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Новини Політика України
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Богдан: Причиною звільнення з ОП стала взаємна втрата довіри. Зеленський вибрав новий шлях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан: Причиною звільнення з ОП стала взаємна втрата довіри. Зеленський вибрав новий шлях

Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що причиною його звільнення з Офісу Президента стала втрата довіри між ним і Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це була "взаємна втрата довіри".

"У певній точці Володимир Олександрович прийняв рішення, що він іде певним шляхом. Мені було не по дорозі ... Я намагався прогнозувати, чим закінчиться той чи інший крок. Я намагався вимкнути емоції і бути прагматичним. Володимир Олександрович більше емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону своїх дій", - сказав Богдан.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Найрозумнішим з тієї "дрімтім" виявився Данілюк, котрий побіг першим.
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23.11.2020 12:09
+9
Он выбрал завхоза.
Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь - Цензор.НЕТ 5055
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23.11.2020 12:10
+6
эшелон идет на ростов!
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23.11.2020 12:14
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Найрозумнішим з тієї "дрімтім" виявився Данілюк, котрий побіг першим.
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23.11.2020 12:09 Відповісти
порошенко в прямому на свободі слова завчасно пояснив данилюку, в якій ситуації він опинився і чому це треба зробити
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23.11.2020 12:29 Відповісти
в прямому етері...
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23.11.2020 12:30 Відповісти
Он выбрал завхоза.
Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь - Цензор.НЕТ 5055
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23.11.2020 12:10 Відповісти
Фу ***...
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23.11.2020 12:13 Відповісти
Да, правда она такая, всегда горькая.
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23.11.2020 12:15 Відповісти
Колишня. Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь - Цензор.НЕТ 5017
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23.11.2020 12:10 Відповісти
Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь - Цензор.НЕТ 5768
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23.11.2020 12:16 Відповісти
Каждый политик, которого не без труда вышибли из кресла (зачастую, при помощи пинка под зад), обязательно кричит, что он "ушел, потому что утратил доверие к начальнику". И тут же начинает "разоблачать". Стоит ему устроиться на теплое место, как риторика меняется на диаметрально противоположную. Арестович, ты там ещё?
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23.11.2020 12:11 Відповісти
Наверно поэтому и придерживают Степанова, чтобы он потом не рассказывал очень много
"интересного" о борьбе с короной и пр..
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23.11.2020 12:36 Відповісти
Степанову уже смазывают лыжи. Подписи на увольнение во ВРУ уже вовсю собирают. Думаю, свалят на него введение локдауна - и уволят. Нужно же найти крайнего.
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23.11.2020 13:08 Відповісти
А зараз взаємна довіра повернулася раз один Андрюша іншого взяв у радники?
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23.11.2020 12:12 Відповісти
эшелон идет на ростов!
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23.11.2020 12:14 Відповісти
Как по мне, так лучше автозак едет на аскольдов переулок 3А.
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23.11.2020 12:17 Відповісти
так какой же он путь выбрал, если не секрет? Ну никак не могу понять.
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23.11.2020 12:19 Відповісти
Порохоботство)) Богдан: Причиной увольнения из ОП стала взаимная потеря доверия. Зеленский выбрал новый путь - Цензор.НЕТ 4375
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23.11.2020 12:23 Відповісти
Движение - всё, цель - ничто (C)
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23.11.2020 12:24 Відповісти
Да вы обое рябое. Один тупень, другой хитрый лис.
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23.11.2020 12:23 Відповісти
Отверженный Бурятъ, страшнее обиженной женщины.
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23.11.2020 12:25 Відповісти
Очень вовремя архитектор зеленой власти Богдан Андрей слинял)) щас можно, развалившись в кресле, поговаривать, что вот, мол, какие неуки и тупари... а сам ведь все это запустил
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23.11.2020 12:25 Відповісти
Месть брошенки... она такая. Богдан: Причиною звільнення з ОП стала взаємна втрата довіри. Зеленський вибрав новий шлях - Цензор.НЕТ 5589
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23.11.2020 12:29 Відповісти
Богдан до сих пор через своих людей,заведенных в Раду и Суды, держит Зеленского за причандалы.По факту Богдан оказался не менее алчным,чем шакаладный.После Закона о Земле ему пришлось собирать манатки.Он пытался быть роялем ,а стал дудкой писклявой.Нечистоплотность видна издалека.
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23.11.2020 12:36 Відповісти
Беньямин Коломойский держит. Богдан - его ручная собачка.
Вы думаете, это случайно, что палица с экранов эфиров не вылезает?
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23.11.2020 13:10 Відповісти
Богдан ще той поц.
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23.11.2020 12:37 Відповісти
..а всі вони??Там іншім-місця нема...
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23.11.2020 12:49 Відповісти
Богдан китайский лазутчик, на роже лица написано. Нас не провести!
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23.11.2020 12:39 Відповісти
Каломойский шептун стал ГУРУ политики .Подметил все "бывшие"становятся "умничками " и лапушками после увольнения.
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23.11.2020 12:47 Відповісти
Побачив "богдан", що міг бути фактично реґентом, тому його шляки й трафляють
Та заспокойся, "богдане", ґебня для реґентства поставила на 100% свою людину -- прокацапського покидька. Ти на це не підходив навіть за всієї своєї зіпсованости.
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23.11.2020 12:48 Відповісти
Богдан-многостаночник.Он не отказывается от поддержки Коломойского,но в отличие от Дубинского играет и свою игру,причём в большей степени свою.Не зря у него тёрки с Дубинским и его бандой.
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23.11.2020 14:25 Відповісти
Чим він думав коли порожнього йолопа в преЗЕденти просував?
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23.11.2020 16:10 Відповісти
Богдану надо было меньше интриговать, хамить и бухать. И побриться, приодеться не мешало бы, а то, как полубомж уже выглядел.
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23.11.2020 20:39 Відповісти
 
 