Радник глави ОП Подоляк заявив, що на інтерв'ю Зеленського запрошували журналістів "Суспільного". На телеканалі це заперечують
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевняє, що на інтерв'ю президента Володимира Зеленського чотирьом українським телеканалам запрошували і журналістів "Суспільного ТБ". Однак сам телеканал це заперечує.
Про запрошення Подоляк розповів в інтерв'ю виданню "Бабель", передає Цензор.НЕТ.
"Питання не в невеликому рейтингу, а у швидкості ухваленнь рішень. Ми дуже швидко запропонували всім каналам це інтервʼю і протягом години отримали відгуки. По-моєму, до "Суспільного" ми теж звернулися з такою пропозицією або з питанням, чи готові вони розглядати такий варіант, і не отримали відповіді", — розповів він.
Водночас на самому телеканалі про таке запрошення не знають. Очільник "Суспільного" Зураб Аласанія в коментарі "Бабелю" зазначив, що до нього з Офісу президента не зверталися.
"Жодної пропозиції від Офісу президента або від його співробітників, офіційного листа чи неофіційного дзвінка із запрошенням взяти участь у такому інтервʼю ані Суспільний мовник в цілому, ані хтось окремо з менеджменту компанії не отримували", — зазначив він.
За словами Аласанії, не факт, що "Суспільне" погодилося б на це інтерв’ю, але самого факту запрошення не було. Він також закликав Подоляка показати листа, розмову або назвати ім’я того, кого саме з "Суспільного" запросили на інтерв’ю Зеленського.
Нагадаємо, в жовтні Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським телеканалам: "Україна", "1 + 1", ICTV, "Інтер".
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