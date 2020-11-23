Рейтинг партій за результатами місцевих виборів: "СН" - 14,5%, "ЄС" - 13,7%, ОПЗЖ - 12,5%, "За майбутнє" - 8,6%, "Батьківщина" - 8,5% , - дані "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Загалом участь у цих виборах взяли понад 10,5 млн виборців, віддали голоси за партії - 9,8 млн. Сукупна підтримка п'яти парламентських партій на місцевих виборах 25 жовтня становила 51% (на виборах до Верховної Ради 2019 року вони отримали 78%). При цьому, в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали набагато більшу підтримку.
Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
"Аналіз результатів місцевих виборів продемонстрував, що активність виборців у західних регіонах була вищою, аніж у південно-східних. Наприклад, якщо у Тернопільській та Львівській областях активність виборців 25 жовтня становила близько 44%, то у південно-східних прийшли на вибори лише близько третини. В результаті питома вага західних областей у загальному масиві виборців зросла з 27 до 31%.
Згідно агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар’єр подолали "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) та "Батьківщина" (8,5%). Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії.
"Наш край" загалом підтримали 3,9%, ВО "Свобода" – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію "Сила і честь" – 2,4%, "УДАР Віталія Кличка" – 2,0%, партію "Пропозиція" – 2,2%, "Голос" – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, "Перемога Пальчевського" – 0,8%.
Сумарний рейтинг інших (переважно місцевих) партій становить близько 22%.
Сукупна підтримка п’яти парламентських партій на цих виборах становила 51% (на виборах до Верховної ради 2019 року вони отримали 78%). При цьому, в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали значно більшу підтримку на місцевих виборах.
Порівняльний аналіз результатів опитувань групи Рейтинг з результатами виборів засвідчив досить високу точність прогнозів (середнє відхилення по результатам партій становить 0,7%), а незначні відхилення пояснюються: зміщенням реальної явки у бік західних областей та відносно низькою питомою вагою молоді у структурі тих, хто реально голосував на виборах 25 жовтня.
Партія "Слуга народу" зайняла лідерські позиції (1-3 місця) у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
"Опозиційна платформа – За життя" отримала високі результати в регіонах Півдня та Сходу, а також у Сумській області.
"Європейська Солідарність" зайняла вищі сходинки рейтингу в регіонах Галичини, Житомирській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях та Києві.
Партія "За майбутнє" зафіксувала лідерські позиції на Волині, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.
"Батьківщина" отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, на Закарпатті, Полтавській та Чернівецькій областях.
Партія "Наш край" зайняла високі позиції в Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях, ВО "Свобода" – в Івано-Франківській та Тернопільській, Радикальна партія Ляшка – Чернігівській, "УДАР" – у Києві, "Пропозиція" – у Дніпропетровській.
Місцеві партії стали переможцями у Вінницькій ("Українська стратегія Гройсмана"), Закарпатській ("Рідне Закарпаття"), Полтавській ("Довіра"), Харківській ("Блок Кернеса – Успішний Харків!"), Хмельницькій ("Команда Симчишина"), Черкаській (ВО "Черкащани") та Чернігівській ("Рідний дім") областях. Також на лідерських позиціях – у Херсонській ("Нам тут жити!"), Хмельницькій ("За конкретні справи") та Чернівецькій ("Єдина Альтернатива") областях.
Будь ласка, зачекайте...
Она публикует "данные" для тупого быдла , которое не умеет пользоваться сайтами ЦВК и не способна делать простые арифметические операции .
Украинцев заказчики рейтингов и социсов хотят превратить в тупое стадо , в быдло , когда цифры с сайта ЦВК говорят об одном , а им "хоть сцы на глаза - всё божья роса" !
www.cvk.gov.ua
Висування обраних на відповідних виборах депутатів місцевих рад :
Самовисування______6632__ 16.14%
"СЛУГА НАРОДУ"___ 6087___14.82%
"Батьківщина" ______4282___10.42%
"ОПЗЖ" (ЖОПА)____4050___09.86%
"ЗА МАЙБУТНЄ"____3936___09.58%
"ЄСОЛІДАРНІСТЬ"__ 3742___09.11%
Прошу обратить всех внимание -- в отличии от манипуляторов с "Рейтинга" я привожу данные с сайта ЦВК включающие конкретное количество мандатов , а не какие-то всятые из дупы проценты . Проценту у меня это результат деления количества мандатов на общее число .
Беспартійні ________6368__96.02%
"Батьківщина" ______ 60___0.90%
"Агр. Партія"________ 37___0.56%
"ЄСОЛІДАРНІСТЬ"__ 36 ___0.54%
"Свобода"__________22___0.33%
Ця инфа з того ж сайту псує шаблон ПЕСика , про те , що нібито "Батьківщина" стільки (4225 мандатів) взяла виключно завдяки "селюкам" . Всього 60 мандатів з села .
"Немає такий чудес які більшу ніжку роблять маленької, а маленьке серце великим"
Так саме не існує таких медодів підрахунку , коли різницю в 500 мандатів робить в зворотню різниці майже в 8% . Крім маніпуляцій .
Немає таємного електорату , який таємно голосує за ЕС , а у Батьківщини на 550 мандатів більше .
P.S. Непогано б було , що "Рейтинг" оголосив би замовників цього хитрого підрахунку !
Тому добре розумію де хотєлки замовника , а де те , за що потім можливо прягнути до відповідальності за публікацію манипулятивної інфи . Тому я переглянув й джерело , а не тільки Цензор -- жодної згадки про загальну кількість (в терміні "агрегарований рейтинг" коріння тут "рейтинг" -- тобто виборковий) .
Якщо б дані йшли по загальній кількості виборців , то не відсотки згадували в першу чергу, а мільони виборців , що проголусували за ту чи іншу партію . Тоді б була б інша відповідальність . В будь якому дійсно серьозному дослідженні завжди перша ланка це джерело (міллійони голосів) , а вже потім вже похідні данні (відсотки) .
Більш того , коли є база (тобто загальна кількість, що голосували за ... ) то завжди згадується від чого рахуються відсотки -- від загальної кількості виборців , або від тих , хто прийшов и проголосував .
Я не марно привів данні по виборам в дрібних містах (<10000) , селищах й селах ... Тенденція очевидна : на майже 7000 тисяч мандатів 6368 беспартійні й "лідером" є знов таки "Батьківщина" з аж 60 мандатами й 0.91% , а інші партії йще меньше .
Математична модель абсолютно й неозроєним оком дає відповідь , чи можливо було "Батьківщині" наскрести 4281 мандатів переважно в маленьких містах , якщо в селещах (<10000) всьго 60 мандатів насбирали ?!! Жодним чином "ні , ні й ні" !!!
Якщо би справа була в дрібних різницях -- в десятках мандатів , то дійсно : можливо усе . Але знов таки - акі нахрен 14.5% у ЕС ?! Коли по мандатах 9.1% !!!
Різниця між "Батьківщиною" й ЕС цілих 530 мандатів . Це в півтора рази більше , ніж інший "самопереможець" "Голос" набрав (320 мандатів) ...
Я вже не кажу про дані по інших партіях , наприклад ЖОПи , або тих же "Майбаху" .
З точки зору матемотичного аналізу данні "Рейтингу" це спроба вірішувати тригонометричну задачу рахуванням в стовпчик ... Є графи , які існують по законах нерозрівності . А графи "Рейтингу" це якись "плямовий розподіл" замість "нормального" . Така собі чорна діра й стрибковий граф ...
Що до Ігоря Палиці й Бєні -- "Майбах Бєні" це тимчасове явище , як будь який сутто олігархічний проект на кшалт "Озиме покоління Пінчука" . В Майбутню Раду може й пройдуть , поки не втомляться виборці від демогогії . Тим більше , що дуже толерантне відношення "Майбахів" до моцьковського Мертветчука це для Волині , Франківська , Хмельнитчини дуже верогітний грунт до повного краху у майбутньому . Таке вже було .
А "Батьківщину" "ховают" вже так років 20 , але ховаються усі , крім "Батьківщини" -- дуже вдала назва партії ! Й своя , дуже свідома економічна ніша : соціально-орієнтованної економікі на кшалт країн Скандинавії , Швейцарії ... з чітко проевропейскою ориентацією . Але відміна ключова з ЕС й "Голосом" . "Батьківщина" категорично проти їх наративу ліберальної (антисоціальної) економіки .
Вкажіть пальцями на мапі , де той Колондайк "Батьківщини" й чорна діра "ЕС" , що б на scale дрібних міст й сел (<10 тисяч) "Батьківщина" набрала з 7000 тисяч всього 60 мандатів з 4282 .
...
Ви в математичний пропорціях щось розумієте ?!
Я бачу тенденцію навпаки : ЕС пройшла 5% в усіх областних містах . Крім Галичини це 5-7% .
З них в 4 з 5 найбільших містах України (Харків , Дніпро , Одеса й Львів) "Батьківщина" не пройла ніде , але майже всюди набрали 3-4 тисячи , а у Львові - 7.5 тисяч . Тобто в загалом 20 тисяч за неї голосували . Й жодного депутата не взяли . ЕС взяла в цих містах майже 40 мандатів . Тобто більше 11% відсотків від загальної кількості своїх мандатів тільки з 103 тисяч .
Тобто пропорція така з 4 найбільших міст 0% мандатів "Батківщини" з 20 тисяч , а ЕС 40 мандатів з 103 тисяч .
Елементарна математична пропорція стверждує абсолютно зворотній ефект від того , що Ви кажете . Зворонтий ефект працює : там 1 до 40 (й більше ) , проти реальної : пропорції 1 к 5 ти !
Тобто про селюків , що голосують за "Батьківщину" пачками -- це лайнова байка !
Тобто й без "селюків" "Батьківщина" все одно друга по мандатах , бо ріниця між ЖОПОю 200 мандатів , а по "селюкам" лише 60 .
Тобто більше 4180 мандатів "Батьківщина" , як й інші партії набрали в містах більше 10 тисяч населенням . Тобто пропорція між навіть Київом й містечком в 15 тисяч "лише" лише в 100 разів . А середнє місто областних центрах це 600 тисяч . Й тут пропорція всього в 1.2-1.5 разів .
Я бачу тенденцію з точністю до навпаки навпаки : ЕС пройшла 5% в усіх областних містах . Крім Галичини це 5-7% . Саме цим ЕС вихваляється , що в усіх областних центрах отримала депутатів .
З них в 4 з 5 найбільших містах України (Харків , Дніпро , Одеса й Львів) "Батьківщина" не пройла ніде , але майже всюди набрали 3-4 тисячи , а у Львові - 7.5 тисяч . Тобто в загалом 20 тисяч за неї голосували . Й жодного депутата не взяли . ЕС взяла в цих містах майже 40 мандатів . Тобто більше 11% відсотків від загальної кількості своїх мандатів тільки з 103 тисяч .
Тобто пропорція така з 4 найбільших міст 0% мандатів "Батківщини" з 20 тисяч , а ЕС 40 мандатів з 103 тисяч .
Елементарна математична пропорція стверждує абсолютно зворотній ефект від того , що Ви кажете . Зворонтий ефект працює : там 1 до 40 (й більше ) , проти реальної : пропорції 1 к 5 ти !
Ця інфа з того ж сайту псує шаблон ПЕСика , про те , що нібито "Батьківщина" стільки (4225 мандатів) взяла виключно завдяки "селюкам" . Всього 60 мандатів з села .
"Не існує такого чуда,що більшу ногу зробить маленькою, а маленьке серце великим"
Так само не існує таких методів підрахунку , що різницю в 500 мандатів показують навпаки з різницею майже в 8% . Крім маніпуляцій .
Те данные с ЦИК это общее кол-во депутатов депутатов всех уровней при том что население области в миллионы раз больше населения села кол-во депутатов разница не в миллионы раз а в районные,городские советы маленьких городов люди голосуют не за партии а за людей которые оттуда балотируются.Про сёла вообще молчу.Результаты в облсоветы-единственное что показывает реальную поддержку партий
Я бачу тенденцію з точністю до навпаки : ЕС пройшла 5% в усіх областних містах . Крім Галичини це 5-7% . Саме цим ЕС вихваляється , що в усіх областних центрах отримала депутатів .
З них в 4 з 5 найбільших містах України (Харків , Дніпро , Одеса й Львів) "Батьківщина" не пройла ніде , але майже всюди набрали 3-4 тисячи , а у Львові - 7.5 тисяч . Тобто в загалом 20 тисяч за неї голосували . Й жодного депутата не взяли . ЕС взяла в цих містах майже 40 мандатів . Тобто більше 11% відсотків від загальної кількості своїх мандатів тільки з 103 тисяч .
Тобто пропорція така з 4 найбільших міст 0% мандатів "Батківщини" з 20 тисяч , а ЕС 40 мандатів з 103 тисяч .
Елементарна математична пропорція стверждує абсолютно зворотній ефект від того , що Ви кажете . Зворонтий ефект працює : там 1 до 40 (й більше ) , проти реальної : пропорції 1 к 5 ти !
головне гасло Синютки «Львів - місто, де хочеться жити» звучало як визнання заслуг чинного мера
-що за політтехнологи у Порошенко готують чергові вибори ?
-дебіли ,сер..
Це казочка для особливо тупих прихильників теорії всесвітньої змови Проти Патріота Петра,котра "не "проканала" на виборах загальноукраїнських,а на місцевих і поготів..
Те данные с ЦИК это общее кол-во депутатов депутатов всех уровней при том что население области в миллионы раз больше населения села кол-во депутатов разница не в миллионы раз а в районные,городские советы маленьких городов люди голосуют не за партии а за людей которые оттуда балотируются.Про сёла вообще молчу.Результаты в облсоветы-единственное что показывает реальную поддержку партий
Хибні ставки.
У партії Порошенка чимало гідних людей (починаючи з самого Порошенка), але на Львівщині вони вже традиційно партнеряться із найтоксичнішими персонажами, які мають медійний і фінансовий ресурс, але не мають поваги людей. Якщо у тебе у першій п'ятірці списку Тугар Вовк, то не дивуйся, що тухольці
обороняються.(***послали і Баригу і його партію на..уй.)
Ви не знайдете жодної країни світу , де б таку маячню оприлюднювали .
Тільки вдумайтеся ...
Пройшли місцеві вибори . Місцеві , Карл !
Але проводится "типа дослідження" , де рахують не мандати , не сума усіх голосів виборців усіх рівнів ... Ні ... рахується тільки областні ради .
Але Донбасс - тільки райради . Це якесь "заджеркалля" ...
Послуайте - за таке передергування соціології "Рейтинг" можуть викрелити з переліку соціологічної спільноти в цівілізованних країнах .
Або рахуєтся усе й по однаковим крітеріям , або оприлюднюється замовник , такого замовної "соціології" .
Про це сказав в ефірі "Прямого" міністр інфраструктури України (2016-2019) Володимир Омелян.
- Як ти дивився на ці вибори? як тобі успіх чи неуспіх тієї чи іншої партії?
"Я гордий за "ЄС". Я вважаю, що "Європейська Солідарність" показала чудовий результат, особливо порівнюючи з 19 роком. Я щасливий за "слуг народу", бо відбулося те, що я прогнозував: вони не взяли жодного обласного центру, і показали результат менше 15% по всій країні. Це добрий тренд. Я думаю, що Зеленський "під ялинкою" зустріне 5%",- відповів Омелян.