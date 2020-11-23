На карантин у Києві закрито вісім шкіл і чотири дитсадки: на коронавірус хворіють 1166 школярів та понад 790 педагогів, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Через коронавірус у Києві на карантин закрито вісім шкіл та переведено на дистанційне навчання 1016 класів. Також на карантині чотири дитсадки та 176 груп у садочках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
"На сьогодні в місті закрито на карантин 8 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1016 класів у 272 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1166. Також хворіють більш як 790 педагогів", - зазначив мер.
За словами Кличка, у дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 176 груп у 135 садках. Та повністю зачинені на карантин чотири дитсадки. Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 46 відсотків.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
1) Перевести учнів та студентів на дистанційну освіту, як це зробили всі наші сусіди. Діти, легко хворіють, але швидко заражаються в переповнених душних класах, а потім несуть ковід додому, до любих бабусів та дідусів.
2) Збільшити кількість транспорту, зокрема електричок, збільшити кількість вагонів, а не пускати короткі склади по 6-8 вагонів. Раніше навіть 10-12 було, коли не було пандемій, а людей було менше. Продавати по 2 квитки в купе. Заборонити плацкарти до кінця пандемії.Не допускати повних автобусів
3) Контроль за масками в магазинах, транспорті спеціальними підрозділами поліції чи активістами з повноваженнями. Штрафувати на місці.
4) Не дозволяти пенсіонерам за 70 років хоча б, виходити в магазини в часи пік (з 16:00 і до 00:00)