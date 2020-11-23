В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження

Більшість батьків і вчителів (84%) вважають, що в українських школах необхідно запроваджувати сексуальну освіту, проте не всі педагоги впевнені в тому, що зможуть правильно це робити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це йдеться в результатах дослідження аналітичного центру Cedos у партнерстві з агентством Info Sapiens на замовлення ООН та за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до звітів, статеве виховання в школах підтримують повністю по 60% вчителів і батьків. Частково підтримують 24% батьків і 23% вчителів від загальної кількості опитаних. Тільки 8% і 9% не підтримали такі нововведення.

Найбільше батьки і вчителі підтримують запровадження сексуальної освіти з першого (16% педагогів і 12% батьків) і п’ятого класу (18% і 25% відповідно). Запровадження сексуальної освіти з п’ятого року навчання підтримують більше опитаних — 18% і 25% відповідно.

Батьки і педагоги зійшлися на думці про те, що проводити таке навчання необхідно у форматі лекцій, де виступатимуть фахівці у цій галузі (47% батьків і 57% вчителів).

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У дослідженні також йдеться про те, що, попри такі показники, в цій темі вчителі та батьки мислять стереотипно. При цьому, майже 40% викладачів впевнені в тому, що володіють достатньою кількістю знань в цій темі, щоб самостійно обговорювати статеву освіту з учнями.

Детальніше про стереотипи в сексуальній освіті у батьків і вчителів:

дівчина, яка носить коротку спідницю і яскравий макіяж, спонукає хлопців до залицянь — 63% вчителів і 65% батьків;

нетрадиційна орієнтація потребує лікування — 36% вчителів і 44% батьків;

аборт повинен бути заборонений в Україні - 33% викладачів і 31% батьків;

молоді люди, які мали кількох сексуальних партнерів, є розпущеним — 31% вчителів і 30% батьків;

обговорення питань контрацепції підштовхує дітей до початку / більш активного сексуального життя — 23% вчителів і 35% батьків;

займатися сексом до шлюбу соромно — 27% і батьків, і вчителів;

ВІЛ-позитивні діти не повинні вчитися разом з іншими дітьми — 19% викладачів і 26% батьків.

"Однак ситуація з готовністю дещо відрізняється, якщо звернути увагу не на суб'єктивні оцінки самих вчителів. В опитуванні і на фокус-групових дискусіях деякі з них транслювали стереотипи, міфи", — йдеться в дослідженні.