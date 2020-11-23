НАБУ запобігло крадіжці з Держрезерву на Сумщині 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору філії повідомили про підозру
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22 листопада 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом САП повідомили в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву України в Сумській області про підозру в заволодінні зерна на суму понад 2,8 млн грн. Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Слідство встановило, що в листопаді 2020 в.о. директора філії Державного агентства резерву України, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їх боку. Таким чином він планував заволодіти понад 189 т. Зерна вартістю понад 2,8 млн грн, яке належало Держрезерву.
У той же час 18-19 листопада 2020 року детективи НАБУ провели невідкладні слідчі заходи, і запобігли незаконному вивезенню зерна з держпідприємства.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2020 року.
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