14 Відповісти
я и не знал что тебя зовут Анан Толий и у тебя это одновременно и диагноз мокша
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24.11.2020 09:36 Відповісти
...совхозний. В Білорусі переважали "совхози"
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23.11.2020 12:50 Відповісти
ужас, как страшно жить
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23.11.2020 11:54 Відповісти
цихановская указала, а министру осталось лишь перехватить партизанскую инициативу:
- всех - в лес на 3 месяца, в палатки...до морозов вырыть землянки и блиндажи...и все вручную - земля, бревна, дрова - ведь расположение отряда нельзя "засветить" врагу
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23.11.2020 12:18 Відповісти
Патриотизм это Луку любить неистово?
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23.11.2020 12:03 Відповісти
это любить свою страну
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23.11.2020 12:09 Відповісти
Бачу, як ти любиш свою. Тільки не Україну, а Кацапщину, і не саму страну, а її плюгавого царька і присмакуючі вилізуєш йому сраку.
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23.11.2020 12:22 Відповісти
А в кацапні така каша в бошках, що з розуму зійти можна.
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23.11.2020 12:24 Відповісти
согласен
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23.11.2020 13:19 Відповісти
Раком ? Как Лукашеско Белорусь ?!
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23.11.2020 12:25 Відповісти
Да, по кругу ! Всем мужским неселением ! ))
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23.11.2020 12:15 Відповісти
все он знает и понимает.... - почему Бяларусь не Норвегия.....- наверное как всегда- не повезло с Народом Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть" - Цензор.НЕТ 8508
Аналогично и у нас....
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23.11.2020 12:04 Відповісти
Оооо, преданный анафеме беснуется.
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23.11.2020 12:05 Відповісти
ты о Филарете или Мазепе?
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23.11.2020 12:11 Відповісти
"Убийца и мучитель". Беларуский архиепископ предал Лукашенко анафеме и отлучил от церкви.
В православной автокефальной церкви заявили, что не могут оставаться в стороне, когда беларусы убивают друг друга
Глава беларуской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин во время службы в Торонто (Канада) отлучил самопровозглашенного президента Беларуси от церкви и предал его анафеме. Священник окрестил Александра Лукашенко "диктатором, убийцей и мучителем благочестивого беларуского народа", сообщает Радио Свабода.Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 4987
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23.11.2020 12:19 Відповісти
А он ходит православную автокефальную церковь?
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23.11.2020 13:17 Відповісти
Скажу вам откровенно, почти как родному (не дай Бог иметь такую родню), мне до лампады, куда он ходит, так же, как и ходят по воскресеньям жители Беларуссии, но вот от всей души скажу, что если бы он пошол в ж..у к чорту, это бы меня устроило.
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23.11.2020 13:53 Відповісти
пошЁл пишется через Ё
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23.11.2020 14:18 Відповісти
Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 2928
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23.11.2020 14:30 Відповісти
Это истинно твоё мнение? ))
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23.11.2020 15:13 Відповісти
Шел бы ты отсюда дружок куда подалее, к скабеевой например. Там ты найдешь полное взаимопонимание.....
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23.11.2020 12:20 Відповісти
ты нашёл в ней взаимопонимание, мокша?
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23.11.2020 13:18 Відповісти
Рюзьгє, що ти тут робиш?
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23.11.2020 12:22 Відповісти
А зачем ты себя при всех об этом спрашиваешь москалык?
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23.11.2020 13:18 Відповісти
Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил..Бернс.Это я про Беларусь,разумеется Лукашенко призвал ликвидировать патриотический пробел у белорусских мужиков: Хотят не просто раскачать страну, но и "опрокинуть" - Цензор.НЕТ 72
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23.11.2020 12:12 Відповісти
А шо, у нас лучше?
Вот этот шут - придворный лорд,
Ему должны мы кланяться,
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!
При всем при том,
ри всем при том,
Хоть весь он в позументах,
- Бревно останется бревном И в орденах, и в лентах!

(Р.Бернс)

Достойных парней и подруг
В краю у нас немало,
Но Селькерк любит светский круг,
Как Селькерку пристало.
При всем при том,
При всем при том
К чему нам род старинный?
Не лорда в Лондон мы пошлем,
Пошлем мы гражданина!
(Р.Бернс)
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23.11.2020 12:25 Відповісти
А многие подумали, что Зеленском
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23.11.2020 12:26 Відповісти
Сам по себе,Зеленский неплохой человек,относительно честный и диктатором как Лука точно не станет)Но для должности президента это явно не достаточно)
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23.11.2020 12:44 Відповісти
...заплатили.."играет роль"...
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23.11.2020 12:57 Відповісти
"поцреотическая слушба" в совецкой армии, слепком которой является сегодня белопарашная, может только воспитать у рядовых ненависть к тупорылым медноголовым котелкам и правителям их лелеящим ))
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23.11.2020 12:20 Відповісти
Ніякого «патріотизму» в радянській армії мені не привили, швидше навпаки.
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23.11.2020 12:21 Відповісти
..як, і мені...50 років вже пройшло,але і згадувати не хочу..А для інших.за 3 рокі-розповідей на все інше життя...Потім, ще й працював в сфері "Судпрома" ВМФ,знаю всю" спідню білизну"цієї "кухні"...
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23.11.2020 12:56 Відповісти
Колхозник .там в чем проблема? Ты этих своих мужиков в кацапскую ********* в аренду сдавай ,их там и патриотизму обучат и миротворчеству они к тебе вернуться любителями колхозно кацапского мира. И за тебя отсоса кацапского будут вечно голосовать.
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23.11.2020 12:30 Відповісти
Орлуша - про патриотизм
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23.11.2020 12:31 Відповісти
А где настоящий "патриот Беларуси" бульбогрызный "литвин"? Он всех научит патриотической полировки!
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23.11.2020 12:41 Відповісти
A kto on takoj sto tak mnogo govorit za stranu? Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 8006
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23.11.2020 12:50 Відповісти
Поцаны,обьясняю-у нас,в Беларуси не происходит битвы добра со злом.Обе стороны конфликта стоят друг друга.Так шо выбирать приходится из двух зол.5 тысяч россгвардии,включая бежавшую беркутню недавно еще сидели на подмосковных базах в полной боевой готовности,и на границе танковая дивизия.Если бы Лука не устоял-вы получили бы еще один фронт,уже под Киевом Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 8291Кстати,некоторые из,,оппозиции,,уже ходоков в Масквабад отправля
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23.11.2020 12:54 Відповісти
..похоже на то...хрен отдаст "ху*ло" Беларусь...Убрать"луку",поставить"попку"-єто его цель..
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23.11.2020 12:59 Відповісти
Лука озабочен только своей властью.Становится московским наместником и отправится через год российским послом в Зимбабве(это в лучшем случае),ему совершенно не улыбается.
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23.11.2020 13:03 Відповісти
Mozet i verno,no kto on takoj?Ego neporiznajiot ne odna civilizovanaja strana.200000 liudej ujexali v Polsu vot za 3 mesiaca s nix,eto tolko v Polsu
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23.11.2020 13:04 Відповісти
Насчет 200К людей в Польше за 3 месяца,это вы погорячились))За 20 лет-возможно.Украинцев,кстати гораздо больше уехало.В том числе и в Беларусь.Правда,в основном из одного веселого региона Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 4568
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23.11.2020 13:14 Відповісти
Etu cifru dali poliaki mozet nekotoryje jedut i obratno vozracajetsia,no danyje takije peresycenyje granici belorusami
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23.11.2020 13:20 Відповісти
Litve segodnia smotriu 652 po gumanitarnim pricinam dali vizy.Realno kartina budet desiatki tysiacimi ciot idiot te sto zdes i dumajet.Okolo 15 tysiac polucili rabocyje vizy ,realno na 5 raz umnozim sto raboatejt no bez rabocej vizy
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23.11.2020 13:29 Відповісти
Poka liudi tolko ujexali ne prosit politiceskoje ubezyce ili tam 5% iz nix.U nix jest vizy no potom jesli etot durak neujdiot so vlasti oni paprosiat i budet milion ili bolse takix.Poka sengen vizi imejet 3 mesiaca ili pol goda,a potom uvidem realnuju cifru.Poliaki pogranicniki zafiksirovali 200 tysiac celovek kotoryje prijexali k nim na dani moment
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23.11.2020 13:19 Відповісти
С начала осени в Польшу выехало около 10 тысяч белорусов, в Украину - 3 тысячи, в Литву и Латвию - не более 500. И это несмотря на коронавирус и закрытые границы.https://zautra.by/news/skolko-belorusov-uekhalo-iz-strany-s-nachala-oseni-rasskazali-v-mvd В данном случае,цифры белорусского МВД более близки к реальности.200 тыс-несуразная цифра.Кстати,а где вы взяли инфу об 200к уехавших?Такого количества беженцев ни одна страна не сможет принять одномоментно)
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23.11.2020 13:29 Відповісти
Eto cifry Belorus kotorim nikto neverit.
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23.11.2020 13:30 Відповісти
гоу вей
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23.11.2020 13:04 Відповісти
"Патриоты - это только те, кто лижет мой зад" - самозванец, убийца и садист Таракашенко.
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23.11.2020 14:01 Відповісти
не може він віддати Білорусію.Не може. Він вже пообіцяв її Коленьке.
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23.11.2020 14:03 Відповісти
тех, кто раскачивает - к нам сюда! Пусть живут и наслаждаются, глядя на результаты Лукашенко закликав ліквідувати патріотичну прогалину в білоруських мужиків: Хочуть не просто розхитати країну, але і "перекинути" - Цензор.НЕТ 9367
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23.11.2020 17:10 Відповісти
я-я, фатерланд юбер аллес
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24.11.2020 00:57 Відповісти
мда..
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24.11.2020 16:57 Відповісти
 
 