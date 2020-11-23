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Богдан: Причиною звільнення з ОП стала взаємна втрата довіри. Зеленський вибрав новий шлях
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що причиною його звільнення з Офісу Президента стала втрата довіри між ним і Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, це була "взаємна втрата довіри".
"У певній точці Володимир Олександрович прийняв рішення, що він іде певним шляхом. Мені було не по дорозі ... Я намагався прогнозувати, чим закінчиться той чи інший крок. Я намагався вимкнути емоції і бути прагматичним. Володимир Олександрович більше емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону своїх дій", - сказав Богдан.
Топ коментарі
+9 vitaliymkua
показати весь коментар23.11.2020 12:09
+9 Старый зольдат
показати весь коментар23.11.2020 12:10
+6 burunduk
показати весь коментар23.11.2020 12:14
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"интересного" о борьбе с короной и пр..
Вы думаете, это случайно, что палица с экранов эфиров не вылезает?
Та заспокойся, "богдане", ґебня для реґентства поставила на 100% свою людину -- прокацапського покидька. Ти на це не підходив навіть за всієї своєї зіпсованости.