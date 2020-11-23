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Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло

Постанову Голосіївського районного суду міста Києва про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила одна із суддів Майдану Тетяна Шевченко.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Постанову Голосіївського районного суду міста Києва (про обшук у музеї Революції Гідності. - Ред.) ухвалила суддя Тетяна Шевченко, яка свого часу засуджувала активістів Майдану. У рішенні є посилання на кримінальну справу, порушену за результатами аудиту, що стало для нас повною несподіванкою", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроші на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні перераховані підрядникам, матеріали куплені, - директор музею Революції Гідності Пошивайло

З повним текстом інтерв'ю Ігоря Пошивайла: "Наші юристи спокійні. Жодних порушень у проплатах не може бути", можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
с подачи портнова значит
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23.11.2020 14:03
+13
Судами в України керує психічно хворий кацап.
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23.11.2020 14:17
+12
У ВАЗеліна було 1,5 роки щоб її замінити. При Порошенку у ДБР не сидів заступником директора адвокат януковича Бабіков. Майдан був Революцією Гідності а не державним переворотом і ДБР не відкривало кримінальне провадження по державному перевороту під час Майдану та не викликало на допити учасників революції. Це стало можливим коли у крісло президента посадили кремлівську маріонетку каломойського
Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 2802
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23.11.2020 14:19
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Но виноват Порох?
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23.11.2020 13:59 Відповісти
заглянь собі в штанці - це теж Порох наклав !
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23.11.2020 14:02 Відповісти
Никакая реформа не может уволить уже назначенного судью, они назначаются пожизненно. И это главная проблема - наше судейство совсем потеряло берега от безнаказанности. В нормальных странах пожизненность должности судьи является гарантией от административного влияния на судью, но при этом неявно подразумевается, что при наличии недопропорядочных судей судейский корпус будет сам принимать меры для очищения. У нас же судья - это в первую очередь чиновник, а среди чиновников у нас цветет круговая порука.
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23.11.2020 14:15 Відповісти
Бажання мало, треба 300 голосів в Раді.
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23.11.2020 14:40 Відповісти
Парадокс состоит в том, что Окружной административный суд отменит любой закон и любую реформу, если она угрожает благосостоянию судей. Реформировать суд у нас можно или с согласия самих судей, или развесив этих судей на фонарных столбах. Что первое, что второе мне кажется фантастикой для Украины.
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23.11.2020 17:08 Відповісти
У ВАЗеліна було 1,5 роки щоб її замінити. При Порошенку у ДБР не сидів заступником директора адвокат януковича Бабіков. Майдан був Революцією Гідності а не державним переворотом і ДБР не відкривало кримінальне провадження по державному перевороту під час Майдану та не викликало на допити учасників революції. Це стало можливим коли у крісло президента посадили кремлівську маріонетку каломойського
Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 2802
показати весь коментар
23.11.2020 14:19 Відповісти
Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 7962
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23.11.2020 14:33 Відповісти
ПОРОХ ВЧОРАШНІЙ ДЕНЬ, ЗЕ НІПРОЩО ,А ВИ ЯКЩО НЕ КРАЛИ ЗАСПОКОЙТЕСЬ.
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23.11.2020 14:48 Відповісти
что-то у тебя сильно подгорело от "вчерашнего дня". На, держи
Постанову про обшук у музеї Революції Гідності ухвалила суддя Майдану Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 1614
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23.11.2020 15:22 Відповісти
Постановление об обыске в музее Революции Достоинства приняла судья Майдана Шевченко, - Пошивайло - Цензор.НЕТ 156
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23.11.2020 14:01 Відповісти
с подачи портнова значит
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23.11.2020 14:03 Відповісти
Судами в України керує психічно хворий кацап.
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23.11.2020 14:17 Відповісти
Як там судова рехворма? Стало краще?
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23.11.2020 15:02 Відповісти
дассс... розгін підприємців в Одесі, тітушкогейпарад в Козині, обшуки в музеї Революції Гідності: зеленомордий криворогуль в турборежимі проходить шлях гавнюковича.
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23.11.2020 16:48 Відповісти
 
 