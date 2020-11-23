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У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, -

Уряд може запровадити повний локдаун, якщо інші заходи не допоможуть зупинити зростання захворюваності на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24",про це заявив нардеп "Слуги народу", представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

"Повний локдаун може бути доречний як крайня опція, якщо кількість хворих досягне такого рівня, з яким не зможе впоратися система охорони здоров'я. Постійно ці цифри називаються, остання, яку озвучив міністр охорони здоров'я, - це 30 тисяч. Хоча це, на мою думку, дуже високий показник захворюваності", - сказав нардеп.

За словами Мокана, мета карантину вихідного дня на цей момент не досягнута.

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"Йдеться про те, що зараз збільшується ліжковий фонд, збільшуються потужності системи охорони здоров'я. Але, тим не менше, кількість госпіталізацій зростає. Мета карантину вихідного дня - стабілізувати це зростання. Але, якщо через деякий час кількість хворих і госпіталізацій значно зросте, ця опція (повного локдауну. - Ред.) повинна розглядатися", - підсумував Мокан.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
А що очікувати від зеДаунів,лише локДаун !!)))
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23.11.2020 13:21
+2
Тааак! Пора вже зедаунів посадити під лок! У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 1269
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23.11.2020 13:35
+2
У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 5086
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23.11.2020 14:03
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А що очікувати від зеДаунів,лише локДаун !!)))
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23.11.2020 13:21 Відповісти
понабирали, ***, дебилов во власть по объявлению, вот и расхлёбываем...
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23.11.2020 13:21 Відповісти
Тааак! Пора вже зедаунів посадити під лок! У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 1269
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23.11.2020 13:35 Відповісти
Самая модная тема - коечный фонд. Вся страна наперебой считает, сколько осталось кроватей. Вот, ****. поле для бизнеса - перепрофилировать вообще всё на кровати.
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23.11.2020 13:38 Відповісти
Локдаун - як засіб проти Майдану..
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23.11.2020 13:38 Відповісти
Ситуация в киеве хреновая.. Болеют много.. Госпитализируют группы риска.. Диабет кардиология и так далее.. Я сама уже месяц на больничном.. Или вы думаете что двухсторонняя пневмония проходит раз и все? А еще ковид 19лупит по сосуда... Доктор уже мне сказал.. Дружить с невропатологом((( да.. А еще одна знакомая антиковидницу.. Болеет ковид19..правда в легкой форме... На таблетках... Считала ковид зсговором... А школы работают.. А учителя болеют и не только... А счас как наложится этот вирус на грипп на бронхит синусит будет вообще жопа
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23.11.2020 13:39 Відповісти
Отже, якщо відмовляти людям в госпіталізації, то не буде і росту госпіталізації. Все геніальне просто. Браво, зебілоїди.
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23.11.2020 13:44 Відповісти
У разі зростання госпіталізацій Кабмін може запровадити повний локдаун, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 5086
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23.11.2020 14:03 Відповісти
І що він дасть, цей локдаун?!
Я думаю, що нічого не зміниться доки люди для здачі ПЛР-тестів будуть самостійно добиратись в лабораторії і по 7-10 днів очікувати на результати.
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23.11.2020 14:09 Відповісти
Ну,ликвидировать старую совковую систему Семашко,Украина явно поторопилась.Она не очень эффективна в обычное время,зато позволяла неплохо справлятся с эпидемиями.Избыточный коечный больничный фонд,быстрое перепрофилирование медучреждений и сеть инфекционных больниц.Служба СЭС,недавно ликвидированная у вас.И зря Зеленского обвиняете-реформа украинского здравоохранения не при нем началась.Другое дело-он ее продолжил.Очень вовремя)И сейчас хорошего выбора нет-обьяви локдаун-ляжет экономика,не обьяви-тысячи погибших от Ковида и коллапс медицины.
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23.11.2020 14:37 Відповісти
А может все проще? Свалить на корону все накырованное говно и истерить подольше-не это ли основная задача зелепузиков???
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23.11.2020 15:32 Відповісти
Сейчас любая власть в мире будет сваливать свои ошибки на Ковид.Зеля здесь не исключение.
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23.11.2020 15:38 Відповісти
Треба карантин лише для шкіл, дитячих садочків та студентів. Промисловість має працювати.
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23.11.2020 16:22 Відповісти
 
 