Цього року в Україні закрилися 700 тис. підприємств, 30% малого бізнесу втратили 60-80% доходів і скоротили штат на 50%: скоро надходжень від податків не буде, - бізнесмен Сапронов
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Кількість офіційних безробітних до кінця року в Україні досягне майже 2 млн людей - це 11% працездатного населення країни.
Про це написав у Facebook бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.
"Глава Асоціації платників податків України Григол Шалвович Катамадзе - в цьому році в Україні закрилися 700 000 підприємств.
30% малого бізнесу зазнали збитків у вигляді втрати доходів на 60-80%, і скоротили штат на 50%.
Кількість офіційних безробітних до кінця року досягне майже 2 млн осіб.
Це близько 11%.
Прем'єр розповідає про створені нові робочі місця.
Не бачу їх.
Розумних компенсаційних програм, як це роблять у світі, для малого бізнесу не бачу.
Скоро податків не буде.
Отже, не буде заробітних плат вчителям, лікарям, іншим численним працівникам бюджетної сфери, яка не додає вартості в продукт.
Не буде пенсій.
Точніше все це буде, на папері або з великою затримкою.
Думайте Міністри.
Бережіть підприємця і малий бізнес.
Грошові знаки не на деревах ростуть.
Спочатку хтось повинен ризикнути - купити засоби виробництва, створити робочі місця, зробити щось, продати, отримати додану вартість, прибуток і заплатити заробітну плату, комунальні та податки.
Хто це буде робити?
Чиновник або депутат?
Помре бізнес - помре країна", - заявив Сапронов.
Будь ласка, зачекайте...
У Лондоні ?? Карл ... Забрав у Бені ?? Карл ...
Які особисті справи у нього були з Бенєю ??
Ладно піду перекушу, бо робота буде скоро - тарифи підняти на комуналку.
Це тількі ті, що наче закрились ??
Максимум що можливо, це якщо правда, це ФОПи. Раніше не закриті.
Походу мистер намерился опять взад(фпалитеку))
Тетяна Ніколаєнко Головний редактор bykvu.com
https://bykvu.com/ua/mysli/doiarky-enerhoatoma-iak-kolomoiskyi-i-akhmetov-pomyrylys-a-buslavets-zvilnyly/
Ставлениця Ріната Ахметова Ольга Буславець втратила свою посаду в. о. міністра. І сталося це в той момент, коли Ахметов і Коломойський фактично помирись, знайшовши вигідну схему для себе за рахунок державного "Енергоатома". "Букви" розповідають про ще одну схему збагачення олігархів.
Понеділок, 23 листопада 2020, 07:00
У п'ятницю Кабінет Міністрів несподівано звільнив в. о. міністра енергетики Ольгу Буславець. На її місце призначили іншого заступника - Юрія Бойка (не плутати з лідером ОПЗЖ). Що стало причиною такої ротації і чи означає це, що позиції Ахметова в енергетиці погіршаться, адже в. о. міністра називали його ставленицею, спробували розібратись "Букви".
Новина про звільнення Буславець з'явилась пізно ввечері у п'ятницю. Спочатку її повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан. А потім підтвердили й на сторінці міністерства у Facebook. В цьому повідомленні було сказано, що Буславець лишиться працювати в міністерстві, а перестановки кадрів пов'язані з обмеженнями, передбаченими статусом т. в. о. міністра.
"Нагадаємо, Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій, що був прийнятий парламентом 17 листопада, передбачає, що тимчасове виконання обов'язків міністра можливе лише протягом 30 днів", - йшлося у повідомленні.
Щоправда, посилання на закон одразу висміяли кілька депутатів, зауваживши, що закон ще не підписаний. У міністерстві підправили текст.
Як кажуть співрозмовники #Букв, насправді Буславець мали звільнити взагалі. А неофіційною, але справжньою причиною ротації називають ситуацію навколо "Енергоатома".
6,5 млрд грн збитків
Навесні #Букви писали про дивний баланс енергоринку, затверджений Буславець, на якому холдинг Ріната Ахметова (його теплова та зелена енергетика) мали заробляти за рахунок збитків "Енергоатома". Замість 10 енергоблоків АЕС влітку залишили працювати лише 7 з 15, що за прогнозами мало завдати підприємству збитків на 6,5 мільярдів гривень.
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30 вересня компанія оприлюднила свій фінзвіт, згідно з яким НАЕК "Енергоатом" за 3 квартали 2020 року отримала 5,31 млрд грн чистого збитку, проти 4,25 млрд грн прибутку за аналогічний період 2019 р.
Очільник "Енергоатома" Петро Котін наголосив, що учасники енергетичного ринку винні державній компанії 23 млрд грн.
Крім того, компанії дуже дорого обходиться утримання непрацюючих енергоблоків - це дорожче, ніж якби вони працювали.
Основною причиною фінансових проблем в "Енергоатомі" заступник голови Атомпрофспілки Олексій Лич назвав зобов'язання продавати електроенергію за заниженими цінами.
Чому так? Як відомо, в Україні є різні виробники електроенергії - атомні електростанції, гідроелектростанції, теплові, сонячні та вітрові.
"Енергоатом" та "Укргідроенерго" виробляють найдешевшу електроенергію, тоді як "зелена" енергетика - найдорожчу. Щоб збалансувати їхню ціну для населення, ДП "Гарантований покупець" до серпня купувало 80% атомної і 35% гідроенергії.
Решту компанії могли продати на ринку, яких є кілька різновидів. Ринок за договорами - тут продають обсяги електроенергії на тривалий проміжок часу. Ринок на добу наперед - де продають електроенергію, яку планують спожити на наступний день. Внутрішньодобовий ринок, що працює за принципом "сьогодні на сьогодні", і, зрештою, балансуючий ринок - найгірший варіант, де продають непродане.
От на спекуляціях на цих ринках і виникла схема, на якій заробляє олігарх Ігор Коломойський.
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Так, підприємство "Центренерго" (де менеджмент підконтрольний Коломойському) заявляє виробництво електроенергії, яке не планує виробляти, і виходить на ринок з демпінгованими цінами. Щоб перекрити дефіцит, штучно створений "Центренерго", оператор ринку НЕК "Укренерго" шляхом небалансів зі знижкою 50% змушений забезпечувати недостачу за рахунок електроенергії, виробленої АЕС.
Таким чином феросплавні заводи, гірничо-збагачувальні комбінати, "Дніпроазот", які входять до орбіти Коломойського, купували електроенергію за 56,7 коп./кВт-год, тоді як інші учасники ринку - за ціною майже вдвічі вищою.
Але це не єдина причина збитків "Енергоатома".
Спецаукціони для олігархів
Підприємство також неефективно поводить себе на аукціонах з продажу електроенергії та обмежує конкуренцію.
Влітку Кабмін дозволив "Енергоатому" продавати 40% виробленої електроенергії на ринкових умовах. Зроблено це було для того, щоб покращити фінансовий стан держкомпанії.
Але умови спецаукціонів виписувало Міненерго, очолюване Буславець. І вони прописані так, що на них обмежується конкуренція, про що раніше заявляв голова парламентського комітету Андрій Герус.
Адже згідно з умовами, брати участь в аукціонах можуть тільки покупці, в собівартості продукції яких електроенергія становить не менше 30%, а продаж електроенергії проводиться лотами не менше 100 МВт.
Тоді Герус навів як приклад аукціон, в якому змогли взяти участь лише Нікопольський феросплавний завод і Запорізький феросплавний завод (обидва належать Коломойському і є найбільшими енергоспоживачами країни).
Так ситуація виглядає й нині.
11 листопада "Енергоатом" продав 37 000 МВт*год базового навантаження за ціною, що була на 14% нижчою від поточної ціни на РДН (ринок на добу наперед). Електроенергію було продано Маріупольському меткомбінату ім. Ілліча з групи Ахметова.
13 листопада, як пишуть "Наші гроші", на аукціоні продали 168 000 МВт*год нічної електроенергії. В торгах взяли участь вісім фірм, але 85% обсягу за найнижчою ціною в 650 грн за МВт*год дісталося "Юнайтед Енерджі" з групи Ігоря Коломойського та "Д. Трейдінг" з групи Ріната Ахметова. Ці угоди були проведені з 40% дисконтом від спотової ціни на Ринку на добу наперед. Зазвичай дисконти на електроенергію становлять не більше 10%. Решта покупців у той період купували енергію за 800-940 грн за МВт*год.
Таким чином, за два аукціони на одному тижні "Енергоатом Трейдінг" недоотримав понад 65 млн грн, "допомігши" Коломойському і Ахметову.
На аукціоні 18 листопада "Енергоатом Трейдінг" знову продав Маріупольському металургійному комбінату ім. Ілліча 18 600 МВт*год електроенергії з подвійним дисконтом (20% знижки, а не 10%, як для інших).
Ціна продажу склала 1285 грн за МВт*год. Водночас на "ринку на добу наперед" останній тиждень ціна складає понад 1600 грн за МВт*год.
Як повідомляв Бізнес Цензор, трейдери Коломойського викуповували більшість обсягів електроенергії "Енергоатома" на аукціонах *** і в серпні-вересні. Зараз третій місяць поспіль покупцями електроенергії "Енергоатома" є обмежене коло компаній: "Юнайтед Енерджі" Коломойського, "Д. Трейдінг" та ММКІ Ахметова, Полтавський ГЗК Костянтина Жеваго і "ТАС Енергія Країни" Сергія Тігіпка.
Тобто, якщо навесні частину блоків АЕС "Енергоатом" прибрали з ринку, щоб дозволити заробити тепловій генерації і "зеленці", то решта блоків, яка працює, фактично виконує роль донора дешевої енергії для підприємств олігархів та
В качестве помощи ФОПам - "закатают их в асфальт".
Если и после этого выживут ...
то какати не сяде!