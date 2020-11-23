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Зеленський (17456) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) одужання (42)

Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Президент України Володимир Зеленський вилікувався від коронавірусу і починає роботу в звичайному режимі.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, опублікованому в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, потрібно розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов'язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим.

"Все це вкрай важливо і все це разом дає нам надію. Так чи інакше, відтепер я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу в звичайному режимі", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі"

Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що вилікувався від коронавірусу.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 у лікарні "Феофанія".

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, нужно понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим.

"Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду. Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - подытожил Зеленский.

Ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что вылечился от коронавируса.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Также читайте: Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+66
...а был ли "мальчик"...? Зеленский вылечился от коронавируса: "У меня, наконец, отрицательный результат теста" - Цензор.НЕТ 7047
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23.11.2020 11:57
+53
А был ли коронавирус?
Зеленский вылечился от коронавируса: "У меня, наконец, отрицательный результат теста" - Цензор.НЕТ 9306
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23.11.2020 12:05
+43
А взагалі він хворів оманський брехун?
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23.11.2020 11:55
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Які опоненти? Усюди ворогів бачить, наче манія переслідування. Хворе на голову.
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23.11.2020 15:38 Відповісти
Зеленский вылечился от коронавируса...

Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 9238
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23.11.2020 15:44 Відповісти
Похоже что у него свинка, от Ковид наоборот худают сильно, а тут расперло.
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23.11.2020 15:44 Відповісти
Моя мама болела на ковид. Похудела во время болезни на 10 кг т.к. вообще не было аппетита. А тут сразу видно, как бедный Зе страдал во время болезни. Брехло!
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23.11.2020 15:52 Відповісти
Совершенно верно. Взят того же Порошенко - после ковида появился заметно похудевший.
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24.11.2020 11:39 Відповісти
ты малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат не позитивный, а пассивный ну а твой кремлевский кореш ермак активный.......
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23.11.2020 16:10 Відповісти
Мої співчуття країні. Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 6093
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23.11.2020 16:12 Відповісти
"Вашингтон пост" прозрачно намекает ЗЕбилу ...

The Washington Post:

Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 1049

Администрация Байдена должна помочь Украине возобновить расследование коррупции Коломойского и Фирташа, которые принимали участие в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине

Редакционная коллегия газеты отмечает, что в свое время Байден настойчиво помогал предыдущему украинскому правительству к борьбе с коррупцией, а также поддержал помощь со стороны США, когда Украина сопротивлялась захвату Крыма и вторжению на Донбасс.

Бывший комедийный актер, избранный главой государства, отмечает издание, во время предвыборной кампании обещал побороть коррупцию в Украине, однако пока ничего не сделал в этом направлении. А недавно ещё и убедился, что этой борьбе изрядно препятствует КСУ, который с августа вынес несколько постановлений, ограничивающих ключевые реформы. И действовал этот суд под влиянием украинских бизнесменов, которые стремятся сохранить старый коррупционный порядок. Среди них - главный бенефициар главы государства - Коломойский.

Зеленский и сам допустил ряд ошибок - это касается давления на руководителя НБУ, чтобы тот подал в отставку. Тем временем МВФ и ЕС угрожают лишить Киев крайне необходимой финансовой помощи из-за "антикоррупционного регресса", - резюмировали в Washington Post.
* * *
Ну что вам сказать... Выздоровевший Вова (а была ли болезнь?) попадает на такой шпагат, от которого не помогут ни медвежата Брауни, ни Ермак, ни новые видосики. Здесь уже на Порошенко свои провалы не скинешь. Наоборот: теперь Пятый президент Украины, как бы, вместе с Байденом по одну сторону баррикад, а потерпевший с Беней - по другую. И при таком раскладе я пенни ломанного не поставлю на победу второй команды.

Вова, может ты рано выздоровел? Может, болезнь, которая называется "медвежьей", перешла в хроническую стадию, и лучше продолжать отсиживаться в Феофании? Для всех лучше. Впрочем, не будем искать лёгких путей - каждый должен получить по заслугам.
Helgi Sharp
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23.11.2020 16:13 Відповісти
Угу, хворіло воно..як на лижах в Буковелі каталось.
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23.11.2020 16:15 Відповісти
Яка брехлива істота!
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23.11.2020 16:23 Відповісти
потвора
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24.11.2020 11:42 Відповісти
На жаль....
Гудносий собі фейс наростив знатний на "лікуванні"
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23.11.2020 16:39 Відповісти
шкода.. Цього разу не вийшло ((
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23.11.2020 17:02 Відповісти
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 7184
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23.11.2020 17:03 Відповісти
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 2147
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23.11.2020 17:03 Відповісти


Hellis@13Hellis_13 7 ч

я оставлю моральный аспект ржущего , когда Украина летит в пи*ду, президента.
Но вопрос: люди, а есть такие еще, кто, переболев ковид, набрал вес? Вопрос без шуток.
У меня сын на средней форме тяжести за 6 дней потерял 2 кг, сестра - 5 кг за 12 дней.
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23.11.2020 19:55 Відповісти
Я за тиждень хвороби 3 кг скинув.
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24.11.2020 08:00 Відповісти
Полез у Вовы шифер, глаза на выкате - типичный представитель титульной нации.
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23.11.2020 21:54 Відповісти
вАва, твоя харя вже скоро в телевізор не влізе.
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23.11.2020 17:05 Відповісти
Сказочный дегенерат
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23.11.2020 17:14 Відповісти
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 2442
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23.11.2020 17:23 Відповісти
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 693
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23.11.2020 21:01 Відповісти
заднеприводной ?
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23.11.2020 21:14 Відповісти
брехун
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23.11.2020 17:29 Відповісти
На жаль....
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23.11.2020 17:39 Відповісти
чмо
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23.11.2020 17:48 Відповісти
Ховався від Дня гідності, бо це таке не його.
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23.11.2020 17:50 Відповісти
ну вот...улеглось со скандалом, можно и вылазить...)) какое оно ущербное. А мы НЕ забыли...)

9.11.20 "Подполковник ВСУ Михаил Николов: "Операция ГУР МО по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства в руководстве Украины"

8 июля СБУ задержала оперативную группу сотрудников ГУР МО Украины, по машине командира группы, позывной "Швед", который выезжал из своей квартиры на Позняках, был открыт огонь, и эта информация попала в СМИ.
Вынужден назвать вещи своими именами - операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того - нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы - и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия.
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23.11.2020 18:07 Відповісти
Це страшний злочин.
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23.11.2020 20:01 Відповісти
А ШВЕД ЭТО ТОТ ШО САПЁР !?
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23.11.2020 20:13 Відповісти
Тварь
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24.11.2020 11:55 Відповісти
Очень жаль...ЧМО.
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23.11.2020 18:07 Відповісти
Хочеш вигнати заразу
Не голосуй за ашкеназа
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23.11.2020 18:11 Відповісти
Вот хлебало отъел за деньги нищих пенсионеров...
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23.11.2020 18:13 Відповісти
Распух. От недоедания, недопивания, недокурения.
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23.11.2020 18:33 Відповісти
Морда розжерлась за два тижні.
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23.11.2020 18:14 Відповісти
интересно, а у его клухи какая нынче.
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24.11.2020 01:02 Відповісти
як і у брата по розуму у Венесуелі- Зе!дуро.
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24.11.2020 11:50 Відповісти
Что-то подозрительно быстро наш Зеля вылечился от коронавируса. Насморк дольше держится. Не иначе как от передоза лечили.
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23.11.2020 18:32 Відповісти
Видно спецасфальт і спецбітум вживав...
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24.11.2020 02:43 Відповісти
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 2992
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23.11.2020 18:33 Відповісти
А тепер в лікарню № 1 ім. І.П. Павлова. Там так швидко не вилікується... Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 3260
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23.11.2020 18:41 Відповісти
Какая жалость...
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23.11.2020 18:43 Відповісти
Дебил вошёл - дебил вышел.
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23.11.2020 19:12 Відповісти
Ну и морда у него...свинособака лживая
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23.11.2020 19:21 Відповісти
***, кто ему видосики пилит? Где его имиджмейкеры? Неужели некому подсказать, что от этого разжиревшего, накуренного, самодовольного е**льника стругануть хочется или лучше с ноги по этому самому *****нику Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 8531
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23.11.2020 19:23 Відповісти


Ruslan@Ruslan_Kyiv25 4 ч

Вчера был в городке Богуслав (киевская обл).
Там на центральной площади, лежит гора асфальта, на плакате зе, и стоит плакат:
Вова їж асфальт, і їм же і лікуйся.
Я так понимаю что это все стоит с субботы, когда был пробег в феофанию.
Самое главное что это не кто не убирает.
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23.11.2020 19:24 Відповісти
шут гороховый
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23.11.2020 19:26 Відповісти
та щоб ти здохло, чмо шмаркате.
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23.11.2020 19:26 Відповісти
Работничек нашелся!
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23.11.2020 19:26 Відповісти
В 2019 р. українці "купили" квиток на 5-ти річну виставу блазня. Він сказав - буде весело - як глумився над ними так і продовжує.
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23.11.2020 19:39 Відповісти
..."українці" купили...
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24.11.2020 11:52 Відповісти
Зелена с..ь. Він вилікувався. А скільки людей мучиться і вмирає через недолугу бл... зелену владу, бо не може отримати меддопомоги при ковід. А він м...к не знає , що вже іде сортування людей, і старші 50 років госпіталізують лиш якщо треба в реанімацію. Бл...не знає? А що тоді якщо людина в 50 попадає в реанімацію , і то не в інфекційну чи легенева а районну?то які шанси вижити? А майже 0! Бо раніше не госпіталізують. А сімейні лікарів втікають на лікарняний в ніх..а не дозвонился до них. А рай лікарні виписують антибіотики і все! Зволота зелена. Що неправда, а спитайся у Львові про це. Проср...ли час і гроші з весни, дороги будують, бл дол.....би. Де зарплати лікарям, де місця для хворих і обладнання ( нема місць зараз вже і в коридорах і це про спеціалізовані лікарні бо решту лікарень то лягти і тупо вмирати) , де захист лікарям, кисень той сра...ий, де то все???? Зе: люди реально мучаться і вмирають через вашу зелену владу поки ви відосікі робите. Горіть в пеклі су.и ср..ні
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23.11.2020 19:43 Відповісти
та воно і не боліло.
дешевий цирк
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23.11.2020 21:01 Відповісти
брехло, прям за неделю выздоровел
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23.11.2020 19:47 Відповісти
одному мені здається - 1 шо воно не хворіло. 2 шо у нього ряха стала в 1,5 раза більше?!
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23.11.2020 19:54 Відповісти
дешевый ган..дон, дешевый пиар, ничем оно не болело! Вся его жизнь это лицедейство и брехня!
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23.11.2020 20:04 Відповісти
Главное все сразу зе...лупкин.ермак и арахамия..симулянты проклятые))
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23.11.2020 20:21 Відповісти
Очень подозрительно: одновременно заболели, одновременно лечились (?) в Феофании, одновременно лёгкая форма, больница не охранялась, одновременно "приступили к работе". Поскольку Ермак и Зеленский непрерывно врут (в частности, вспомним "теракт" в автобусе) - похоже, решили предъявить наивному электорату очередной пиар. "Мы с народом, мы тоже болеем, голосуйте за нас".
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23.11.2020 20:38 Відповісти
Хорошо, молодец.
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23.11.2020 20:41 Відповісти
Класика безсмертна,кто читал поймёт: -

Остап вернулся через две недели. Его встречали всем учреждением. С высокой черной стены пришвартовывающегося парохода великий комбинатор посмотрел на своих подчиненных дружелюбно и ласково. От него пахло молодым барашком и имеретинским вином.
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23.11.2020 20:45 Відповісти
.........они жили не долго,но счастливо и вылечились в один день.....
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23.11.2020 21:07 Відповісти
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 8195
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23.11.2020 21:10 Відповісти
мурло
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23.11.2020 21:37 Відповісти
хоч ховрахiв бий (об нюю)
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24.11.2020 01:04 Відповісти
скоріш - ****
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24.11.2020 11:28 Відповісти
Каарочи, колхоз имени 40лет без урожаю, с молдавским акцентом.
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24.11.2020 03:05 Відповісти
Хто знає, що то за харя відосики крутить?
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24.11.2020 08:24 Відповісти
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь вместе с дЕрЬмаком в «Феофании» от людей спрятались, уединились, друг другу выхлопухи всласть отхонинговали, теперь такие позитивные - это ж так мило, просто ми-ми-ми какое-то.
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23.11.2020 21:15 Відповісти
а когда первый тест был положительный..оно какое было? в дрова???
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23.11.2020 21:22 Відповісти
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 2464
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23.11.2020 21:29 Відповісти
і скажіть тепер хто брехло Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 4882
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24.11.2020 01:22 Відповісти
Ким Чен Зе.
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24.11.2020 11:57 Відповісти
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 7918
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23.11.2020 21:30 Відповісти
Если у этого такая рожа, прдставляю, какая харя у Ермака после "лечения".
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23.11.2020 21:43 Відповісти
Вот это рожу отьел Зеленский на деньги олигархата.
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23.11.2020 22:05 Відповісти
Ну и что дальше, Чмо? Чем ты нас теперь развлекать будешь? Может,анекдот какой-нибудь расскажи, или видосик новый сбацай.Я их все равно не смотрю, а людям все веселее болеть будет...
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23.11.2020 22:09 Відповісти

Oleg Khvoshchevsky


НЕДОРАЗУМЕНИЕ по фамилии Ермак,заявило о том,что они с Зеленским-это новая ЭПОХА в ИСТОРИИ Украины...ДЕБИЛ ПЛЯТЬ..
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23.11.2020 22:50 Відповісти
мда, говно не тонет.
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23.11.2020 23:45 Відповісти
Єто в Феофании зелечмо такую ряху нажрало?
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23.11.2020 23:59 Відповісти
Та кому ти здався ГАВНЮК .Що ти є . чи тебе нема...звичайно краще б щоб і небуло .
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24.11.2020 00:07 Відповісти
Так, ладно, если серьзено: 10 дней назад у Зе "обнруживают корону", и вот он уже перед нами огурцом, рапортует, что все окей, и тест - отрицательный.

У меня есть предположение, что Віслюк никаким ковидом, конечно, не болел, а просто получил ложно-положительный результат (я не думаю, что это была постановка "от" и "до"). Илон наше все Маск недавно уже показал, что можно сдать 4 теста подряд, и получить 50/50 взаимоисключающие результаты. Вполне возможно, что и Ермак отже получил ложно-положительный в тот же день например, потому, что тесты делали через жопу, или кто-то где-то накосячил, или это вообще была какая-нибудь простуда, дающая ложное срабатывание на ПЦР. Я не медик, конечно, но, полагаю, при такой низкой точности тестов, подобное запросто возможно (поправьте, если я ошибаюсь, и там какой-нибудь 100% механизм защиты).

Что надобно делать с высокопоставленными чинушами в случае подозрения на смертельно опасную хворь? Правильно: лечить. А то не дай бог оставят государство без своего мудрого руководства (в самом деле, куда ж мы без ВАЗа-то? Пропадем, сиротинушки ).

Я даже рискну предположить, что о ложно-положительном тесте узнали довольно быстро, но у нас ведь есть карантинные 10-14 дней, да? И вот как только 10 дней прошли, а под Феоафнию привезли мешок ********, оба черта дружно "выздоровели". И я даже подозреваю, что по запушхей харе Гидарнта, любой может безошибочно угадать, чем именно они там лечились.

Все остальное - просто цирк "смотрите, он тоже человек, ему так тяжело". Это очень хорошо работает на аудиторию мамочек с синдромом пустого гнезда, и просто сердобольных "родителей", которые уже мысленно увидели в Бубочке своего сынулю, которого со всех сотрон клюет проклятое порошенковское воронье.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=806203373260921&id=100016137970716
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24.11.2020 00:50 Відповісти
а йому улибаться не боляче? он як шоки у складочки єлі складаються!
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24.11.2020 00:59 Відповісти
і ще хтось питає куда ділось зерно із госрезерву, спихують на бідних мишенят Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 6975
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24.11.2020 01:26 Відповісти
нє, то по Мендель: на жаль ... їв вітаміни.
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24.11.2020 01:57 Відповісти
ЗЕля, но карму "Шоб ты здох" никто не отменял..... Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 2833
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24.11.2020 01:24 Відповісти
для всех местных высокоинтеллигентых и высокоинтеллектуальных ботов это страшная зрадулька.
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24.11.2020 02:46 Відповісти
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 6034 маладєц Вовка! Дай Бог не останній.... мда... позітів...
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24.11.2020 02:47 Відповісти
На шо намек, Бог шельму отметит по настоящему?
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24.11.2020 03:02 Відповісти
ну...дик... шо ж... "на всьо воля....", текскезать,....не грай в бога-не будеш баобабом... інший Володя казав ...Семенович. той що,.. не порівнюю аж ніяк. ..АВовка-маладєц.... торує шлях.... і сам вже не зна куди. оці відосіки - лише крик у пустелі...спроба якось..., як здавалось...засіб... якось щось... але вже в нікуди.... мав шанс... просрав, ба навіть не хотів... дурень. (або ж злякавсь) але в історію таки вляпавсь, як брехун і "сєрость"... шкода часу... Жоден з президентів України та і не зміг(не хоті - навіть в думках не склалося) стати тим ким став Лінкольн для США, чи Меєр для Ізраїля, чиМасарек для Чехії...etc.... "сєрость,рєшалово, барижнічєство, договорнякі...."...Жоден...нажаль....далі <censored>...
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24.11.2020 05:06 Відповісти
...і да...колесо карми, ніхто не відміняв.... перевірено. перепрошую.
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24.11.2020 05:18 Відповісти
вот что асфальт животворящий делает
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24.11.2020 06:42 Відповісти
Мразь пархатая
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24.11.2020 07:51 Відповісти
Зеленський вилікувався від коронавірусу: "Сам я позитивний, тому що тест негативний" - Цензор.НЕТ 874
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24.11.2020 08:03 Відповісти
Падлюка !
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24.11.2020 08:08 Відповісти
опять тварь обкурилась, видно за клоунами обратно в квартал хочется пословоблудить.
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24.11.2020 09:09 Відповісти
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