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В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження

Більшість батьків і вчителів (84%) вважають, що в українських школах необхідно запроваджувати сексуальну освіту, проте не всі педагоги впевнені в тому, що зможуть правильно це робити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це йдеться в результатах дослідження аналітичного центру Cedos у партнерстві з агентством Info Sapiens на замовлення ООН та за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до звітів, статеве виховання в школах підтримують повністю по 60% вчителів і батьків. Частково підтримують 24% батьків і 23% вчителів від загальної кількості опитаних. Тільки 8% і 9% не підтримали такі нововведення.

Найбільше батьки і вчителі підтримують запровадження сексуальної освіти з першого (16% педагогів і 12% батьків) і п’ятого класу (18% і 25% відповідно). Запровадження сексуальної освіти з п’ятого року навчання підтримують більше опитаних — 18% і 25% відповідно.

Батьки і педагоги зійшлися на думці про те, що проводити таке навчання необхідно у форматі лекцій, де виступатимуть фахівці у цій галузі (47% батьків і 57% вчителів).

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У дослідженні також йдеться про те, що, попри такі показники, в цій темі вчителі та батьки мислять стереотипно. При цьому, майже 40% викладачів впевнені в тому, що володіють достатньою кількістю знань в цій темі, щоб самостійно обговорювати статеву освіту з учнями.

Детальніше про стереотипи в сексуальній освіті у батьків і вчителів:

  • дівчина, яка носить коротку спідницю і яскравий макіяж, спонукає хлопців до залицянь — 63% вчителів і 65% батьків;
  • нетрадиційна орієнтація потребує лікування — 36% вчителів і 44% батьків;
  • аборт повинен бути заборонений в Україні - 33% викладачів і 31% батьків;
  • молоді люди, які мали кількох сексуальних партнерів, є розпущеним — 31% вчителів і 30% батьків;
  • обговорення питань контрацепції підштовхує дітей до початку / більш активного сексуального життя — 23% вчителів і 35% батьків;
  • займатися сексом до шлюбу соромно — 27% і батьків, і вчителів;
  • ВІЛ-позитивні діти не повинні вчитися разом з іншими дітьми — 19% викладачів і 26% батьків.

"Однак ситуація з готовністю дещо відрізняється, якщо звернути увагу не на суб'єктивні оцінки самих вчителів. В опитуванні і на фокус-групових дискусіях деякі з них транслювали стереотипи, міфи", — йдеться в дослідженні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
- Родители, откуда дети берутся?
- Ну, это..., аисты их приносят...
Что-то записал в блокнот и отправился спать. Родители, сгорая от любопытства, вытащили этот блокнот и читают:
-Пятница. Сегодня проводил беседу с родителями на сексуальную тематику. Дремучее невежество!
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23.11.2020 13:57
+3
- синку, настала пора сказати тобі, що Дід Мороз, який приносить тобі щороку подарунки, - це я
- я знаю, тато, лелека - це теж ти...
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23.11.2020 14:01
+2
"девушка, которая носит... яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям" - это не стереотип, а научно доказанный биологический факт. Потому что яркий макияж - это имитация признаков полового возбуждения самки при отсутствии реального возбуждения.
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23.11.2020 14:00
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Ну очень актуально и своевременно В Украине 84% учителей и родителей поддерживают сексуальное образование в школах, но они имеют много предубеждений, - исследование - Цензор.НЕТ 22
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23.11.2020 13:42 Відповісти
...около 40% преподавателей уверены в том, что обладают достаточным количеством знаний в этой теме, чтобы самостоятельно обсуждать половое образование с учащимися.

Не. ну это личный каждодневный опыт дома и на работе в подсобке.. В Украине 84% учителей и родителей поддерживают сексуальное образование в школах, но они имеют много предубеждений, - исследование - Цензор.НЕТ 7529
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23.11.2020 13:43 Відповісти
А як же тоді бути з новаціями на кшталт - "гендерно-нейтрального" виховання? Тут же без згадування термінології на тему "стать" не обійтися... В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження - Цензор.НЕТ 1484
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23.11.2020 13:53 Відповісти
"40% преподавателей уверены в том, что обладают достаточным количеством знаний в этой теме"
Учительница литературы не нашла общих тем для разговора с трудовиком, поэтому тр****ись молча.
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23.11.2020 13:55 Відповісти
Лучше не надо! Особенно глядя на "цвет" нации в Верховной Раде.
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23.11.2020 13:56 Відповісти
- Родители, откуда дети берутся?
- Ну, это..., аисты их приносят...
Что-то записал в блокнот и отправился спать. Родители, сгорая от любопытства, вытащили этот блокнот и читают:
-Пятница. Сегодня проводил беседу с родителями на сексуальную тематику. Дремучее невежество!
показати весь коментар
23.11.2020 13:57 Відповісти
- синку, настала пора сказати тобі, що Дід Мороз, який приносить тобі щороку подарунки, - це я
- я знаю, тато, лелека - це теж ти...
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23.11.2020 14:01 Відповісти
Я знаю татУ. Вчіть українську мову.
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23.11.2020 15:49 Відповісти
ну як, вдалося підняти самооцінку?
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23.11.2020 16:02 Відповісти
Та бачу дурнів вчи вчи, а вони так дурними і помирають.
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23.11.2020 17:03 Відповісти
ніяк тобі підняти самооцінку, нікого не назвавши дурнем
дуже співчуваю, синку...
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23.11.2020 17:47 Відповісти
Вы и так часто пишете про самооцінка, що у вас вона явно страждає. Бувають і інші мотиви у людей.
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24.11.2020 13:01 Відповісти
Не аисты а атеисты!
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23.11.2020 14:01 Відповісти
Через ці карантини жінки взагалі перестануть народжувати, бо від медичного забезпечення залежить здоров'я майбутнього покоління, а якщо медицина у стані локдауну, то і нарожувати небезпечно. Тоді і вчити не буде кого. Хоча нас ніхто не вчив і все було добре.
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23.11.2020 13:59 Відповісти
Будем снова изобретать велосипед?
Давайте возьмем японскую методику полового воспитания в школах.
В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження - Цензор.НЕТ 5366
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23.11.2020 13:59 Відповісти
"девушка, которая носит... яркий макияж, побуждает ребят к ухаживаниям" - это не стереотип, а научно доказанный биологический факт. Потому что яркий макияж - это имитация признаков полового возбуждения самки при отсутствии реального возбуждения.
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23.11.2020 14:00 Відповісти
Половое образование и сексуальное воспитание - не одно и то же. Первое - понятная необходимость, второе - уголовщина. Во всяком случае, с нынешними законами Украины.
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23.11.2020 14:11 Відповісти
Минздрав предупреждает, здесь работают иудоглобализаторы.
youtube.com/watch?v=2_2D60NByDU
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23.11.2020 14:48 Відповісти
Головне не статеве виховання, а кого з ким.
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23.11.2020 14:53 Відповісти
" родители имеют много предубеждений"- кто определил, что предубеждения, а что точка зрения?
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23.11.2020 15:54 Відповісти
Да, да, это дегенерат-пропаганда, завернутая в наукообразную обложку и посыпанная привкусом свободы, равенства и братства.
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23.11.2020 17:03 Відповісти
А "домашнее задание" (практическую часть) задавать будут (с выкладыванием роликов в "порнохаб")!? В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження - Цензор.НЕТ 445 В Україні 84% вчителів та батьків підтримують сексуальну освіту в школах, але вони мають багато упереджень, - дослідження - Цензор.НЕТ 6242
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23.11.2020 17:38 Відповісти
 
 