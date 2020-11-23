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Кличко: 71% смертей через COVID-19 у Києві - це люди старше 65 років

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Кличко: 71% смертей через COVID-19 у Києві - це люди старше 65 років

У столиці від коронавірусу найбільше помирають люди старше 65 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"За статистикою, найбільше помирають люди віком за 65 років. - 71 відсоток. А також віком 50-65 років - 23 відсотки. Це, в основному, пацієнти, що мають супутні патології, - цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця. У них вірус викликає ускладнення. Загалом, за період пандемії в столиці померли 496 жінок та 647 чоловіків" - сказав Кличко.

За словами мера, лікарі зазначають, що серед тих, у кого внаслідок хвороби виникають ускладнення, – і люди, які пізно звертаються по медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві на карантин закрито 8 шкіл і 5 дитячих садків. На COVID-19 хворіють 740 педагогів і 1080 учнів, - Кличко

"Не в лікарню, а навіть до сімейного лікаря чимало людей звертаються тільки на 7-8 день після перших симптомів захворювання. Тим самим втрачають дорогоцінний час. Перш за все, при перших симптомах коронавірусу, треба поінформувати свого сімейного лікаря. Сімейний лікар повинен опитати пацієнта і, за наявності симптомів Covid-19, направити до нього мобільну бригаду, яка візьме зразки на ПЛР-тест", - зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що лікарі закликають не займатися самолікуванням і не вживати ліків, що не застосовують при вірусному захворюванні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
На время карантина нужно отменить бесплатный проезд для пенсионеров. Ехал днём в троллейбусе- одни пенсионеры толпами снуют
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23.11.2020 12:59
+1
В чем смысл объявления этой статистики?К призыву ,можно не носить маски ,тем кто моложе?
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23.11.2020 13:01
+1
шановні, є два питання в звязку з інфою
1 - а де можна побачити розбивку по віку по україні
2 - а якшо припустимо виявлена корона у 1 перший день, тоді шо? як її родинний лікар вилікує?
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23.11.2020 13:07
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А таких що, не жалко?!
Чи вони жити не хочуть?
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23.11.2020 12:52 Відповісти
кто сказал что не жалко? Кличко ясно сказал - при первых симптомах обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.
Шо неясно?
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23.11.2020 13:26 Відповісти
Эта "виталикова весть" может обрадовать только пенсионный фонд Украины.
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23.11.2020 12:52 Відповісти
Если б вздора не вещали нам пророки-болтуны
Да, нажившись от казны, впредь ее не истощали,
Если б, наконец, блюли все закон святой и строгий
И король не рвался в боги, а министры - в короли.
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23.11.2020 13:15 Відповісти
Пенсии не хватило?
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23.11.2020 12:53 Відповісти
на что? на обращение к семейному врачу? не, мозгов не хватило.
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23.11.2020 13:27 Відповісти
На время карантина нужно отменить бесплатный проезд для пенсионеров. Ехал днём в троллейбусе- одни пенсионеры толпами снуют
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23.11.2020 12:59 Відповісти
а якого *** ти там в тролейбусах снуєш? не заробив на машину і в цьому винні пенси? чи тобі взападло з пенсами їздити??
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23.11.2020 13:10 Відповісти
При встрече объясню. И вежливости поучу
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23.11.2020 13:28 Відповісти
а з *** лі ти вважаєш, шо я дам тобі не менш доброзичливу відповідь на твої пояснення і повчання? та 100700 я тобі мінімум втричі доброзичливіше відповім
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24.11.2020 10:12 Відповісти
Я думаю, что при встрече ты пострадаешь
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24.11.2020 10:22 Відповісти
дурень думкою багатіє
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24.11.2020 11:26 Відповісти
В чем смысл объявления этой статистики?К призыву ,можно не носить маски ,тем кто моложе?
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23.11.2020 13:01 Відповісти
спросите журналистов, которые такие вопросы постоянно задают.
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23.11.2020 13:28 Відповісти
шановні, є два питання в звязку з інфою
1 - а де можна побачити розбивку по віку по україні
2 - а якшо припустимо виявлена корона у 1 перший день, тоді шо? як її родинний лікар вилікує?
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23.11.2020 13:07 Відповісти
есть утвержденный МОЗом протокол лечения. И для легких, и для средних и для тяжелых случаев.
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23.11.2020 13:28 Відповісти
Протокол есть ,девятый по счету знчит эксперементальный, лекарств нет
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23.11.2020 13:38 Відповісти
А нам обещали, что выздохнут ВСЕ пенсионеры. Опять спи-дели?
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23.11.2020 13:38 Відповісти
Винні це самі люди, яки зачиняють форточки в приміщеннях і транспорті. І змушують всіх інших дихати заразою.
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23.11.2020 14:31 Відповісти
Знаю кілька здорових людей до 50 яки ледве перенесли цю заразу. Щей досі ледве ходять на роботу. Так що, бережить себе.
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23.11.2020 14:32 Відповісти
Це, було відомо ще весною.
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23.11.2020 14:51 Відповісти
 
 