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Богдан про "переворот у КС": З Вовком обговорювати призначення Тупицького я міг тільки в негативному плані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан про

Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан заперечує розмову з главою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком про призначення на посаду голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.

Так, відповідаючи на запитання, чи підтверджує Богдан розмову з главою ОАСК Вовком і ексглавою АП Януковича Андрієм Портновим про призначення Тупицького, про яку повідомляв головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, він сказав: "Якщо я з кимось обговорював, в тому числі і з Вовком, призначення когось, Тупицького конкретно, то тільки в негативному плані".

Богдан вказав, що розмови про те, щоб "поставити Тупицького" не було.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Автор: Анастасія Потіха
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Есть, есть место где Богдана боятся а значит уважают. "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку.
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23.11.2020 13:17 Відповісти
Беняфис Богдана. Богдан о "перевороте в КС": С Вовком обсуждать назначение Тупицкого я мог только в негативном плане - Цензор.НЕТ 415
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23.11.2020 13:17 Відповісти
богдан негативно пліткував з вовком про тупицького, однак того таки призначили...
отаке відношення до глави офісу...
ни во что не ставят
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23.11.2020 13:22 Відповісти
Мне одному кажется, что Богдан немного поумнел когда его кЫшнули из слуг народца?
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23.11.2020 13:53 Відповісти
по мне, так он там один, практически, и был
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23.11.2020 14:23 Відповісти
Маємо надію, що ЗЄ, після корони-19, теж поумнєл, адже лікарі спостерігають значний вплив ковіду на психіку. ЗЄ краще уникати, на всякий випадок, 2-х і вище поверхів.
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23.11.2020 15:03 Відповісти
 
 