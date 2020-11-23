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Новини Політика України
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Зеленський (17456) ЗМІ (1246) суспільне мовлення (109) Аласанія (113) Офіс Президента (1750) Подоляк Михайло (296)

Радник глави ОП Подоляк заявив, що на інтерв'ю Зеленського запрошували журналістів "Суспільного". На телеканалі це заперечують

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Радник глави ОП Подоляк заявив, що на інтерв'ю Зеленського запрошували журналістів

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевняє, що на інтерв'ю президента Володимира Зеленського чотирьом українським телеканалам запрошували і журналістів "Суспільного ТБ". Однак сам телеканал це заперечує.

Про запрошення Подоляк розповів в інтерв'ю виданню "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

"Питання не в невеликому рейтингу, а у швидкості ухваленнь рішень. Ми дуже швидко запропонували всім каналам це інтервʼю і протягом години отримали відгуки. По-моєму, до "Суспільного" ми теж звернулися з такою пропозицією або з питанням, чи готові вони розглядати такий варіант, і не отримали відповіді", — розповів він.

Водночас на самому телеканалі про таке запрошення не знають. Очільник "Суспільного" Зураб Аласанія в коментарі "Бабелю" зазначив, що до нього з Офісу президента не зверталися.

"Жодної пропозиції від Офісу президента або від його співробітників, офіційного листа чи неофіційного дзвінка із запрошенням взяти участь у такому інтервʼю ані Суспільний мовник в цілому, ані хтось окремо з менеджменту компанії не отримували", — зазначив він.

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За словами Аласанії, не факт, що "Суспільне" погодилося б на це інтерв’ю, але самого факту запрошення не було. Він також закликав Подоляка показати листа, розмову або назвати ім’я того, кого саме з "Суспільного" запросили на інтерв’ю Зеленського.

Нагадаємо, в жовтні Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам: "Україна", "1 + 1", ICTV, "Інтер".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Аласания, как руководитель телеканала, совсем не владеет ситуацией. Подоляка звонил напрямую уборщице офиса телеканала. Ну а она пока вытирала руки... Зеленский успел дать интервью
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23.11.2020 13:17
+3
врут и не краснеют
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23.11.2020 13:20
+2
На самом деле телеканалу повезло, что не позвали - им не пришлось слушать кварталовский нафталиновый бред Зе.
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23.11.2020 14:13
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Бойкий маланский ******.
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23.11.2020 13:16 Відповісти
Аласания, как руководитель телеканала, совсем не владеет ситуацией. Подоляка звонил напрямую уборщице офиса телеканала. Ну а она пока вытирала руки... Зеленский успел дать интервью
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23.11.2020 13:17 Відповісти
😄
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23.11.2020 13:40 Відповісти
врут и не краснеют
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23.11.2020 13:20 Відповісти
Усім насрати на ос і зє в загальному.
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23.11.2020 13:33 Відповісти
В Україні ніхто не відповідає, ні за сказане, ні за надруковане !!!)))
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23.11.2020 13:36 Відповісти
А по-моему не обращались, зачем травмировать Ведменделя Шестого.
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23.11.2020 13:50 Відповісти
На самом деле телеканалу повезло, что не позвали - им не пришлось слушать кварталовский нафталиновый бред Зе.
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23.11.2020 14:13 Відповісти
Ермак собрал под свое крыло всех патологических лгунов.
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23.11.2020 14:23 Відповісти
 
 