Цього року в Україні закрилися 700 тис. підприємств, 30% малого бізнесу втратили 60-80% доходів і скоротили штат на 50%: скоро надходжень від податків не буде, - бізнесмен Сапронов

Кількість офіційних безробітних до кінця року в Україні досягне майже 2 млн людей - це 11% працездатного населення країни.

Про це написав у Facebook бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.

"Глава Асоціації платників податків України Григол Шалвович Катамадзе - в цьому році в Україні закрилися 700 000 підприємств.

30% малого бізнесу зазнали збитків у вигляді втрати доходів на 60-80%, і скоротили штат на 50%.

Кількість офіційних безробітних до кінця року досягне майже 2 млн осіб.

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Це близько 11%.

Прем'єр розповідає про створені нові робочі місця.

Не бачу їх.

Розумних компенсаційних програм, як це роблять у світі, для малого бізнесу не бачу.

Скоро податків не буде.

Отже, не буде заробітних плат вчителям, лікарям, іншим численним працівникам бюджетної сфери, яка не додає вартості в продукт.

Не буде пенсій.

Точніше все це буде, на папері або з великою затримкою.

Думайте Міністри.

Бережіть підприємця і малий бізнес.

Грошові знаки не на деревах ростуть.

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Спочатку хтось повинен ризикнути - купити засоби виробництва, створити робочі місця, зробити щось, продати, отримати додану вартість, прибуток і заплатити заробітну плату, комунальні та податки.

Хто це буде робити?

Чиновник або депутат?

Помре бізнес - помре країна", - заявив Сапронов.