Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний". ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський вилікувався від коронавірусу і починає роботу в звичайному режимі.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, опублікованому в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, потрібно розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов'язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим.
"Все це вкрай важливо і все це разом дає нам надію. Так чи інакше, відтепер я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу в звичайному режимі", - підсумував Зеленський.
Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що вилікувався від коронавірусу.
Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 у лікарні "Феофанія".
"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, нужно понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим.
"Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду. Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - подытожил Зеленский.
Ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что вылечился от коронавируса.
Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".
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The Washington Post:
Администрация Байдена должна помочь Украине возобновить расследование коррупции Коломойского и Фирташа, которые принимали участие в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине
Редакционная коллегия газеты отмечает, что в свое время Байден настойчиво помогал предыдущему украинскому правительству к борьбе с коррупцией, а также поддержал помощь со стороны США, когда Украина сопротивлялась захвату Крыма и вторжению на Донбасс.
Бывший комедийный актер, избранный главой государства, отмечает издание, во время предвыборной кампании обещал побороть коррупцию в Украине, однако пока ничего не сделал в этом направлении. А недавно ещё и убедился, что этой борьбе изрядно препятствует КСУ, который с августа вынес несколько постановлений, ограничивающих ключевые реформы. И действовал этот суд под влиянием украинских бизнесменов, которые стремятся сохранить старый коррупционный порядок. Среди них - главный бенефициар главы государства - Коломойский.
Зеленский и сам допустил ряд ошибок - это касается давления на руководителя НБУ, чтобы тот подал в отставку. Тем временем МВФ и ЕС угрожают лишить Киев крайне необходимой финансовой помощи из-за "антикоррупционного регресса", - резюмировали в Washington Post.
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Ну что вам сказать... Выздоровевший Вова (а была ли болезнь?) попадает на такой шпагат, от которого не помогут ни медвежата Брауни, ни Ермак, ни новые видосики. Здесь уже на Порошенко свои провалы не скинешь. Наоборот: теперь Пятый президент Украины, как бы, вместе с Байденом по одну сторону баррикад, а потерпевший с Беней - по другую. И при таком раскладе я пенни ломанного не поставлю на победу второй команды.
Вова, может ты рано выздоровел? Может, болезнь, которая называется "медвежьей", перешла в хроническую стадию, и лучше продолжать отсиживаться в Феофании? Для всех лучше. Впрочем, не будем искать лёгких путей - каждый должен получить по заслугам.
Helgi Sharp
Гудносий собі фейс наростив знатний на "лікуванні"
Hellis@13Hellis_13 7 ч
я оставлю моральный аспект ржущего , когда Украина летит в пи*ду, президента.
Но вопрос: люди, а есть такие еще, кто, переболев ковид, набрал вес? Вопрос без шуток.
У меня сын на средней форме тяжести за 6 дней потерял 2 кг, сестра - 5 кг за 12 дней.
9.11.20 "Подполковник ВСУ Михаил Николов: "Операция ГУР МО по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства в руководстве Украины"
8 июля СБУ задержала оперативную группу сотрудников ГУР МО Украины, по машине командира группы, позывной "Швед", который выезжал из своей квартиры на Позняках, был открыт огонь, и эта информация попала в СМИ.
Вынужден назвать вещи своими именами - операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того - нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы - и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия.
Не голосуй за ашкеназа
Ruslan@Ruslan_Kyiv25 4 ч
Вчера был в городке Богуслав (киевская обл).
Там на центральной площади, лежит гора асфальта, на плакате зе, и стоит плакат:
Вова їж асфальт, і їм же і лікуйся.
Я так понимаю что это все стоит с субботы, когда был пробег в феофанию.
Самое главное что это не кто не убирает.
дешевий цирк
Остап вернулся через две недели. Его встречали всем учреждением. С высокой черной стены пришвартовывающегося парохода великий комбинатор посмотрел на своих подчиненных дружелюбно и ласково. От него пахло молодым барашком и имеретинским вином.
Oleg Khvoshchevsky
НЕДОРАЗУМЕНИЕ по фамилии Ермак,заявило о том,что они с Зеленским-это новая ЭПОХА в ИСТОРИИ Украины...ДЕБИЛ ПЛЯТЬ..
У меня есть предположение, что Віслюк никаким ковидом, конечно, не болел, а просто получил ложно-положительный результат (я не думаю, что это была постановка "от" и "до"). Илон наше все Маск недавно уже показал, что можно сдать 4 теста подряд, и получить 50/50 взаимоисключающие результаты. Вполне возможно, что и Ермак отже получил ложно-положительный в тот же день например, потому, что тесты делали через жопу, или кто-то где-то накосячил, или это вообще была какая-нибудь простуда, дающая ложное срабатывание на ПЦР. Я не медик, конечно, но, полагаю, при такой низкой точности тестов, подобное запросто возможно (поправьте, если я ошибаюсь, и там какой-нибудь 100% механизм защиты).
Что надобно делать с высокопоставленными чинушами в случае подозрения на смертельно опасную хворь? Правильно: лечить. А то не дай бог оставят государство без своего мудрого руководства (в самом деле, куда ж мы без ВАЗа-то? Пропадем, сиротинушки ).
Я даже рискну предположить, что о ложно-положительном тесте узнали довольно быстро, но у нас ведь есть карантинные 10-14 дней, да? И вот как только 10 дней прошли, а под Феоафнию привезли мешок ********, оба черта дружно "выздоровели". И я даже подозреваю, что по запушхей харе Гидарнта, любой может безошибочно угадать, чем именно они там лечились.
Все остальное - просто цирк "смотрите, он тоже человек, ему так тяжело". Это очень хорошо работает на аудиторию мамочек с синдромом пустого гнезда, и просто сердобольных "родителей", которые уже мысленно увидели в Бубочке своего сынулю, которого со всех сотрон клюет проклятое порошенковское воронье.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=806203373260921&id=100016137970716