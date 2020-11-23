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На карантин у Києві закрито вісім шкіл і чотири дитсадки: на коронавірус хворіють 1166 школярів та понад 790 педагогів, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

На карантин у Києві закрито вісім шкіл і чотири дитсадки: на коронавірус хворіють 1166 школярів та понад 790 педагогів, - Кличко

Через коронавірус у Києві на карантин закрито вісім шкіл та переведено на дистанційне навчання 1016 класів. Також на карантині чотири дитсадки та 176 груп у садочках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"На сьогодні в місті закрито на карантин 8 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1016 класів у 272 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1166. Також хворіють більш як 790 педагогів", - зазначив мер.

За словами Кличка, у дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 176 груп у 135 садках. Та повністю зачинені на карантин чотири дитсадки. Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 46 відсотків.

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Автор: Наталя Джума
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На карантин у Києві закрито вісім шкіл і чотири дитсадки: на коронавірус хворіють 1166 школярів та понад 790 педагогів, - Кличко - Цензор.НЕТ 4564
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23.11.2020 13:02 Відповісти
Надо наверное всем учителям поувольнятся.О них как-то никто не думает!Такая цена тяжелой болезни за эти копейки....7 коллег тяжело переносят.Даже те,кто вышел-без сил и с отдышкой..А сколько по областям поумирало...И если родителям можно написать заявление и посадить ребенка дома учиться,то учителя-заложники ситуации и рискуя здоровьем и жизнью, каждый днь вынуждены идти в школу,заменять заболевших коллег бесплатно,а потом во 2ю смену проверять дополнительно работы учеников,кто дома сидит, в интернете...Семейное,дистанц.обучение,кто без гаджетов,2я группа дома(планы,задания,проверки.).Все это бесплатно..А подготовка еще.А заполнение журналов...Издевательство ,короче над учителями.Школу превратили в камеру хранения...Можно подумать,что заразиться от 30 или 15-есть разница.А на след.неделю приходит 2я группа со своими свежими вирусами....4-ро ходят из группы,из них двое спят за партами в 11м классе ....Кто там волновался по поводу ЗНО?МОН,вы долго будете бредить?В условиях роста заболевших-все на дистанционке и не морочьте голову!Или ждете,когда учителя выйдут с протестами?
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23.11.2020 13:12 Відповісти
Що можна реально зробити, щоб зупинити цей спалах:
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.Не допускати повних автобусів
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті спеціальними підрозділами поліції чи активістами з повноваженнями. Штрафувати на місці.

4) Не дозволяти пенсіонерам за 70 років хоча б, виходити в магазини в часи пік (з 16:00 і до 00:00)
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23.11.2020 13:14 Відповісти
как ты предлагаешь учить первокласников дистанционно????
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23.11.2020 13:22 Відповісти
 
 