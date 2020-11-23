Богдан про "переворот у КС": З Вовком обговорювати призначення Тупицького я міг тільки в негативному плані
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Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан заперечує розмову з главою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком про призначення на посаду голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Про це він повідомив в інтерв'ю Ксенії Собчак, передає Цензор.НЕТ.
Так, відповідаючи на запитання, чи підтверджує Богдан розмову з главою ОАСК Вовком і ексглавою АП Януковича Андрієм Портновим про призначення Тупицького, про яку повідомляв головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, він сказав: "Якщо я з кимось обговорював, в тому числі і з Вовком, призначення когось, Тупицького конкретно, то тільки в негативному плані".
Богдан вказав, що розмови про те, щоб "поставити Тупицького" не було.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
Будь ласка, зачекайте...
отаке відношення до глави офісу...
ни во что не ставят