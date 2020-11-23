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НАБУ (3426) Держрезерв (34) зерно (1235) корупція (4070)

НАБУ запобігло крадіжці з Держрезерву на Сумщині 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору філії повідомили про підозру

Новини Цензор.НЕТ Події

НАБУ запобігло крадіжці з Держрезерву на Сумщині 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору філії повідомили про підозру

22 листопада 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом САП повідомили в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву України в Сумській області про підозру в заволодінні зерна на суму понад 2,8 млн грн. Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що в листопаді 2020 в.о. директора філії Державного агентства резерву України, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їх боку. Таким чином він планував заволодіти понад 189 т. Зерна вартістю понад 2,8 млн грн, яке належало Держрезерву.

У той же час 18-19 листопада 2020 року детективи НАБУ провели невідкладні слідчі заходи, і запобігли незаконному вивезенню зерна з держпідприємства.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2020 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Напевне правильніше буде сказати: Без оплати в державну кишеню, а з оплатою у власну. Пора знімати мораторій на смертну кару. Таке падло ніяка тюрма не виправить.
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23.11.2020 13:50
+2
На этот раз "мыши" остались без нового Гелентвагена
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23.11.2020 14:20
+1
Яке сповіщення, в СІЗО без будь яких застав !!)))
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23.11.2020 13:42
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Шо, мышеловки поставили?
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23.11.2020 13:39 Відповісти
НАБУ запобігло крадіжці з Держрезерву на Сумщині 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору філії повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 6796
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23.11.2020 17:50 Відповісти
Главный мышь попался.
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23.11.2020 13:40 Відповісти
Главный мышь в Киеве, здесь просто мышонок по неопытности.
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23.11.2020 13:46 Відповісти
Яке сповіщення, в СІЗО без будь яких застав !!)))
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23.11.2020 13:42 Відповісти
І що, "миші" на Сумщині залишилися голодні? А крім зерна все інше є в наявності, бо в цих "конторах" багато різних гризунів...
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23.11.2020 13:43 Відповісти
суми не тернопіль...там не шарудять, всьо тихо-о-о
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23.11.2020 13:45 Відповісти
Напевне правильніше буде сказати: Без оплати в державну кишеню, а з оплатою у власну. Пора знімати мораторій на смертну кару. Таке падло ніяка тюрма не виправить.
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23.11.2020 13:50 Відповісти
Вангую - він не з партії СН.
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23.11.2020 13:54 Відповісти
На то оно и Госрезерв. Чтобы продать ему - откат. Чтобы купить у него - взятка.
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23.11.2020 14:09 Відповісти
На этот раз "мыши" остались без нового Гелентвагена
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23.11.2020 14:20 Відповісти
НАБУ запобігло крадіжці з Держрезерву на Сумщині 189 тонн зерна на 2,8 млн грн, директору філії повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 5742
показати весь коментар
23.11.2020 14:29 Відповісти
 
 