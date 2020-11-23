Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло

Постанову Голосіївського районного суду міста Києва про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила одна із суддів Майдану Тетяна Шевченко.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Постанову Голосіївського районного суду міста Києва (про обшук у музеї Революції Гідності. - Ред.) ухвалила суддя Тетяна Шевченко, яка свого часу засуджувала активістів Майдану. У рішенні є посилання на кримінальну справу, порушену за результатами аудиту, що стало для нас повною несподіванкою", - розповів він.

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З повним текстом інтерв'ю Ігоря Пошивайла: "Наші юристи спокійні. Жодних порушень у проплатах не може бути", можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.