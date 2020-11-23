Радник глави ОП Подоляк заявив, що на інтерв'ю Зеленського запрошували журналістів "Суспільного". На телеканалі це заперечують

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевняє, що на інтерв'ю президента Володимира Зеленського чотирьом українським телеканалам запрошували і журналістів "Суспільного ТБ". Однак сам телеканал це заперечує.

Про запрошення Подоляк розповів в інтерв'ю виданню "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

"Питання не в невеликому рейтингу, а у швидкості ухваленнь рішень. Ми дуже швидко запропонували всім каналам це інтервʼю і протягом години отримали відгуки. По-моєму, до "Суспільного" ми теж звернулися з такою пропозицією або з питанням, чи готові вони розглядати такий варіант, і не отримали відповіді", — розповів він.

Водночас на самому телеканалі про таке запрошення не знають. Очільник "Суспільного" Зураб Аласанія в коментарі "Бабелю" зазначив, що до нього з Офісу президента не зверталися.

"Жодної пропозиції від Офісу президента або від його співробітників, офіційного листа чи неофіційного дзвінка із запрошенням взяти участь у такому інтервʼю ані Суспільний мовник в цілому, ані хтось окремо з менеджменту компанії не отримували", — зазначив він.

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За словами Аласанії, не факт, що "Суспільне" погодилося б на це інтерв’ю, але самого факту запрошення не було. Він також закликав Подоляка показати листа, розмову або назвати ім’я того, кого саме з "Суспільного" запросили на інтерв’ю Зеленського.

Нагадаємо, в жовтні Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам: "Україна", "1 + 1", ICTV, "Інтер".