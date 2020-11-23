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За добу від коронавірусу померли 20 киян, одужали - 2, виявили 1212 випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від коронавірусу померли 20 киян, одужали - 2, виявили 1212 випадків, - Кличко

Підтверджених випадків коронавірусу в столиці вже 60 218.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з поширенням вірусу залишається складною. За минулу добу у Києві виявили ще 1212 хворих. Померли 20 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 1143 киян. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 60 218", - сказав Кличко.

Серед захворілих: 721 жінка віком від 19 до 94 років і 29 дівчаток від семи місяців до 17 років. А також 435 чоловіків віком від 19 до 92 років і 27 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, і 44 медики.

"І вперше в нас така кількість госпіталізованих. До лікарень столиці минулої доби потрапили 112 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - зазначив Кличко.

Одужали в столиці за добу двоє людей. Загалом коронавірус побороли 20 744 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 376, Дніпровському - 283 та в Дарницькому районі - 215 випадків.

Також читайте: У Києві на карантин закрито 8 шкіл і 5 дитячих садків. На COVID-19 хворіють 740 педагогів і 1080 учнів, - Кличко

Автор: Наталя Джума
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Зеля и Ермак выздоровели, остальные умерли, новость ппц.
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23.11.2020 12:14 Відповісти
видно клоунов крона не берет, нужен осиновый кол
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23.11.2020 14:47 Відповісти
Оскільки Зеленський вже був президентом в двох сезонах, то він не мав права балотуватися на третій термін.
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23.11.2020 12:15 Відповісти
Какая-то дикая статистика. Так же и вымереть можно.
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23.11.2020 12:20 Відповісти
Мда.... выздоровели 2..... Карантин выходного дня... и пусть ковид подождёт! За добу від коронавірусу померли 20 киян, одужали - 2, виявили 1212 випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8684
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23.11.2020 12:27 Відповісти
Диктор на " посту".. Что такое "Ковид", это такая возможность Виталику ежедневно вылазить на телеэкран и бубнить заученные фразы ( меняя только цифры" , пытаясь заученными ( с трудом) интонациями плохого актеришки прочесть очередное сообщение с попыткой ( неудачной) сделать "умное лицо". Если бы не пандемия то Виталиииик еще бы ездил на велосипеде, пел под гитару песни, прыгал на стеклянном мосту .. А так стандартный набор "баксера" зачитал текст и день прошел... И это блин клинтон наша "политическая элита", а мы удивляемся почему у нас все та к хр... И это я еще не вспомнил Зелю, Рабиновича, Королевскую, Юлю, Ляшко, Киву, Юзика и прочих " звезд " нашей полит " эстрады". ( без обид , кого не упомянул, сильно длинный список этак на 99%) Посмотришь на них и приходит понимание какой то обреченности доля страны.
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23.11.2020 12:32 Відповісти
Откуда Кличко всё это знает. Вот умный, аж жуть!
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23.11.2020 12:40 Відповісти
Точно 2....... ???
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23.11.2020 13:44 Відповісти
Фейк. Смертность от ковид не может превышать число выздоровевших в десять раз. Это полностью и целиком противоречит мировой статистике.
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23.11.2020 22:49 Відповісти
 
 