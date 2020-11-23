За добу від коронавірусу померли 20 киян, одужали - 2, виявили 1212 випадків, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Підтверджених випадків коронавірусу в столиці вже 60 218.
Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація з поширенням вірусу залишається складною. За минулу добу у Києві виявили ще 1212 хворих. Померли 20 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 1143 киян. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 60 218", - сказав Кличко.
Серед захворілих: 721 жінка віком від 19 до 94 років і 29 дівчаток від семи місяців до 17 років. А також 435 чоловіків віком від 19 до 92 років і 27 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, і 44 медики.
"І вперше в нас така кількість госпіталізованих. До лікарень столиці минулої доби потрапили 112 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - зазначив Кличко.
Одужали в столиці за добу двоє людей. Загалом коронавірус побороли 20 744 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 376, Дніпровському - 283 та в Дарницькому районі - 215 випадків.
Будь ласка, зачекайте...